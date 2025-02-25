17 февраля 2025 года Юлия Сталева попыталась забрать детей, но безуспешно

25 февраля 2025, 09:15, ИА Амител

Артур Шрейдер (слева) и Юлия Сталева (справа) / Скриншот из видео, предоставленного Артуром Шрейдером

Москвичка-инвалид Юлия Сталева, которая уже два года борется за своих детей, снова попыталась их забрать, но сделать это у нее опять не получилось. На этот раз женщина вместе с судебными приставами приехала к отцу мальчиков Артуру Шрейдеру, который увез детей из Москвы в Барнаул погостить, а после отказался возвращать их матери. Теперь же мальчики сами не захотели ехать к маме, утверждает отец. При этом мужчина все равно должен отдать детей по решению суда. Amic.ru поговорил с двумя сторонами конфликта.

"Меня вытолкали из дома"

Юлия Сталева – москвичка, которая лишилась ноги в 2022 году. А в марте 2023-го отец двоих ее детей Артур Шрейдер вывез обоих мальчиков в Барнаул и оставил у себя. Юлия обратилась в суд, который определил, что дети будут жить с матерью. 17 февраля 2025-го Сталева приехала забирать мальчиков вместе с судебными приставами, представителями органов опеки и группой быстрого реагирования. Она хотела сделать все "на хорошей ноте" и "без нервотрепки". Однако так не произошло. По словам Сталевой, Шрейдер долго не впускал "гостей" в дом. Хотя все же сделал это и дал пообщаться с мальчиками Сталевой и психологу.

"Договорились, что они хотя бы дадут мне пообщаться с детьми. Я поговорила с детьми, они ко мне спокойно пошли. Потом меня вытолкали из дома, попросили уйти с частной территории. Сказали, что на меня напишут заявление и насильно из дома уведут", – отметила Сталева.

При этом дети сказали, что хотят остаться с отцом. Именно такую позицию зафиксировал психолог, который пообщался с мальчиками. Юлия Сталева считает, что Артур Шрейдер повлиял на мальчиков и навязал им свою позицию в том, что решение, с кем из родителей жить, дети примут только когда им будет по 10 лет.

Судебные приставы у Артура Шрейдера / Фото: скриншот из предоставленного Шрейдером видео

После случившегося Шрейдер попросил пристава отложить исполнение решения на три месяца, но ему отказали. Отцу дали пять дней на передачу детей (до 21 февраля. – Прим. ред.). Впрочем, этот срок уже истек, а Шрейдер сыновей так и не отдал. По словам женщины, в разговоре с приставом Шрейдер признался, что ему "проще платить штраф", чем расстаться с детьми. И, считает Сталева, отец мальчиков еще долго "может обивать пороги приставов и получать исполнительные листы".

Москвичка намерена добиваться исполнения судебного решения и работать со своими юристами, чтобы добиться цели – вернуть детей, тем более действует она законно на основании решения суда. Сейчас же женщина опасается, что Шрейдер будет только затягивать процесс.

"Было зафиксировано, что дети хотят остаться с отцом, но им нет и 10 лет, чтобы их спрашивали. Я хочу, чтобы все прошло в мягкой форме, чтобы не травмировать детей. Ему все равно придется отдать сыновей мне. Ситуацию уже взяли на контроль в Генпрокуратуре и в аппарате президента. Я буду требовать на всю страну, чтобы он предоставил мне общение с детьми и передал их. В физическом плане не ограничена, я прошла все судебные инстанции и проблем не вижу. Я открыта для диалога всегда", – отметила она.

Мать детей утверждает, что сейчас не может общаться с мальчиками, потому что их отец "выключил телефон" и игнорирует сообщения в WhatsApp. Поэтому пока Сталева находится в Барнауле, она намерена ездить к Шрейдеру буквально "каждый день". При этом она подчеркивает, что готова к "нормальному диалогу" с отцом детей, который сам на контакт не выходит.

Юлия Сталева пытается забрать детей из дома Шрейдера / Скриншот из видео

"Я что, их силком потащу?"

Отец мальчиков, однако, считает, что решения судов о передаче детей матери были несправедливыми. По его словам, Верховный суд "даже не запросил материалы дела", а кассационный суд "принял решение на основании конвенции о правах человека, которая с 2022 года не применяется". Также Шрейдер добавил, что суд не провел психологическую экспертизу и "не принял во внимание заключение органов опеки Барнаула". Мужчина уверен, что детей Сталевой суд отдал "только потому, что она мать".

Кроме того, 17 февраля приставы, по мнению Шрейдера, допустили ряд нарушений – по закону у мужчины было пять суток на добровольное исполнение судебного решения, а от него требовали исполнить решение "прямо сейчас" (срок передачи детей истекал 21 февраля).

"Они проникли через гараж. Я не сразу понял, что там происходит. Восемь утра, темно еще, а у меня какие-то люди в доме. Я говорю: "Вы вручили постановление, покиньте, пожалуйста, мой дом". Они твердят, что я немедленно его должен исполнить. На основании каких нормативных актов и законов, мне не пояснили. Я считаю, что меня хотели застать врасплох, унизить и отобрать силой детей", – убежден Шрейдер.

Полицейские у дома Артура Шрейдера / Скриншот из видео Артура Шрейдера

По словам мужчины, он не стал соглашаться с требованием пристава, которая отказывалась покидать помещение. Конфликт длился весь день – с 8 утра до 5 часов вечера. Шрейдер вызвал полицию, а также органы опеки и психолога. Мужчина считает, что отсутствие последних показывает, что "о психологическом здоровье детей мать и приставы не подумали".

"Я попросил, чтобы детей не пугали, дедушка сидел с ними, чтобы у мальчиков психологической травмы не было. Силовики угрожали, что будут выбивать двери. Поэтому я запустил психолога, сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних, органы опеки, чтобы они видели, что дети в порядке, поговорили с ними. Специалисты разговаривали с сыновьями полчаса, потом Сталева с ними говорила. Ребята наотрез отказались куда-то ехать, даже после уговоров матери и всех сотрудников", – отметил Шрейдер.

В итоге сотрудники федеральной службы судебных приставов написали бумагу, что дети к матери "ехать не хотят". Шрейдер заверил: он бы отдал детей матери, "если бы она и приставы делали всё по закону" и если бы дети действительно хотели вернуться к Сталевой.

"Все выставляют так, что я якобы не отдаю детей, хотя они сами не пошли к матери. Я не нарушал ни одного закона, не был агрессивен, не препятствовал. Я не демон какой-то, не закрываю детей. Я вчера был готов отдать их, другого варианта у меня не было. Все уговаривали их. Мать хочет забрать детей, а они не идут. Я не могу исполнить обязательства по закону против воли детей. Я что, их силком потащу?" – задается вопросом Шрейдер.

Артур Шрейдер / Скриншот из видео

Отец сыновей напомнил, что они уже два года живут с ним и "не стоит вырывать детей из их микроклимата", так как для мальчиков это будет "колоссальным стрессом".

"Напугали ребят, Давид спрятался в шкаф и говорит: "Папа, я никуда не поеду, пусть они уйдут, пусть они меня не забирают". Просили маму приехать одну, без других людей. Говорили: "Давай ты к гости будешь приезжать, а мы к тебе". Психолог сказал, что сейчас нельзя забирать детей, потому что это травма для них. Для них это дом, и сейчас им предлагают уехать из дома. Уверен, если это случится, им будет плохо", – убежден Шрейдер.

Впрочем, и после случившегося у детей "начались нервные тики", а один из мальчиков даже "кричал ночью", отметил отец сыновей.

История конфликта

В марте 2023 года отец двоих детей Артур Шрейдер забрал мальчиков погостить на неделю, однако без ведома матери детей Юлии Сталевой уехал с ними в Барнаул и оставил малышей у себя. В октябре 2023 года Сталева (тогда она передвигалась на инвалидном кресле) прилетела в Барнаул и попыталась забрать сыновей из детского сада, однако сделать это у нее не получилось. Женщина улетела обратно в Москву, где попыталась вернуть обоих детей через суд. 1 апреля 2024 года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ее иск, определил место проживания детей с матерью и постановил взыскать с отца алименты. Артур Шрейдер пытался оспорить решение в апелляционном и кассационном суде, однако сделать это у него так и не вышло. Верховный суд жалобу Шрейдера отклонил.