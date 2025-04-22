В Казани у матери забрали девочку-маугли

Ребенок не ходил в школу и почти не бывал на улице

22 апреля 2025, 13:50, ИА Амител

Детская игрушка / Фото: unsplash.com / Alex Muromtsev

В Авиастроительном районе Казани органам опеки передали девочку-маугли, которую мать прятала дома, – ребенок не посещал школу и почти не выходил на улицу. Как сообщает InKazan.ru, об этом заявили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Приставы прибыли для выполнения решения суда о передаче ребенка в органы опеки. Мать девочки пыталась воспрепятствовать им – не открывала дверь и не реагировала на предупреждения о вскрытии. Девочку изъяли и передали органам опеки, а в отношении матери составили протокол из-за ее сопротивления сотрудникам ФССП.

Социальные службы позаботились о девочке, купив ей одежду, еду и воду, поскольку она почти не покидала квартиру. Мать не работала и жила на пособия. Ребенок проходит медицинское обследование – после этого ее могут передать бабушке, матери отца девочки.