Власти опровергли информацию о готовящихся нападениях на школы Бийска

Такой фейк в крае распространяют уже второй раз за неделю

17 февраля 2024, 18:59, ИА Амител

Школьный класс / Фото: unsplash.com

По школам Бийска начала распространяться информация о якобы готовящихся на них нападениях на следующей неделе. В правительстве Алтайского края назвали эти сведения фейком.

"Ложные сообщения на такие темы опять появились не только в нашем крае, но и в других регионах страны, – рассказали нашему агентству власти. – Все это элементы гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны. Их задача – сеять панику, наводить страх на людей: и на детей, и на родителей. Тексты сообщений, как и в прошлый раз, практически идентичны по всей стране".

Тем не менее правоохранительные органы проверяют эту информацию и ведут поиск распространителей сообщений.

12 февраля правительство региона также опровергало сведения о готовящихся нападениях на барнаульские школы и детсады. Краевые власти отмечали, что за рассылкой таких сообщений стоят украинские спецслужбы, а информация, как и в этом случае, распространялась и по другим регионам.