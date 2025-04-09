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В Киргизии пресекли попытку госпереворота

Злоумышленники готовились к разжиганию межнациональной розни

09 апреля 2025, 21:23, ИА Амител

Государственный переворот, беспорядки / Изображение сгенерировано нейросетью FusionBrain.AI / amic.ru
Государственный переворот, беспорядки / Изображение сгенерировано нейросетью FusionBrain.AI / amic.ru

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии предотвратил попытку организации массовых беспорядков и госпереворота. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

ГКНБ выявил и пресек "факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками".

"Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота", – отметили в ведомстве.

Злоумышленников задержали. Как выяснилось, они хотели снять "фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались" иностранцы.

По данным ГКНБ, ролик должен был затронуть "национальные патриотические чувства" и спровоцировать "неорганизованную молодежь". Затем в дело должны были вступить вооруженные группы, которые планировали устроить драки и погромы "в местах работы и жительства иностранцев".

"Эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией", – пояснили в ГКНБ.

Киргизским спецслужбам также известно, что "общая организация" провокаций "проводилась дистанционно" за пределами страны. Сейчас идет поиск организаторов.

митинги Безопасность

Комментарии 8

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Гость

21:49:01 09-04-2025

Какие в Киргизии иностранцы? Русские? Китайцы?

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dok_СФ

08:30:48 10-04-2025

Гость (21:49:01 09-04-2025) Какие в Киргизии иностранцы? Русские? Китайцы?... Город Ош (юг Киргизии) более 100 национальностей.

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Гость

11:58:07 10-04-2025

dok_СФ (08:30:48 10-04-2025) Город Ош (юг Киргизии) более 100 национальностей. ... Но это же не иностранцы, а речь идет именно про иностранцев...

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Гость

07:44:55 10-04-2025

О, майдан не прошел

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гость

09:05:54 10-04-2025

Какая то слабая версия силовиков для возникновения беспорядков в стране,больше попахивает на сценарий развития событий как в каком то заштатном городке обосновалась диаспора и гадит местным жителям

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353553

09:08:24 10-04-2025

"Кыргызстан находится в числе 50 наиболее коррумпированных стран мира" - ну и откуда тут будет довольство населения? Не злоумышленники, а повстанцы и неравнодушные граждане.

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Гость

09:33:57 10-04-2025

353553 (09:08:24 10-04-2025) "Кыргызстан находится в числе 50 наиболее коррумпированных с... Вот и голос с Болотной вякнул. " Повстанец"?

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ППШариков

09:34:44 10-04-2025

"Восток, дело тонкое" (с)

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