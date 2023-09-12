Когда в Барнауле покажут нашумевший фильм "Барби" и как купить билеты
Фильм "Барби" обещают показать в профессиональном дубляже и в хорошем качестве
12 сентября 2023, 14:42, ИА Амител
Уже скоро самый нашумевший и кассовый фильм 2023 года "Барби" доберется до российских кинотеатров. Причем фильм выйдет в профессиональном русском дубляже, с официальными голосами актеров и в хорошем качестве. Amic.ru рассказывает, когда можно будет, наконец, посмотреть "Барби" в Барнауле.
Когда покажут "Барби" в Барнауле?
В Барнауле показы "Барби" стартуют с 14 сентября. Фильм стоит в расписании сразу нескольких кинотеатров краевой столицы – например, показы пройдут в "Пионере", "Формуле" и других залах. Ту же дату анонсирует студия Red Head Sound, в озвучке которой прокатывают фильмы в Барнауле.
В какой озвучке будет фильм?
Точно известно, что несколько барнаульских кинотеатров покажут фильм в дубляже студии Red Head Sound. Именно озвучку этой студии сейчас чаще всего используют кинотеатры Барнаула, показывающие голливудские фильмы по "серому" прокату.
В дубляже Red Head Sound актрису Марго Робби (она играет Барби) озвучила привычный голос звезды в России Татьяна Шитова. Официальные голоса также будут озвучивать Райана Гослинга, Уилла Феррелла и других актеров. Все песни в дубляже будут переведены на русский язык.
Кроме того, свой профессиональный дубляж "Барби" сделала и студия Flarrow Films. Однако будет ли представлена ее озвучка в Барнауле, пока неизвестно.
А качество будет хорошим?
Да. Студии Red Head Sound и Flarrow Films обещают цифровую картинку и качественный звук.
Сеансы уже есть?
Нет, но они должны появиться в ближайшее время – 13 или 14 сентября.
Как купить билеты на фильм?
Билеты на фильм можно будет купить только в кассах, онлайн их не продают. Бронировать места в залах тоже нельзя.
Почему в других регионах "Барби" уже показывают?
В кинотеатрах других регионов России демонстрируют некачественную версию фильма. В ряде кинозалов страны еще в августе крутили "экранку" с фильмом, в которой была многоголосая озвучка и реклама букмекерских контор. Например, так делал тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema, сообщал Ura.ru.
А затем в нескольких кинотеатрах "пустили" слитую в Сеть версию фильма с обрезанными корейскими субтитрами и неполным изображением.
А разве "Барби" не запретили?
Слухи об этом были. Так, ТАСС писал, что "Барби" и другой голливудский блокбастер – "Оппенгеймер" – не соответствуют целям и задачам по укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Глава "Лиги Безопасного интернета" Екатерина Мизулина при этом отметила, что она не понимает, почему нельзя выпускать в российский прокат "Барби" и "Оппенгеймера", а можно показывать "Непосредственно Каху", "Битву экстрасенсов" или "Дом-2", писал телеграм-канал BRIEF.
При этом официальных новостей о запрете "Барби" в России не было. Официально в прокат лента не выходит по желанию правообладателя Warner Bros. И прокатного удостоверения в России он также не имеет.
О чем фильм?
Фильм "Барби" основан на линейке знаменитых кукол. По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует нормам красоты. Барби попадает в реальный мир и понимает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии. Вместе с ней в реальный мир также попадает Кен. В США фильм вышел 19 июля 2023 года.
15:06:53 12-09-2023
Татьяна Шитова это которая в колонке алиса говорит
15:10:10 12-09-2023
От одного названия уже тошнит.
15:37:07 12-09-2023
Отлично! "Каха" в котором с юмором горцы насилуют женщину минут десять. Соответствует нашим ценностям. А фильм про куклу Барби не соответствует. Стоит ли потом удивляться?
20:37:43 12-09-2023
Гость (15:37:07 12-09-2023) Отлично! "Каха" в котором с юмором горцы насилуют женщину ми... Господи, и когда вы успеваете посмотреть весь этот шлак? =)
15:47:24 12-09-2023
Почему у них Барби -симпатичная белая девчонка, а не жирная негритянка? Это очень неполиткоректно...
20:38:15 12-09-2023
Гость (15:47:24 12-09-2023) Почему у них Барби -симпатичная белая девчонка, а не жирная ... Странно, что она и не трансвестит.
08:19:26 13-09-2023
Довелось посмотреть этот фильм)))) До сих пор не пойму, почему его так хвалят? )) Это можно смотреть только под хороший коньяк. Единственное можно отметь, красиво снято и актеры красавчики, а сам сюжет не интересный и видно наигрынность актеров, на некоторые моменты вообще без слез не взглянешь)))). ОДним словом не много потеряет зритель, если его не посмотрит.
00:49:25 14-09-2023
вы счастливчик!!!! мы не смотрели, но с мужем только этим только и живем, наверное будет прикольно!!!!
08:56:29 13-09-2023
Даже в мыслях не было его смотреть.