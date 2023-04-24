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В Казахстане отказались от проведения парада в честь Дня Победы

В 2022 году также не проводили военный парад

24 апреля 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минобороны Казахстана не планирует проводить в 2023 году военный парад в День Победы в связи с решением иных задач, сообщает ТАСС.

"Не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности подразделений Вооружённых сил Казахстана", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в 2022 году в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня Победы.

День Победы Казахстан
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Комментарии 3

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Гость

17:02:27 24-04-2023

По пути Украины идёте, Товарищи!!? Ну... Ну...

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Гость

19:28:57 24-04-2023

Не стал ты праздновать День Победы * Сказал нет денег и снега * А я прекрасно понимаю * Пурга

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Гость

07:45:16 25-04-2023

"приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности подразделений Вооружённых сил Казахстана" "====Принимая во внимание события последних лет, приоритетным для России было проведение военных парадов.

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