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В Камне-на-Оби вандалы устроили погром на ветеранском кладбище

Правоохранители возбудили уголовное дело

05 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Каменские новости"
Кадр из видео: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби вандалы осквернили ветеранское кладбище 4 апреля, сообщают "Каменские новости".

Хулиганы разбили и повалили надгробья, погнули арматуру креплений, а также повредили кресты, ветеранские звезды и бетонные основания памятников.

Издание полагает, что в погроме таких масштабов участвовали несколько человек. "Скорее всего, что и отпечатки пальцев группа осквернителей здесь оставила", – сказано в публикации.

На кладбище погребены ветераны войны, поэтому многие называют его "ветеранским". При этом для захоронений его уже много лет не используют.

"Земля принадлежит муниципалитету. Ежегодно мы здесь наводим порядок, убираем мусор. В основном же следят за кладбищем и благоустраивают его родственники похороненных здесь", – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по ЖКХ администрации Каменского района Армен Паносян.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что глава ведомства Антон Герман уже поручил Каменской межрайонной прокуратуре провести проверку.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.

Камень-на-Оби Происшествия Вандалы

Комментарии 7

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Гость

19:24:21 05-04-2025

Мрази!

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Гость

19:59:52 05-04-2025

Дебилы!

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Гость

20:21:21 05-04-2025

Ничего святого за душой.

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Гость

09:13:07 06-04-2025

здесь даже не в ветеранах дело.
считаю что такие люди в принципе не должны ходить среди нас и тем более оставлять о себе генетическую информацию.

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Гость

11:45:02 06-04-2025

Прикопать за забором по-тихому, все равно толку из таких не будет, им не объяснить, ни убедить, идиоты клинические.

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Кармен

16:15:38 06-04-2025

Ничего карма их настигнет, они же ночью это делали, значит все заболеют страшной болезнью и будут потом каяться за свои грехи.

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Гость

19:50:02 06-04-2025

Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.---Ну так и вы следите. И опубликуйте.

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