В Камне-на-Оби потушили пожар в доме с неисправной печью
Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени
16 ноября 2024, 12:55, ИА Амител
Тушение огня под печью / Фото: МЧС Алтайского края
В Камне-на-Оби сотрудники МЧС потушили пожар в частном доме, сообщили в ведомстве.
Огонь и задымление возникли под печью. Жильцы вызвали спасателей и те оперативно потушили пламя на площади не более одного "квадрата".
"Как выяснилось, горела деревянная балка под печью", – подчеркнули в МЧС.
Ранее сообщили, что в ночь с 15 на 16 ноября мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле.
Комментарии 0