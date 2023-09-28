Вхождение Казахстана в СССР назвали "колонизацией"

28 сентября 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новом семитомнике по истории Казахстана, который выйдет в 2024 году, расскажут о негативных последствиях советского периода, сообщает ТАСС.

В частности, два тома будут посвящены "колонизации" – вхождению Казахстана в состав СССР.

"Мы привыкли говорить о колонизации как о добровольном акте. В этот период перед властями ставилась задача сгладить возможные конфликты, а ассимиляция разных народов характеризовалась как добровольная", – рассказала руководитель центра по разработке нового академического издания Алтын Уалтаева.

По ее словам, период интеграции Казахстана в СССР принес "негативные последствия": якобы был устранен сложившийся в стране государственный строй и отобраны земли.

Также расскажут о том, что голод в Казахстане в 1932-1933 годах "сопровождался ущемлением прав казахского народа".

"Политика тоталитарного режима поспособствовала окончательной деградации системы казахского общества", – указала Уалтаева.

Ранее в Казахстане заявили о намерении избавиться от советских названий областей.