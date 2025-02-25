Новый конфликт. Чем завершается история детей, увезенных в Барнаул от матери из Москвы
17 февраля 2025 года Юлия Сталева попыталась забрать детей, но безуспешно
25 февраля 2025, 09:15, ИА Амител
Москвичка-инвалид Юлия Сталева, которая уже два года борется за своих детей, снова попыталась их забрать, но сделать это у нее опять не получилось. На этот раз женщина вместе с судебными приставами приехала к отцу мальчиков Артуру Шрейдеру, который увез детей из Москвы в Барнаул погостить, а после отказался возвращать их матери. Теперь же мальчики сами не захотели ехать к маме, утверждает отец. При этом мужчина все равно должен отдать детей по решению суда. Amic.ru поговорил с двумя сторонами конфликта.
"Меня вытолкали из дома"
Юлия Сталева – москвичка, которая лишилась ноги в 2022 году. А в марте 2023-го отец двоих ее детей Артур Шрейдер вывез обоих мальчиков в Барнаул и оставил у себя. Юлия обратилась в суд, который определил, что дети будут жить с матерью. 17 февраля 2025-го Сталева приехала забирать мальчиков вместе с судебными приставами, представителями органов опеки и группой быстрого реагирования. Она хотела сделать все "на хорошей ноте" и "без нервотрепки". Однако так не произошло. По словам Сталевой, Шрейдер долго не впускал "гостей" в дом. Хотя все же сделал это и дал пообщаться с мальчиками Сталевой и психологу.
"Договорились, что они хотя бы дадут мне пообщаться с детьми. Я поговорила с детьми, они ко мне спокойно пошли. Потом меня вытолкали из дома, попросили уйти с частной территории. Сказали, что на меня напишут заявление и насильно из дома уведут", – отметила Сталева.
При этом дети сказали, что хотят остаться с отцом. Именно такую позицию зафиксировал психолог, который пообщался с мальчиками. Юлия Сталева считает, что Артур Шрейдер повлиял на мальчиков и навязал им свою позицию в том, что решение, с кем из родителей жить, дети примут только когда им будет по 10 лет.
После случившегося Шрейдер попросил пристава отложить исполнение решения на три месяца, но ему отказали. Отцу дали пять дней на передачу детей (до 21 февраля. – Прим. ред.). Впрочем, этот срок уже истек, а Шрейдер сыновей так и не отдал. По словам женщины, в разговоре с приставом Шрейдер признался, что ему "проще платить штраф", чем расстаться с детьми. И, считает Сталева, отец мальчиков еще долго "может обивать пороги приставов и получать исполнительные листы".
Москвичка намерена добиваться исполнения судебного решения и работать со своими юристами, чтобы добиться цели – вернуть детей, тем более действует она законно на основании решения суда. Сейчас же женщина опасается, что Шрейдер будет только затягивать процесс.
"Было зафиксировано, что дети хотят остаться с отцом, но им нет и 10 лет, чтобы их спрашивали. Я хочу, чтобы все прошло в мягкой форме, чтобы не травмировать детей. Ему все равно придется отдать сыновей мне. Ситуацию уже взяли на контроль в Генпрокуратуре и в аппарате президента. Я буду требовать на всю страну, чтобы он предоставил мне общение с детьми и передал их. В физическом плане не ограничена, я прошла все судебные инстанции и проблем не вижу. Я открыта для диалога всегда", – отметила она.
Мать детей утверждает, что сейчас не может общаться с мальчиками, потому что их отец "выключил телефон" и игнорирует сообщения в WhatsApp. Поэтому пока Сталева находится в Барнауле, она намерена ездить к Шрейдеру буквально "каждый день". При этом она подчеркивает, что готова к "нормальному диалогу" с отцом детей, который сам на контакт не выходит.
"Я что, их силком потащу?"
Отец мальчиков, однако, считает, что решения судов о передаче детей матери были несправедливыми. По его словам, Верховный суд "даже не запросил материалы дела", а кассационный суд "принял решение на основании конвенции о правах человека, которая с 2022 года не применяется". Также Шрейдер добавил, что суд не провел психологическую экспертизу и "не принял во внимание заключение органов опеки Барнаула". Мужчина уверен, что детей Сталевой суд отдал "только потому, что она мать".
Кроме того, 17 февраля приставы, по мнению Шрейдера, допустили ряд нарушений – по закону у мужчины было пять суток на добровольное исполнение судебного решения, а от него требовали исполнить решение "прямо сейчас" (срок передачи детей истекал 21 февраля).
"Они проникли через гараж. Я не сразу понял, что там происходит. Восемь утра, темно еще, а у меня какие-то люди в доме. Я говорю: "Вы вручили постановление, покиньте, пожалуйста, мой дом". Они твердят, что я немедленно его должен исполнить. На основании каких нормативных актов и законов, мне не пояснили. Я считаю, что меня хотели застать врасплох, унизить и отобрать силой детей", – убежден Шрейдер.
По словам мужчины, он не стал соглашаться с требованием пристава, которая отказывалась покидать помещение. Конфликт длился весь день – с 8 утра до 5 часов вечера. Шрейдер вызвал полицию, а также органы опеки и психолога. Мужчина считает, что отсутствие последних показывает, что "о психологическом здоровье детей мать и приставы не подумали".
"Я попросил, чтобы детей не пугали, дедушка сидел с ними, чтобы у мальчиков психологической травмы не было. Силовики угрожали, что будут выбивать двери. Поэтому я запустил психолога, сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних, органы опеки, чтобы они видели, что дети в порядке, поговорили с ними. Специалисты разговаривали с сыновьями полчаса, потом Сталева с ними говорила. Ребята наотрез отказались куда-то ехать, даже после уговоров матери и всех сотрудников", – отметил Шрейдер.
В итоге сотрудники федеральной службы судебных приставов написали бумагу, что дети к матери "ехать не хотят". Шрейдер заверил: он бы отдал детей матери, "если бы она и приставы делали всё по закону" и если бы дети действительно хотели вернуться к Сталевой.
"Все выставляют так, что я якобы не отдаю детей, хотя они сами не пошли к матери. Я не нарушал ни одного закона, не был агрессивен, не препятствовал. Я не демон какой-то, не закрываю детей. Я вчера был готов отдать их, другого варианта у меня не было. Все уговаривали их. Мать хочет забрать детей, а они не идут. Я не могу исполнить обязательства по закону против воли детей. Я что, их силком потащу?" – задается вопросом Шрейдер.
Отец сыновей напомнил, что они уже два года живут с ним и "не стоит вырывать детей из их микроклимата", так как для мальчиков это будет "колоссальным стрессом".
"Напугали ребят, Давид спрятался в шкаф и говорит: "Папа, я никуда не поеду, пусть они уйдут, пусть они меня не забирают". Просили маму приехать одну, без других людей. Говорили: "Давай ты к гости будешь приезжать, а мы к тебе". Психолог сказал, что сейчас нельзя забирать детей, потому что это травма для них. Для них это дом, и сейчас им предлагают уехать из дома. Уверен, если это случится, им будет плохо", – убежден Шрейдер.
Впрочем, и после случившегося у детей "начались нервные тики", а один из мальчиков даже "кричал ночью", отметил отец сыновей.
История конфликта
В марте 2023 года отец двоих детей Артур Шрейдер забрал мальчиков погостить на неделю, однако без ведома матери детей Юлии Сталевой уехал с ними в Барнаул и оставил малышей у себя. В октябре 2023 года Сталева (тогда она передвигалась на инвалидном кресле) прилетела в Барнаул и попыталась забрать сыновей из детского сада, однако сделать это у нее не получилось. Женщина улетела обратно в Москву, где попыталась вернуть обоих детей через суд. 1 апреля 2024 года Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ее иск, определил место проживания детей с матерью и постановил взыскать с отца алименты. Артур Шрейдер пытался оспорить решение в апелляционном и кассационном суде, однако сделать это у него так и не вышло. Верховный суд жалобу Шрейдера отклонил.
09:31:57 25-02-2025
Пока они развлекаются, дети вырастут. И будут у них трогательные воспоминания о счастливом детстве
10:29:45 25-02-2025
Это та мамаша, которая ногу в кабаке потеряла ?
10:50:58 25-02-2025
думаю, вся суть конфликта не в детях, а в алиментах на детей. а дети как способ их получить. матери без одной ноги сложно будет ухаживать за детьми, водить их в школу, кружки и т.п. а вот договориться она и он не хотят. да и мальчикам после определенного возраста лучше будет с отцом, а не с матерью.
13:56:45 25-02-2025
Бгг (10:50:58 25-02-2025) думаю, вся суть конфликта не в детях, а в алиментах на детей...
1. Что мешает нанять няню? Тем более она из Москвы. на няню хватит и проблема закрыта.
2. ЧТо за люди такие, за алименты готовы удавиться. Это же копейки. В кабаках больше просаживаем.
16:10:04 25-02-2025
Adik_01 (13:56:45 25-02-2025) 1. Что мешает нанять няню? Тем более она из Москвы. на н... Потому и больше в кабаках просаживаем. Вы хотите, чтобы меньше просаживали?
11:00:27 25-02-2025
Видела в этот день конфликт со стороны, живу по соседству. Была ошарашена. Приставы и куча людей в масках. Так у нас в стране детей передают? Почему об их здоровье никто не подумал? Свинский подход.
11:03:56 25-02-2025
Julia (11:00:27 25-02-2025) Видела в этот день конфликт со стороны, живу по соседству. Б... Мать о чем думала?
12:43:11 25-02-2025
Гость (11:03:56 25-02-2025) Мать о чем думала? ... Оба о чем думали когда создавали семью и рожали совместных детей?
13:25:37 25-02-2025
Гость (12:43:11 25-02-2025) Оба о чем думали когда создавали семью и рожали совместных д... ничем они не думали,так же как и вы.
не было там никакой семьи
почему вам не лень настрочить что попало,а прочесть хотя бы по диагонали-сложно?
02:20:36 08-03-2025
Гость (13:25:37 25-02-2025) ничем они не думали,так же как и вы.не было там никакой ... а зачем думать? весь контент расчитан на большинство, которым думать противопоказано.
11:07:08 25-02-2025
Julia (11:00:27 25-02-2025) Была ошарашена. Приставы и куча людей в масках. вот и я ошарашен: решение суда есть, приставы есть, исполнить ничерта не могут
00:11:10 26-02-2025
Гость (11:08:46 25-02-2025) Закон, есть закон, если папа не хочет отдать мальчиков и исп... Ну это Вам не кошелек изъять.
11:08:46 25-02-2025
Julia (11:00:27 25-02-2025) Видела в этот день конфликт со стороны, живу по соседству. Б... Закон, есть закон, если папа не хочет отдать мальчиков и исполнить решение суда без людей в масках!
11:40:00 25-02-2025
Гость (11:08:46 25-02-2025) Закон, есть закон, если папа не хочет отдать мальчиков и исп... выбрал тактику на слезу давить
он,вероятно,все два года судов ей видится не давал с детьми,чтобы они совсем мать забыли-
это местные психологи не в состоянии выяснить
14:24:54 25-02-2025
Гость (11:08:46 25-02-2025) Закон, есть закон, если папа не хочет отдать мальчиков и исп... Закон важнее здоровья детей, получается?
11:05:55 25-02-2025
Папаша просто козлина
02:24:07 08-03-2025
Гость (11:05:55 25-02-2025) Папаша просто козлина... воспоминания из вашего детства? нормальный мужик, который беспокоится за детей.
11:06:27 25-02-2025
не нужны ей дети, ей 33% от дохода нужны, ежемесячно.
на детей она чихать хотела, если дети сами к ней ехать не хотят, а она суету с судами и приставами закрутила.
мужику сочувствие конечно, это надо же было так намотаться, эта история теперь железобетонно только по наступлению 14летнего возраста разрешится.
ну и крайние, как обычно бывает в таких историях - оказались дети.
11:22:44 25-02-2025
Гость (11:06:27 25-02-2025) не нужны ей дети, ей 33% от дохода нужны, ежемесячно.на ... как определил,что дети ей не нужны? когда папаша молча их в Барнаул увез погостить навсегда,без ее согласия? 33% дохода?-щас такие мужики ушлые,оформиться на минималку и платить гроши-схема не сложная. а вот дойти до верховного суда-там денег куча истрачена
если дети не хотят к ней-почему в суд заключение психолога не предоставил? выжидал время,чтоб настроить против матери покрепче? там и деды отца молодцы,все стараются подгадить
11:41:35 25-02-2025
Гость (11:22:44 25-02-2025) как определил,что дети ей не нужны? когда папаша молча их в ... за женское круть-верть хлопочите. солидарность, понимаю.
12:01:26 25-02-2025
Гость (11:41:35 25-02-2025) за женское круть-верть хлопочите. солидарность, понимаю.... если нечем ответить-можно промолчать,
я на стороне справедливости,и знаю эту историю с самого начала
02:26:47 08-03-2025
Гость (11:22:44 25-02-2025) как определил,что дети ей не нужны? когда папаша молча их в ... вы, если судить беретесь, капитан-объективность, по тому, что прочитали, так глазки разуйте и прочитайте еще раз. не дали ему провести в суде экспертизу.
11:36:27 25-02-2025
Очень жалко женщину. Папаша негодяй
15:05:20 18-03-2025
Гость (11:36:27 25-02-2025) Очень жалко женщину. Папаша негодяй... Вся суть)) жалко мамамашу, папа негодяй. Вы - мать Тереза вообще в состоянии понять, что в приоритете дети и их благополучия, а не ваша жалость из мнимой солидарности
12:45:54 25-02-2025
Вот вам нац проект демография! Менять надо семейный кодекс и очень срочно! И дети так же с отцами быть должны, как и с матерями! Очень многие рожают ради раздела имущества и алиментов, сам нарывался!
13:11:57 25-02-2025
ну конечно, мать такая-сякая, без ноги еще...пусть бабка с дедом воспитывают. Класс, конечно
16:07:38 25-02-2025
Мать и отец виноваты оба, что их историю выставили опять на обозрение. Материальная заинтересованность есть. Но оба не понимают что дети имею право на родителей, а родители на детей. Договориться чтобы не ущемить себя не хотят,это надо уступить, а дети... Реально вырастут и будут вспоминать как их делили. Что плохого если бы например жили с мамой, а на все лет, праздники к папе. Папа точно может позволить перелеты. Ну так сложилось. Да трудно, но мы же взрослые, для детей должны стараться, чтобы детство было безоблачным, а оно так быстро проходит.
02:28:43 08-03-2025
Гостья (16:07:38 25-02-2025) Мать и отец виноваты оба, что их историю выставили опять на ... так, может и забрал потому, что невозможно было договориться ни о чем, кроме бабла. вернее их количества
22:43:26 25-02-2025
По мнению женщин договариваться это сделать, как говорит женщина, в другом случае мужик негодяй. Мамы бывают разные, папы тоже бывают разные. Чтобы кого-то судить, нужно ситуацию знать изнутри. В этом деле даже психологическую экспертизу не сделали. Клеветать легко, разбираться сложно. Мальчикам, чтобы стать мужчиной нужен отец!
09:22:01 26-02-2025
Отец молодец! Поступает как настоящий мужчина! Отстаивает свои интересы и интересы детей. По поведению мамки понятно почему он забрал и не отдает детей.
02:31:42 08-03-2025
мужик - нормальный отец. большинство тех, кто его осуждают на самом деле о детях тоже не думают. банальная жалость к матери и женская солидарность. и где тут героическое самоотверженное материнство?) тупо жалость к себе и эгоизм.
17:57:35 15-03-2025
Там такой треш происходит. Приставы творят жесть. Дети напуганы.
Отец завел страницу в инст и все вещает там.