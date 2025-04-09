В Киргизии пресекли попытку госпереворота

Злоумышленники готовились к разжиганию межнациональной розни

09 апреля 2025, 21:23, ИА Амител

Государственный переворот, беспорядки / Изображение сгенерировано нейросетью FusionBrain.AI / amic.ru

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии предотвратил попытку организации массовых беспорядков и госпереворота. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

ГКНБ выявил и пресек "факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками".

"Основной целью являлась дестабилизация общественно-политической обстановки с последующей попыткой государственного переворота", – отметили в ведомстве.

Злоумышленников задержали. Как выяснилось, они хотели снять "фейковый провокационный видеоролик с обращением киргизской избитой полуобнаженной девушки, над которой якобы надругались" иностранцы.

По данным ГКНБ, ролик должен был затронуть "национальные патриотические чувства" и спровоцировать "неорганизованную молодежь". Затем в дело должны были вступить вооруженные группы, которые планировали устроить драки и погромы "в местах работы и жительства иностранцев".

"Эти действия должны были дискредитировать органы управления страны и вызвать недовольство населения, создавая благоприятные условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией", – пояснили в ГКНБ.

Киргизским спецслужбам также известно, что "общая организация" провокаций "проводилась дистанционно" за пределами страны. Сейчас идет поиск организаторов.