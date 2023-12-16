В Камне-на-Оби открыли ледовую переправу для автомобилей

Толщина льда позволила пустить через реку машины массой до 4 тонн

16 декабря 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Ледовая переправа открылась в Камне-на-Оби с 15 декабря, пишут "Каменские новости".

Промеры показали толщину льда в 30 см, что и позволило пустить машины массой до 4 тонн через реку.

Направления остались прежними:

Камень-на-Оби – Островная, съезд от спортшколы;

Островная – Камень-на-Оби, выезд к кафе "Парус" на ул. Комсомольскую.

По прогнозу, 16 декабря в Алтайском крае ожидается от -13 до -18 градусов. 17-го числа будет от -20 до -25 градусов.