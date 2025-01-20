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В Китае казнили въехавшего в толпу и убившего 35 человек мужчину

Причиной поступка стало "общее разочарование в жизни" на фоне развода и раздела имущества

20 января 2025, 18:00, ИА Амител

Пуля / Фото: unsplash.com / Jay Rembert
Пуля / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Суд в КНР привел в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который в ноябре 2024 года совершил наезд на группу людей в городе Чжухае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Напомним, мужчина врезался в людей, которые занимались физическими упражнениями в спортивном центре. Погибли 35 человек, еще 43 получили различные травмы.

"Народный суд средней ступени города Чжухая в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю, в соответствии с постановлением Верховного народного суда", – говорится в публикации.

Во время суда стало известно, что мужчина переживал после развода с супругой и раздела имущества, которое он считал несправедливым. Кроме того, чувствовал "общее разочарование в жизни". На этом фоне он принял решение врезаться в толпу, чтобы выплеснуть свою агрессию.

Китай

Комментарии 20

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Гость

19:25:08 20-01-2025

Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо

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Пузырек

20:33:30 20-01-2025

Гость (19:25:08 20-01-2025) Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо... Не совсем соглашусь, да, было такое при Сталине, потом такие случаи единичны были. Но это не всегда оправдано. Рокотова, Файбышенко, Яковлева вспомните. И, кстати, ожидание смерти, хуже самой смерти. Так что, если цель - запугать (наказать), то водить каждый день на расстрел. Если цель исправить человека - смотреть про Скандинавию.

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Гость

11:09:20 21-01-2025

Пузырек (20:33:30 20-01-2025) Не совсем соглашусь, да, было такое при Сталине, потом таки... при Сталине за то что украл пачку масла повар в детдоме которое было положено детям а он не доложил и осталось - расстреливали перед строем безо всякого суда вообще. Согласно приказу ставки
Что касаемо этого водятла. Он плести может все что угодно. Такие сказки вам сочинит аж уши завернутся. Есть 35 убитых и есть свидетели сознательного наезда - значит террорист. Можно было в тот же день расстрелять или вообще на месте пристрелить как собаку

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Гость

10:50:55 21-01-2025

Гость (19:25:08 20-01-2025) Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо... Это так же справедливо, как и бессмысленно.

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Пузырек

20:36:44 20-01-2025

Наверняка была экспертиза на голову, и я не уверен, что человек до конца осознавал характер своего поступка. Но за 2 месяца провести следствие и казнить, ну не знаю. Хотя будь в этой группе мой родственник, наверняка бы привествовал.

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майор

11:10:42 21-01-2025

Пузырек (20:36:44 20-01-2025) Наверняка была экспертиза на голову, и я не уверен, что чело... а я уверен что сознавал. И специально давил

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Гость

06:04:36 21-01-2025

В Китае казнили --- ну это экономически же более рационально, чем содержать его всю жизнь. У нас не всех законопослушных пенсов могут содержать, а маньяков содержат. Лучше вместо маньяка какому-нибудь законопослушному нищему пенсу добавить. Или родственникам жертв выплатить

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Гость

10:25:52 21-01-2025

Гость (06:04:36 21-01-2025) В Китае казнили --- ну это экономически же более рационально... Вы просто не в курсе того, сколько тратиться денег на одного заключенного в год. Учитывая что в РФ около 40 млн пенсионеров и 0,5 млн заключенных, прибавка к пенсии будет выглядеть как издевательство. А если из этих 0,5 млн оставить только пожизненно осужденных, так вообще смех. Так что нет тут никакой рациональной экономической составляющей, сплошной политический популизм. И вообще, вы действительно хотите вернуть смертную казнь в РФ при сегодняшенем состоянии правовой системы? Серьезно? Не страшно? Все хотят Сталина для кого-то, но никто не думает что Сталин будет и для них.

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Пузырек

10:55:10 21-01-2025

Гость (10:25:52 21-01-2025) Вы просто не в курсе того, сколько тратиться денег на одного... Добавлю, что эти заключенные в большинстве своем работают, работают за копейки, а их реальный заработок идет в бюджет. Ну или в карман Кума.

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Гость

09:20:03 21-01-2025

Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали например массовые убийства в Третьем Рейхе всех неугодных. Сколько не убивай, а преступники, геи, наркоманы всё равно будут. А если кто думает что содержание заключенных обходится дорого, то для этого сначала изучат мат. часть о том сколько тратиться денег на одного заключенного. Если любители считать деньги озаботились рациональностью и экономической выгодой, то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах как прощения долгов нашим вечно голозадым африканским и кубинским "партнерам" и траты на СВО. Рядом с этими суммами вы в микроскоп не разглядите то что тратится на содержание пожизненно заключенных.

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Musik

09:25:05 21-01-2025

Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... а вот не соглашусь.

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Гость

10:53:35 21-01-2025

Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах как прощения долгов нашим вечно голозадым африканским и кубинским "партнерам" и траты на СВО. Рядом с этими суммами вы в микроскоп не разглядите то что тратится на содержание пожизненно заключенных.
**************************************
про геополитику не слышали не? не будет этих трат, не останется ни пенсионеров, ни заключенных, ни тебя, умник

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Гость

11:03:44 21-01-2025

Гость (10:53:35 21-01-2025) то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах к... Конспирологические теории не рассматриваются.

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Гость

16:59:29 21-01-2025

Гость (10:53:35 21-01-2025) то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах к... Швейцария не прощает. А пенсионеры ЖИВУТ.

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Гость

11:10:15 21-01-2025

Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... Как это не дорого, вообще то дорого содержание заключенного. Раскладку питания посмотрите, прежде чем такое писать. У заключенного в рационе питания мясо и рыба будет почаще, чем у законопослушного пенсионера или бюджетника. А ведь еще надо содержать охрану, здания СИЗО и колонии, включая коммуналку. Так что это далеко не копейки, особенно по сравнению с стоимостью проживания обыкновенного гражданина.

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Гость

12:06:56 21-01-2025

Гость (11:10:15 21-01-2025) Как это не дорого, вообще то дорого содержание заключенного.... Все данные по затратам на одного заключенного в год в РФ есть в доступе. Ознакомьтесь сначала с ними, прежде чем писать ерунду.

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Гость

11:14:08 21-01-2025

Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... агитируешь? небось служишь бандеровцам да?

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Гость

11:54:08 21-01-2025

Гость (11:14:08 21-01-2025) агитируешь? небось служишь бандеровцам да?... А ты я смотрю любишь людоедов? Смотри, а то сожрут.

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Гость

10:57:51 21-01-2025

Человек, разрушивший семьи и унесший жизни десятков людей, должен сам застрелиться. Да нельзя с этим жить.

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Гость

11:05:19 21-01-2025

Гость (10:57:51 21-01-2025) Человек, разрушивший семьи и унесший жизни десятков людей, ... Вы не поверите с чем можно жить и не тужить.

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