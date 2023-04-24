В Казахстане отказались от проведения парада в честь Дня Победы
В 2022 году также не проводили военный парад
24 апреля 2023, 16:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Минобороны Казахстана не планирует проводить в 2023 году военный парад в День Победы в связи с решением иных задач, сообщает ТАСС.
"Не планируется из расчёта экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности подразделений Вооружённых сил Казахстана", – пояснили в ведомстве.
Отмечается, что в 2022 году в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня Победы.
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"приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности подразделений Вооружённых сил Казахстана" "====Принимая во внимание события последних лет, приоритетным для России было проведение военных парадов.