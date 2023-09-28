Историю Казахстана перепишут, добавив больше негатива о советском прошлом
Вхождение Казахстана в СССР назвали "колонизацией"
28 сентября 2023, 12:44, ИА Амител
В новом семитомнике по истории Казахстана, который выйдет в 2024 году, расскажут о негативных последствиях советского периода, сообщает ТАСС.
В частности, два тома будут посвящены "колонизации" – вхождению Казахстана в состав СССР.
"Мы привыкли говорить о колонизации как о добровольном акте. В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная", – рассказала руководитель центра по разработке нового академического издания Алтын Уалтаева.
По ее словам, период интеграции Казахстана в СССР принес "негативные последствия": якобы был устранен сложившийся в стране государственный строй и отобраны земли.
Также расскажут о том, что голод в Казахстане в 1932-1933 годах "сопровождался ущемлением прав казахского народа".
"Политика тоталитарного режима поспособствовала окончательной деградации системы казахского общества", – указала Уалтаева.
Ранее в Казахстане заявили о намерении избавиться от советских названий областей.
12:49:28 28-09-2023
Я конечно ни на что не намекаю, но ведь слово в слово, шаг в шаг с Украиной.
12:52:33 28-09-2023
Делаем ставки, господа. Как скоро в казахских учебниках появится глава про то, как протоказахи вырыли Каспийское море? Я думаю, их по ускоренной программе пустят. Лет за 10 управятся
13:46:30 28-09-2023
Гость (12:52:33 28-09-2023) Делаем ставки, господа. Как скоро в казахских учебниках появ... Хохлы ложками море рыли. а этим придется голыми руками (ложек то не было).
18:07:38 28-09-2023
Гость (13:46:30 28-09-2023) Хохлы ложками море рыли. а этим придется голыми руками (ложе... кастрюлями. ложками долго
14:11:23 28-09-2023
Гость (12:52:33 28-09-2023) Делаем ставки, господа. Как скоро в казахских учебниках появ... Не понадобится столько времени, хоть бы год протянули...
10:57:16 29-09-2023
Гость (12:52:33 28-09-2023) Делаем ставки, господа. Как скоро в казахских учебниках появ... не нужно никаких ставок. еще лет 10 назад у них писали про "самый древний и все на свете изобретший народ". я даже была свидетелем срачей между "самыми древними на Земле" за первенство)))
13:05:31 28-09-2023
Американцам надо отдать должное, купили всех и всё.
15:15:26 28-09-2023
Гость (13:05:31 28-09-2023) Американцам надо отдать должное, купили всех и всё.... „Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость.“ — Филипп II Македонский
15:54:14 28-09-2023
Гость (13:05:31 28-09-2023) Американцам надо отдать должное, купили всех и всё.... Эти гады умеют по ушам ездить.
13:05:56 28-09-2023
Когда историю пишут дебилы народ должен готовиться к окопной жизни.
13:06:54 28-09-2023
Гость (12:52:33 28-09-2023) Делаем ставки, господа. Как скоро в казахских учебниках появ... вы как всегда ненавидите все народы вокруг
13:23:01 28-09-2023
Гость (13:06:54 28-09-2023) вы как всегда ненавидите все народы вокруг... Где ты увидел ненависть? Хохлы заявили, что это они вырыли Чёрное море? Заявили. В учебниках своих они называли оккупацией период нахождения в Империи и в Союзе? Называли. Казахи сейчас тоже самое делают? Да. Человек задал резонный вопрос о том когда и в Казахстане произойдёт изменение сознания народа? Да, задал резонный вопрос. Где ты тут ненависть увидело??
13:32:11 28-09-2023
Гость (13:23:01 28-09-2023) Где ты увидел ненависть? Хохлы заявили, что это они вырыли Ч... Очень плохо, что вы познаете окружающий мир по постам в телеграмме. Про вырытое Черное море придумали такие же глупые ура-патриоты с Украины. А наши дурачки это продолжают повторять, будто это не выдумка маргиналов, а официальная позиция.
15:55:06 28-09-2023
Гость (13:06:54 28-09-2023) вы как всегда ненавидите все народы вокруг... Не МЫ. А все вокруг вдруг стали русофобами. И вечно-то их бедненьких, русские обижают и ущемляют.
13:09:07 28-09-2023
Правда справдилась
13:09:37 28-09-2023
Помню, как из процветающего Рубцовска ездили за продуктами в деградирующий Казахстан :(
13:13:48 28-09-2023
Гость (13:09:37 28-09-2023) Помню, как из процветающего Рубцовска ездили за продуктами в... потому что в союзе снабжение шло в первую очередь "братских" республик. а себе оставляли по остаточному принципу, за исключением москвы
13:47:27 28-09-2023
Гость (13:09:37 28-09-2023) Помню, как из процветающего Рубцовска ездили за продуктами в... Ездил из Алтайского края в Казахстан за продуктами, произведенными в Алтайскоим крае. В республике, которая хвалилась своим животноводством, продавали бийскую тушенку. Бийчане же её видели только по телевизору. Знакомая приехав в 90е в наш край, удивлялась, что дорога на дачу грунтовая. Вот в Казахстане, уверяла она, всё в асфальте. Это казахи, видимо, такие трудолюбивые))) А вовсе не московские министерства, которые финансировали Россию по остаточному принципу, сначала ВСЁ поставлялось в союзные республики.
14:08:45 28-09-2023
Гость (13:47:27 28-09-2023) Ездил из Алтайского края в Казахстан за продуктами, произвед... Не забывайте, что тогда была одна страна. А Бийск точно производил тушняк из своего мяса? В Барнауле тушенку можно было купить. Во всяком случае банок 10 про запас дома всегда было, не помню уже, чьего производства.
14:49:29 28-09-2023
Гость (14:08:45 28-09-2023) Не забывайте, что тогда была одна страна. А Бийск точно прои... из монгольского в том числе
18:52:32 28-09-2023
Гость (14:08:45 28-09-2023) Не забывайте, что тогда была одна страна. А Бийск точно прои... В Барнауле нельзя было купить . Мне, во всяком случае, в магазине не встречалась ни разу(только при Ельцине по талонам удалось отовариться в гастрономе Под шпилем). Может, в кооперативном была тушенка. Так-то знакомый работал в краевом управлении мясо-молочной промышленности, приходили к нему на работу, покупали в их буфете по госцене.
10:34:35 29-09-2023
Гость (18:52:32 28-09-2023) В Барнауле нельзя было купить . Мне, во всяком случае, в маг... Нельзя было купить, так как сразу разбирали, но у всех была, так же как красная икра, шпроты и колбасный сервелат на праздники. Кто по блату или знакомству, кто на предприятиях, но все где-то тушенку брали. Про 90-е мы здесь вообще не говорим.
18:17:04 28-09-2023
Гость (13:47:27 28-09-2023) Ездил из Алтайского края в Казахстан за продуктами, произвед... Про снабжение! Казахстан. В Семипалатинске был консервный завод. но. ели тушенку и сгущенное молоко в Хабаровске!? Я говорю потому, что сам удивлялся, когда там служил, так что не нужно раздувать бурю в тазике.
13:52:15 28-09-2023
Гость (13:09:37 28-09-2023) Помню, как из процветающего Рубцовска ездили за продуктами в... Интересно, в какой город ездили? Бывал в то время в Семипалатинске и в местном колхозе недалеко - примерно то же самое, что у нас в то время. Богатства там не заметил.
17:31:08 28-09-2023
Гость (13:52:15 28-09-2023) Интересно, в какой город ездили? Бывал в то время в Семипала... У нас тоже родственники ездили из Барнаула в Казахстан за продуктами и одеждой. Снабжение республик в СССР было гораздо лучше, чем того же Алтайского края.
20:23:05 28-09-2023
Гость (13:09:37 28-09-2023) Помню, как из процветающего Рубцовска ездили за продуктами в... помня Жезкент думаешь что эти новые власти с ним сделали развалили город
13:09:40 28-09-2023
Британские ученые им в помощь
13:14:50 28-09-2023
Это хорошо, тогда пусть деньги вернут, за то что тотальная СССР построила, создала с нуля, заводы, города и прочее
12:38:50 29-09-2023
Гость (13:14:50 28-09-2023) Это хорошо, тогда пусть деньги вернут, за то что тотальная С... Там и без вас разобрались на верхах, кто за что должен. И одним из условии был отказ республик от места в с совете СБ ООН и ядерного оружия в пользу РФ. Да и РФ сам же вышел из СССР. Короткая память у людей однако.
13:18:53 28-09-2023
Дело ожидаемо идёт к необходимости упреждающих оборонительных ударов с последующим оборонительным наступлением. Короче, дело идёт к войне!
13:51:15 28-09-2023
Гость (13:18:53 28-09-2023) Дело ожидаемо идёт к необходимости упреждающих оборонительны... Да вроде они несколько поутихли. Видят, что творится с укропами и их территорией. Поскольку хохлов потихоньку начали сливать, западные снова взялись раскачивать казахов. Пропаганда - это всё!
13:25:59 28-09-2023
Удивляет одно, почему люди видят только плохое, что было при СССР, но не видят того колоссально много хорошего что дал СССР - в первую очередь государственность, не будь СССР, не известно что бы представлял из себя современный Казахстан. Я уже молчу о том, чего и сколько за эти годы построил СССР, даже в самое небольшое село провели дороги (и они до сих пор там лежат), школы, больницы, пром предприятия.. а сейчас - вшивую развязку или низкокачественную школу построят - и нарадоваться не могут..
14:47:29 28-09-2023
Гость (13:25:59 28-09-2023) Удивляет одно, почему люди видят только плохое, что было при... Да они больше здесь врут по методичкам. Тушенки им якобы не хватало. В Семипалатинске был тогда крупнейший в регионе мясокомбинат, который снабжал все соседние регионы в том числе и РСФСР. И что бийскую у нас не продавали - тоже враньё.
17:32:50 28-09-2023
Гость (14:47:29 28-09-2023) Да они больше здесь врут по методичкам. Тушенки им якобы не ... Да мы как раз жили в СССР, так что лично помним, что тогда и как было. А не как ты, по методичкам. Позорник.
23:40:56 28-09-2023
Гость (17:32:50 28-09-2023) Да мы как раз жили в СССР, так что лично помним, что тогда и... И что, тебя голодом заморили в 80-е? То-то и заметно.
18:14:03 28-09-2023
Гость (13:25:59 28-09-2023) Удивляет одно, почему люди видят только плохое, что было при... Что то я не вижу дефирамб и благодарности американцев за помощь в индустриализации СССР? Если признавать то все ))) или все только по выбору?
22:26:06 28-09-2023
Гость (18:14:03 28-09-2023) Что то я не вижу дефирамб и благодарности американцев за пом... Какая благодарность? Что страну разворовали? Что способствовали развалу и распаду большой страны на кусочки?
13:26:50 28-09-2023
А что у нас власти хорошо о советах высказываются. Главного чиновника аж мутит от Ленина. На 9 мая ширмой мавзолей закрывают. Капиталистам всех стран не нравится советский союз.
13:30:28 28-09-2023
Хохляндия долереписывалась
13:39:16 28-09-2023
"Хохлы заявили, что это они вырыли Чёрное море?" это фейк, дурачок
14:07:07 28-09-2023
Гость (13:39:16 28-09-2023) "Хохлы заявили, что это они вырыли Чёрное море?" это фейк, д... У них в учебниках истории так написано, правда! Что это фейк, хохпы не ведают)))
15:37:23 28-09-2023
Гость (14:07:07 28-09-2023) Гость (13:39:16 28-09-2023) "Хохлы заявили, что это он... Пруф или ты такой же лгунишка типа Мединского?
15:24:02 28-09-2023
Гость (13:39:16 28-09-2023) "Хохлы заявили, что это они вырыли Чёрное море?" это фейк, д... Этот "труд" хохло-учёного Валерия Бебика был опубликован в СМИ под названием «Голосе Украины» (издание Верховной рады).
13:46:44 28-09-2023
Вхождение Казахстана в СССР назвали "колонизацией" --- он в свое время в Китай чуть не вошел, русские помешали. Оттуда бы уже не вышел. Как и Алтай. А колонизированные англичанами индейцы вообще исчезли
13:59:11 28-09-2023
А армянами когда?
14:13:11 28-09-2023
Горный Алтай, Республика Алтай, тоже присоединилась к Российской империи. Но мы не переписываем историю. Было время когда всем было выгодно для жизнедеятельности народов. Никого тогда не спросили, хотят ли местные жители присоединения. Казахи и сейчас проживают в Кош-агачском районе, и ни у одного человека и в мыслях нет просто выдворить их в Казахстан. Во время ВОВ люди сплотившись шили на фронт,и помогали друг другу, и куском хлеба и одеждой. Зачем же сейчас ворошить то время. История на то и история, чтобы помнить и чтить время предков населявших эти либо,другие места Российской империи. Вы сейчас то не можете самостоятельно выжить без логистики, без воды и ещё многово. Вашу степную свободу никто не отнимает, солнце, песок, колючки лошади и дикая птица это ваше. Развивайте инфраструктуру, стройте дома итд. Трудитесь . Обеспечивайте семьи , чтобы ваши женщины не проливали слезы о мечте и достойной жизни.
18:19:57 28-09-2023
гость (14:13:11 28-09-2023) Горный Алтай, Республика Алтай, тоже присоединилась к Россий... Да, было время, были люди! Пока 3 руководителя братских народа не развалили общий дом. О ком я говорю, Вы прекрасно должны знать. Все, прошло и время изменилось.
14:22:42 28-09-2023
"А колонизированные англичанами индейцы" А индийцы?
14:22:58 28-09-2023
Тяжко было казахам при советской власти.Там одни кебiс выпускали.А казахстанские космонавты Токтар Аубакиров,Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов помогали русским осваивать космическое пространство.
14:59:42 28-09-2023
СССР- сила. До сих пор капиталисты всего мира ненавидят и боятся!
15:20:55 28-09-2023
ох мужчины, да когда же вы научитесь женщин выбирать? что ни дура или истеричка, так "знойная женщина-мечта поэта"... )))
15:37:21 28-09-2023
Во время колонизации Казахстана понастроили школы, больницы, заводы, дома. А они, оказывается, хотели жить в юртах и овец разводить. И не было у Казахстана государственности, а сколько им российских территорий передали при создании республики! Обидно. Я жила там. И лучшей моей подружкой была казашка.
16:04:48 28-09-2023
Гость (15:37:21 28-09-2023) Во время колонизации Казахстана понастроили школы, больницы,... У них не только государственности не было. Не было письменности. Писали то арабскими, то латиницей. Забыли заветы Абая - держитесь России, иначе пропадёте...
15:41:01 28-09-2023
"Политика тоталитарного режима поспособствовала окончательной деградации системы казахского общества", – указала Уалтаева. Она что, утверждает, что казахское общество действительно деградировало? И сейчас оно деградированное? Так получается? Она что, не здесь живёт?Не казашка? Если она всё же деградированная казашка? Как тогда она может писать научный четырёхтомник по истории?Деградированная- то?Или она не член деградировавшего общества? Она из Зимбабве пишет книги? ? И эта глупость будет опубликована? Ни черта себе- деградация. Столько всего понастроили в Казахстане! Одних ВУЗ ов и техникумов не сосчитать было? В ни что, эскимосы обучались разным наукам? Кто разрешил ей писать этот четырёхтомник? Явно- враг народа. Назовись!!
15:53:02 28-09-2023
Местный житель (15:41:01 28-09-2023) "Политика тоталитарного режима поспособствовала окончательно... Да, учитывая, что жили они в степях, как дикари. А как им школы, да больницы построили, так они сразу деградировать начали.
15:52:15 28-09-2023
Жили там в своих землянках, в степях. Как дикари. Без медицины. Без образования. Им построили школы, университеты, больницы и т.д. И вместо благодарности их, оказывается, обижали!
18:09:42 28-09-2023
Гость (15:52:15 28-09-2023) Жили там в своих землянках, в степях. Как дикари. Без медици... То же самое можно скзать о Вас, крепостных, которых как скот продавали и проигрывали в карты. Не со зла написал. Но думайте головой, хотя возможно она у Вас отсутствует.
22:22:55 28-09-2023
Гость (18:09:42 28-09-2023) То же самое можно скзать о Вас, крепостных, которых как скот... Ага, еще расскажи, что это казахи отменили крепостное право на Руси =) И нашел что сравнивать. Ты еще времена царя Гороха вспомни. А Казахстан совсем недавно был дикой территорией.
11:00:41 29-09-2023
Гость (18:09:42 28-09-2023) То же самое можно скзать о Вас, крепостных, которых как скот... И когда это было? Вот эти крепостные потом и создали Союз, понастроили всем нациям школы, больницы и прочее. Или под баями жить было лучше у входа в его юрту?
16:55:38 28-09-2023
Казахстанцев заставили выбрать Токаева президентом, а уж он то приведёт казахстан к гибели, или воевать начнёт с Россией, или за долги Китаю отдаст. Пример - нагорный Карабах.
18:07:53 28-09-2023
История СССР не была такой уж и радужной для всех народов которые ее населяли. И умалчивать негатив ради чего то там эфимерного "светлога" нет смысла. Нужно признать и работать над ошибками. Так что не потейте ))) Мы просто раскрываем негативную сторону, что бы принять ее и идти дальше ) Это не сразу получается. На это нужно время. Казахстан стал многонациональным не по своей воле. Сколько народов было перевезено в эшелонах и высажено в степи без ни че го? Сколько сидело в "ЛАГЕРЯХ"? Сколько умерло от голода? Те же расстрелы? Не стоит слепо верить! Грифы СЕКРЕТНО только сейчас снимают или предаются огласке ))) Просто есть индивиды которые не могут это принять.
21:48:40 28-09-2023
Диктатор (18:07:53 28-09-2023) История СССР не была такой уж и радужной для всех народов ко... Если наставить много скобочек, глупость останется глупостью. Это так,на будущее.
12:24:56 29-09-2023
Гость (21:48:40 28-09-2023) Если наставить много скобочек, глупость останется глупостью.... Не далекие люди обращают внимание на то что на поверхности. Потому что вдуматься в сказанное не могут
22:24:26 28-09-2023
Диктатор (18:07:53 28-09-2023) История СССР не была такой уж и радужной для всех народов ко... Ой, да бедненькие. Можно подумать, казахи одни сидели в лагерях. А русских там не было. Тоже мне обиженки нашлись.
12:27:45 29-09-2023
Гость (22:24:26 28-09-2023) Ой, да бедненькие. Можно подумать, казахи одни сидели в лаге... Бедненькие и убогие это Вы. Если внимательно прочитать я писал обо всех народах СССР. Или русские к ним не относятся? По моему тексту, где я написал про казахов?
12:53:17 29-09-2023
Гость (22:24:26 28-09-2023) Ой, да бедненькие. Можно подумать, казахи одни сидели в лаге... Или Вы обиделись что я русских отдельно не указал?
10:00:21 29-09-2023
Казах приходит в библиотеку и говорит: - Дайте мне книгу "Казахи - великий народ!" Библиотекарь отвечает: - Фантастика у нас на втором этаже!
12:47:51 29-09-2023
Гость (10:00:21 29-09-2023) Казах приходит в библиотеку и говорит: - Дайте мне книгу "Ка... Пошутил потомок "арийцев", житель славной страны "Даарии", прославленной "Гипербореи". ДА у вас самих таких хватает.
20:18:53 30-09-2023
Гость (15:37:21 28-09-2023) Во время колонизации Казахстана понастроили школы, больницы,... До этот 50% было истреблено искуственным голодом и тп.