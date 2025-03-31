Вандалы сожгли могилу погибшего на СВО корреспондента "Известий"

Злоумышленники также подожгли места упокоения военных

31 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщают "Известия".

Федорчака похоронили в крымском поселке Нижнегорском 28 марта. По словам главы администрации Нижнегорского района Антона Кравеца, вандалы также подожгли могилы трех бойцов спецоперации.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.

Напомним, что Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они работали на территории Луганской Народной Республики.