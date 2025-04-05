В Камне-на-Оби вандалы устроили погром на ветеранском кладбище

Правоохранители возбудили уголовное дело

05 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Каменские новости"

В Камне-на-Оби вандалы осквернили ветеранское кладбище 4 апреля, сообщают "Каменские новости".

Хулиганы разбили и повалили надгробья, погнули арматуру креплений, а также повредили кресты, ветеранские звезды и бетонные основания памятников.

Издание полагает, что в погроме таких масштабов участвовали несколько человек. "Скорее всего, что и отпечатки пальцев группа осквернителей здесь оставила", – сказано в публикации.

На кладбище погребены ветераны войны, поэтому многие называют его "ветеранским". При этом для захоронений его уже много лет не используют.

"Земля принадлежит муниципалитету. Ежегодно мы здесь наводим порядок, убираем мусор. В основном же следят за кладбищем и благоустраивают его родственники похороненных здесь", – рассказал начальник отдела дорожного хозяйства комитета по ЖКХ администрации Каменского района Армен Паносян.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что глава ведомства Антон Герман уже поручил Каменской межрайонной прокуратуре провести проверку.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Ход расследования контролирует межрайонная прокуратура.