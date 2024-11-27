В Казахстане в дни визита Путина задействуют военные самолеты
В Астане усилили меры безопасности
27 ноября 2024, 13:40, ИА Амител
В Казахстане в дни визита президента России Владимира Путина введены усиленные меры безопасности. Власти используют военную авиацию и бронетехнику. Об этом сообщается на сайте администрации Астаны.
Владимир Путин прибудет в Казахстан 27 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Лидеры стран проведут двусторонние переговоры.
"Подготовительные мероприятия предусматривают использование ресурсов специальных государственных, правоохранительных органов и Вооруженных Сил РК, в том числе военной авиации и техники", – пишет администрация Астаны.
Отдельно сообщается, что 27 ноября над столицей Казахстана запланированы полеты фронтовой авиации.
28 ноября в Казахстане пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в которой примет и российский лидер. Делегации стран обсудят первостепенные вопросы региональной и международной безопасности, примут ряд документов.
В день сессии ОДКБ в Астане также ограничат дорожное движение. На некоторых улицах введут временные ограничения на передвижение транспорта.
14:05:26 27-11-2024
А разве по договору ОДКБ при вторжении врагов на территории участников не должны подключиться члены?
15:46:23 27-11-2024
Гость (14:05:26 27-11-2024) А разве по договору ОДКБ при вторжении врагов на территории ... Нет, только если попросить, уже 4 года мусолите эту тему, а почитать сам договор ума не хватает.
16:33:37 27-11-2024
а на загнивающем политики по улицам без охраны ходят, на велосипедах ездят на работу и на метро с простыми смертными... вот дикари то
16:45:33 27-11-2024
Гость (16:33:37 27-11-2024) а на загнивающем политики по улицам без охраны ходят, на вел... А для вас "загнивающий Запад" это пара-тройка стран, которые в мировой политике даже пукнуть боятся? Или более развитые державы? Эсэшэй западная держава? Сколько самолетов и прочих вертолетов ВС USA обеспечивает безопасность борта № 1? Или это другое? Это же демократические самолеты. Не так ли? А сколько лимузинов и джипов охраны в кортеже президента самой "демократической" страны в мире, которая ее пытается распылить по всему земному шарику.? Сколько снайперов сидят по крышам? Но вы правы. Это совсем другое.