Вандалы сожгли могилу погибшего на СВО корреспондента "Известий"
Злоумышленники также подожгли места упокоения военных
31 марта 2025, 14:30, ИА Амител
Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщают "Известия".
Федорчака похоронили в крымском поселке Нижнегорском 28 марта. По словам главы администрации Нижнегорского района Антона Кравеца, вандалы также подожгли могилы трех бойцов спецоперации.
"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.
Напомним, что Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они работали на территории Луганской Народной Республики.
14:34:51 31-03-2025
Это сверх всяких границ.Это даже не вандалы,это настоящие враги.
00:33:19 06-04-2025
Акакий (14:34:51 31-03-2025) Это сверх всяких границ.Это даже не вандалы,это настоящие вр... Мрази даже мёртвых боятся!!!
20:22:19 31-03-2025
я думаю, что в тех краях не мало щирых ждунов окопалось.
эту мразь перевоспитывать смысла нет, как бешеных собак ликвидировать.
21:28:22 31-03-2025
Убл...дки.
22:25:09 31-03-2025
Как можно сжечь могилу? Может сожгли то что туда принесли люди? Не понимаю зачем тащить на кладбище флаги, венки и другую мишуру? Разве так нужно поминать умерших людей? Типо чем больше венок принес, тем больше уважал? Это все мусор, который придется потом родственникам разгребать. Как будто навредить хотят, а не помянуть усопшего. Натаскивают всякий хлам. Вредительство это как раз тащить все на могилу.