В Казани торжественно открыли XIV Летнюю Сбербанкиаду

Участниками соревнований стали 18 команд компаний Группы Сбера, среди которых разыграют 49 комплектов наград

11 июля 2023, 13:05, ИА Амител

Открытие Сбербанкиады / Фото: пресс-служба банка

В столице Татарстана прошло торжественное открытие ХIV Летней Сбербанкиады. Участниками соревнований стали сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и его дочерних компаний. Всего в Казань приехали более 2,5 тысячи сотрудников.

"Мы четыре года не проводили наш спортивный праздник – Сбербанкиаду, и в этом году нам наконец-то удалось всем вместе собраться в этом замечательном городе, в этой замечательной республике, в нашей замечательной стране. Эта церемония открытия с прекрасными эмоциями, которые мы все здесь испытываем, была бы невозможна, если бы на этой сцене не жила любовь – любовь к нашей родине, к нашей компании, клиенту, любовь к нашей команде", – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.













Открытие Сбербанкиады / Фото: пресс-служба банка

Проходить соревнования будут по 10 видам спорта:

мини-футболу;

волейболу;

баскетболу;

большому теннису;

настольному теннису;

плаванию;

бегу;

бадминтону;

кроссфиту;

шахматам.

За три дня будет разыграно 49 комплектов наград среди 18 команд компаний Группы Сбера.

Сбербанкиада пройдет в том числе на объектах, на которых в 2013 году в Казани состязались участники Всемирной летней универсиады, а разместили спортсменов в построенной к Универсиаде деревне.

"Наша команда за эти четыре года с достоинством прошла через немыслимые испытания и показала всем и в нашей стране, и за рубежом пример небывалой стойкости. Стальной стойкости. Думаю, не в последнюю очередь характер Сбера "куется" во время Сбербанкиады. Я всем вам хочу пожелать удачного участия, огромного количества положительных эмоций в этом прекрасном месте. Желаю всем нам выйти победителями из этих соревнований и из тех, которые подбрасывает жизнь каждый день, испытывая нас на прочность. Но Сбер сильнее стали", – продолжил Герман Греф.

Уже 11 июля спортсмены разыграют первые медали XIV Сбербанкиады. Торжественное закрытие пройдет 13 июля в международном выставочном центре "Казань Экспо".