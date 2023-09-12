Фильм "Барби" обещают показать в профессиональном дубляже и в хорошем качестве

12 сентября 2023, 14:42, ИА Амител

Кадр из фильма "Барби"/ Фото: kinopoisk.ru

Уже скоро самый нашумевший и кассовый фильм 2023 года "Барби" доберется до российских кинотеатров. Причем фильм выйдет в профессиональном русском дубляже, с официальными голосами актеров и в хорошем качестве. Amic.ru рассказывает, когда можно будет, наконец, посмотреть "Барби" в Барнауле.

Когда покажут "Барби" в Барнауле?

В Барнауле показы "Барби" стартуют с 14 сентября. Фильм стоит в расписании сразу нескольких кинотеатров краевой столицы – например, показы пройдут в "Пионере", "Формуле" и других залах. Ту же дату анонсирует студия Red Head Sound, в озвучке которой прокатывают фильмы в Барнауле.

В какой озвучке будет фильм?

Точно известно, что несколько барнаульских кинотеатров покажут фильм в дубляже студии Red Head Sound. Именно озвучку этой студии сейчас чаще всего используют кинотеатры Барнаула, показывающие голливудские фильмы по "серому" прокату.

В дубляже Red Head Sound актрису Марго Робби (она играет Барби) озвучила привычный голос звезды в России Татьяна Шитова. Официальные голоса также будут озвучивать Райана Гослинга, Уилла Феррелла и других актеров. Все песни в дубляже будут переведены на русский язык.

Кроме того, свой профессиональный дубляж "Барби" сделала и студия Flarrow Films. Однако будет ли представлена ее озвучка в Барнауле, пока неизвестно.

А качество будет хорошим?

Да. Студии Red Head Sound и Flarrow Films обещают цифровую картинку и качественный звук.

Сеансы уже есть?

Нет, но они должны появиться в ближайшее время – 13 или 14 сентября.

Как купить билеты на фильм?

Билеты на фильм можно будет купить только в кассах, онлайн их не продают. Бронировать места в залах тоже нельзя.

Почему в других регионах "Барби" уже показывают?

В кинотеатрах других регионов России демонстрируют некачественную версию фильма. В ряде кинозалов страны еще в августе крутили "экранку" с фильмом, в которой была многоголосая озвучка и реклама букмекерских контор. Например, так делал тюменский кинотеатр под открытым небом Gorkiy Cinema, сообщал Ura.ru.

А затем в нескольких кинотеатрах "пустили" слитую в Сеть версию фильма с обрезанными корейскими субтитрами и неполным изображением.

А разве "Барби" не запретили?

Слухи об этом были. Так, ТАСС писал, что "Барби" и другой голливудский блокбастер – "Оппенгеймер" – не соответствуют целям и задачам по укреплению и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Глава "Лиги Безопасного интернета" Екатерина Мизулина при этом отметила, что она не понимает, почему нельзя выпускать в российский прокат "Барби" и "Оппенгеймера", а можно показывать "Непосредственно Каху", "Битву экстрасенсов" или "Дом-2", писал телеграм-канал BRIEF.

При этом официальных новостей о запрете "Барби" в России не было. Официально в прокат лента не выходит по желанию правообладателя Warner Bros. И прокатного удостоверения в России он также не имеет.

О чем фильм?

Фильм "Барби" основан на линейке знаменитых кукол. По сюжету Барби выгоняют из Барбиленда, потому что она не соответствует нормам красоты. Барби попадает в реальный мир и понимает, что совершенства можно достичь только благодаря внутренней гармонии. Вместе с ней в реальный мир также попадает Кен. В США фильм вышел 19 июля 2023 года.