В Карелии продавец-кассир украла из магазина более 1,3 миллиона рублей

За это ей грозит десять лет лишения свободы

01 мая 2025, 22:22, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Жительница Республики Карелия, работавшая продавцом-кассиром в местном магазине, за несколько месяцев украла оттуда более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает karelinform.ru.

Преступление раскрыли сотрудники уголовного розыска города Сортавала. На протяжении нескольких месяцев женщина выносила из магазина товары, не оплачивая их. Кроме того, она проводила различные манипуляции с кассой – отменяла операции или не пробивала чеки, после чего забирала деньги себе.

Злоумышленница призналась в содеянном. Свои действия она объяснила материальными трудностями. Общая сумма ущерба составила более 1,36 млн рублей. Теперь женщине грозит до десяти лет тюрьмы.