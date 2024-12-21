В Казани при атаке беспилотников вспыхнули пожары в жилых домах

О пострадавших не сообщается

21 декабря 2024, 13:29, ИА Амител

Фото: Cullan Smith / unsplash.com

Беспилотные летательные аппараты совершили атаку на Казань утром 21 декабря, сообщили в администрации города.

В результате нападения вспыхнули пожары в домах Советского, Кировского и Приволжского районов.

На местах происшествий работают службы, жильцам оказывают всю необходимую помощь. По поручению мэра эвакуированных разместят и обеспечат питанием и теплыми вещами.

По данным Минобороны, около 07:50 по местному времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Татарстаном.

До этого ВСУ совершили ракетный удар по городу Рыльску Курской области. Есть погибшие и пострадавшие.