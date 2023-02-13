В Казахстане школьник с топором напал на детей

Двое раненых попали в больницу, третьему оказали помощь на месте

13 февраля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В казахстанском Петропавловске подросток пришёл в школу с топором и напал на детей. Об этом сообщает "Казинформ".

Два мальчика и девочка получили ранения. Это ученики девятого и десятого классов. Двух пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как стабильное. Третьему оказали помощь на месте.

Нападавшего задержали сотрудники полиции. В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что подозреваемый состоит на психиатрическом учёте.