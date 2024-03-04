В Камне-на-Оби эвакуировали школьников после сообщений о минировании
Детей отпустили домой
04 марта 2024, 12:35, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
В школах Камня-на-Оби массово эвакуировали школьников и распустили их по домам из-за сообщений о минированиях, пишут "Каменские новости".
Аналогичные письма также получили городские организации, не связанные со сферой образования. В произошедшем уже разбираются полицейские. Как отмечает издание, это уже второй случай за последнее время – на прошлой неделе сообщение о якобы заложенной взрывчатке получал лицей № 2.
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