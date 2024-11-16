В Камне-на-Оби потушили пожар в доме с неисправной печью

Огнеборцам удалось не допустить распространения пламени

16 ноября 2024, 12:55, ИА Амител

Тушение огня под печью / Фото: МЧС Алтайского края

В Камне-на-Оби сотрудники МЧС потушили пожар в частном доме, сообщили в ведомстве.

Огонь и задымление возникли под печью. Жильцы вызвали спасателей и те оперативно потушили пламя на площади не более одного "квадрата".

"Как выяснилось, горела деревянная балка под печью", – подчеркнули в МЧС.

Ранее сообщили, что в ночь с 15 на 16 ноября мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Барнауле.