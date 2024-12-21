В Казани при атаке беспилотников вспыхнули пожары в жилых домах
О пострадавших не сообщается
21 декабря 2024, 13:29, ИА Амител
Фото: Cullan Smith / unsplash.com
Беспилотные летательные аппараты совершили атаку на Казань утром 21 декабря, сообщили в администрации города.
В результате нападения вспыхнули пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.
На местах происшествий работают службы, жильцам оказывают всю необходимую помощь. По поручению мэра эвакуированных разместят и обеспечат питанием и теплыми вещами.
По данным Минобороны, около 07:50 по местному времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Татарстаном.
До этого ВСУ совершили ракетный удар по городу Рыльску Курской области. Есть погибшие и пострадавшие.
17:18:30 21-12-2024
вот какие мирные переговоры можно вести с террористическим государством, даже в теории.
сколько можно чертить эти красные линии, жаловаться в оон, ждать трампа и т.д.
пока армия эту бандеровскую мразь не вкрошет ничего не будет.
они всегда такими были, жили по принципу дайте нам пожрать, а то вам под порог нагадить нечем.
непонятно, почему не объявляют охоту на лиц которые планировали прямо причастны к тому что это недоразумение, под названием украина творит с 2014года.
22:42:22 21-12-2024
Гость (17:18:30 21-12-2024) вот какие мирные переговоры можно вести с террористическим г...
Потому что война делает богатых богаче, а бедных беднее, все просто
09:32:37 22-12-2024
Гость (22:42:22 21-12-2024) Потому что война делает богатых богаче, а бедных беднее,... Гость, пока такие мечтающие - "пока армия эту бандеровскую мразь не вкрошет ничего не будет." Будем беднеть и беднеть., а "небожители" будут и богатеть, для них пошла движуха.
08:02:05 23-12-2024
Интересно до Москвы в 2 раза ближе, чем до Казани, а до Москвы не долетают. Есть подозрение, что не с Украины