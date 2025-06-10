В Камне-на-Оби арестовали бывшего мэра после смертельного ДТП с его участием
В результате аварии погибли две женщины. По предварительным данным, водитель был пьян
10 июня 2025, 17:56, ИА Амител
В Камне-на-Оби арестовали бывшего главу города после смертельного ДТП с его участием, сообщили в региональном МВД.
"Расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 264 УК РФ по факту ДТП в Камне-на Оби с участием экс-главы Камня-на-Оби, в котором погибли две женщины, продолжается", – говорится в сообщении.
Подозреваемого поместили под стражу на два месяца – до 7 августа. Расследование дела поставлено на контроль начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майора полиции Сергея Камышева.
Предварительно установлено, что в момент ДТП водитель был пьян, назначена необходимая экспертиза. В рамках расследования также проведут автотехническую, трассологическую и другие экспертизы.
18:35:47 10-06-2025
Ефремов 2.
06:55:43 11-06-2025
Гость (18:35:47 10-06-2025) Ефремов 2.... Нет, тут сам пострадал. Свои пассажиры погибли.
12:23:16 11-06-2025
Гость (06:55:43 11-06-2025) Нет, тут сам пострадал. Свои пассажиры погибли.... так тоже пьяные же все, об этом речь то!