В Казахстане отказались от проведения парада в честь Дня Победы

В 2022 году также не проводили военный парад

24 апреля 2023, 16:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минобороны Казахстана не планирует проводить в 2023 году военный парад в День Победы в связи с решением иных задач, сообщает ТАСС.

"Не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности подразделений Вооружённых сил Казахстана", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что в 2022 году в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня Победы.