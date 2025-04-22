В Казани у матери забрали девочку-маугли
Ребенок не ходил в школу и почти не бывал на улице
22 апреля 2025, 13:50, ИА Амител
В Авиастроительном районе Казани органам опеки передали девочку-маугли, которую мать прятала дома, – ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу. Как сообщает InKazan.ru, об этом заявили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.
Приставы прибыли для выполнения решения суда о передаче ребенка в органы опеки. Мать девочки пыталась воспрепятствовать им – не открывала дверь и не реагировала на предупреждения о вскрытии. Девочку изъяли и передали органам опеки, а в отношении матери составили протокол из-за ее сопротивления сотрудникам ФССП.
Социальные службы позаботились о девочке, купив ей одежду, еду и воду, поскольку она почти не покидала квартиру. Мать не работала и жила на пособия. Ребенок проходит медицинское обследование – после этого ее могут передать бабушке, матери отца девочки.
13:58:26 22-04-2025
то есть ребенок дожил до возраста школы и о ней никто не знал? конечно, органам опеки такие не интересны, им нужно в нормальные семьи лезть, по холодильникам шарить
18:05:02 22-04-2025
Гость (13:58:26 22-04-2025) то есть ребенок дожил до возраста школы и о ней никто не зна... Органы опеки могли узнать о ребёнке только если кто-то из соседей, председатель домкома, жилищные органы, полиция и прочие организации сообщили им о положении ребёнка. Вы сообщали об этом случае в органы опеки? Или считаете, что органы опеки должны врываться в каждую квартиру, заглядывать под кровати и кладовку - а нет ли там у вас какого-нибудь ребёнка? Какое у вас видение работы органов опеки?