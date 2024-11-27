В Казахстане в дни визита Путина задействуют военные самолеты

В Астане усилили меры безопасности

27 ноября 2024, 13:40, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В Казахстане в дни визита президента России Владимира Путина введены усиленные меры безопасности. Власти используют военную авиацию и бронетехнику. Об этом сообщается на сайте администрации Астаны.

Владимир Путин прибудет в Казахстан 27 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры.

"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", – пишет администрация Астаны.

Отдельно сообщается, что 27 ноября над столицей Казахстана запланированы полеты фронтовой авиации.

28 ноября в Казахстане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в которой примет и российский лидер. Делегации стран обсудят первостепенные вопросы региональной и международной безопасности, примут ряд документов.

В день сессии ОДКБ в Астане также ограничат дорожное движение. На некоторых улицах введут временные ограничения на передвижение транспорта.