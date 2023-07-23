В Кемерове пропал шестилетний мальчик

Ребенок вышел за пределы приусадебного участка в субботу вечером

23 июля 2023, 10:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Шестилетний мальчик пропал в Кемерове. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Кемеровской области, он вышел за пределы приусадебного участка и исчез.

По предварительной информации, ребенок покинул дом в 17:00 22 июля. Его местонахождение все еще не установлено. У семьи остались еще трое малолетних детей.

В поисках ребенка вместе со следователями участвуют сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.