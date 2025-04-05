В Камне-на-Оби вандалы устроили погром на ветеранском кладбище
Правоохранители возбудили уголовное дело
05 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
В Камне-на-Оби вандалы осквернили ветеранское кладбище 4 апреля, сообщают "Каменские новости".
Хулиганы разбили и повалили надгробья, погнули арматуру креплений, а также повредили кресты, ветеранские звезды и бетонные основания памятников.
Издание полагает, что в погроме таких масштабов участвовали несколько человек. "Скорее всего, что и отпечатки пальцев группа осквернителей здесь оставила", – сказано в публикации.
На кладбище погребены ветераны войны, поэтому многие называют его "ветеранским". При этом для захоронений его уже много лет не используют.
"Земля принадлежит муниципалитету. Ежегодно мы здесь наводим порядок, убираем мусор. В основном же следят за кладбищем и благоустраивают его родственники похороненных здесь", – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по ЖКХ администрации Каменского района Армен Паносян.
В прокуратуре Алтайского края сообщили, что глава ведомства Антон Герман уже поручил Каменской межрайонной прокуратуре провести проверку.
Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.
19:24:21 05-04-2025
Мрази!
19:59:52 05-04-2025
Дебилы!
20:21:21 05-04-2025
Ничего святого за душой.
09:13:07 06-04-2025
здесь даже не в ветеранах дело.
считаю что такие люди в принципе не должны ходить среди нас и тем более оставлять о себе генетическую информацию.
11:45:02 06-04-2025
Прикопать за забором по-тихому, все равно толку из таких не будет, им не объяснить, ни убедить, идиоты клинические.
16:15:38 06-04-2025
Ничего карма их настигнет, они же ночью это делали, значит все заболеют страшной болезнью и будут потом каяться за свои грехи.
19:50:02 06-04-2025
Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.---Ну так и вы следите. И опубликуйте.