В Кемерове пропал шестилетний мальчик
Ребенок вышел за пределы приусадебного участка в субботу вечером
23 июля 2023, 10:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Шестилетний мальчик пропал в Кемерове. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Кемеровской области, он вышел за пределы приусадебного участка и исчез.
По предварительной информации, ребенок покинул дом в 17:00 22 июля. Его местонахождение все еще не установлено. У семьи остались еще трое малолетних детей.
В поисках ребенка вместе со следователями участвуют сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.
Комментарии 0