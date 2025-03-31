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Вандалы сожгли могилу погибшего на СВО корреспондента "Известий"

Злоумышленники также подожгли места упокоения военных

31 марта 2025, 14:30, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

Вандалы сожгли и разгромили могилу недавно погибшего корреспондента "Известий" Александра Федорчака. Об этом сообщают "Известия".

Федорчака похоронили в крымском поселке Нижнегорском 28 марта. По словам главы администрации Нижнегорского района Антона Кравеца, вандалы также подожгли могилы трех бойцов спецоперации.

"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства, причины и личности причастных. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", – добавил он.

Напомним, что Федорчак, оператор и водитель телеканала "Звезда" Андрей Панов и Александр Сиркели погибли в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они работали на территории Луганской Народной Республики.

Происшествия сми

Комментарии 5

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Акакий

14:34:51 31-03-2025

Это сверх всяких границ.Это даже не вандалы,это настоящие враги.

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Гость

00:33:19 06-04-2025

Акакий (14:34:51 31-03-2025) Это сверх всяких границ.Это даже не вандалы,это настоящие вр... Мрази даже мёртвых боятся!!!

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Гость

20:22:19 31-03-2025

я думаю, что в тех краях не мало щирых ждунов окопалось.
эту мразь перевоспитывать смысла нет, как бешеных собак ликвидировать.

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Гость

21:28:22 31-03-2025

Убл...дки.

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Гость

22:25:09 31-03-2025

Как можно сжечь могилу? Может сожгли то что туда принесли люди? Не понимаю зачем тащить на кладбище флаги, венки и другую мишуру? Разве так нужно поминать умерших людей? Типо чем больше венок принес, тем больше уважал? Это все мусор, который придется потом родственникам разгребать. Как будто навредить хотят, а не помянуть усопшего. Натаскивают всякий хлам. Вредительство это как раз тащить все на могилу.

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