В Китае казнили въехавшего в толпу и убившего 35 человек мужчину
Причиной поступка стало "общее разочарование в жизни" на фоне развода и раздела имущества
20 января 2025, 18:00, ИА Амител
Суд в КНР привел в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который в ноябре 2024 года совершил наезд на группу людей в городе Чжухае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Напомним, мужчина врезался в людей, которые занимались физическими упражнениями в спортивном центре. Погибли 35 человек, еще 43 получили различные травмы.
"Народный суд средней ступени города Чжухая в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю, в соответствии с постановлением Верховного народного суда", – говорится в публикации.
Во время суда стало известно, что мужчина переживал после развода с супругой и раздела имущества, которое он считал несправедливым. Кроме того, чувствовал "общее разочарование в жизни". На этом фоне он принял решение врезаться в толпу, чтобы выплеснуть свою агрессию.
19:25:08 20-01-2025
Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо
20:33:30 20-01-2025
Гость (19:25:08 20-01-2025) Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо... Не совсем соглашусь, да, было такое при Сталине, потом такие случаи единичны были. Но это не всегда оправдано. Рокотова, Файбышенко, Яковлева вспомните. И, кстати, ожидание смерти, хуже самой смерти. Так что, если цель - запугать (наказать), то водить каждый день на расстрел. Если цель исправить человека - смотреть про Скандинавию.
11:09:20 21-01-2025
Пузырек (20:33:30 20-01-2025) Не совсем соглашусь, да, было такое при Сталине, потом таки... при Сталине за то что украл пачку масла повар в детдоме которое было положено детям а он не доложил и осталось - расстреливали перед строем безо всякого суда вообще. Согласно приказу ставки
Что касаемо этого водятла. Он плести может все что угодно. Такие сказки вам сочинит аж уши завернутся. Есть 35 убитых и есть свидетели сознательного наезда - значит террорист. Можно было в тот же день расстрелять или вообще на месте пристрелить как собаку
10:50:55 21-01-2025
Гость (19:25:08 20-01-2025) Так же примерно давно было и в СССР, что вообщем справедливо... Это так же справедливо, как и бессмысленно.
20:36:44 20-01-2025
Наверняка была экспертиза на голову, и я не уверен, что человек до конца осознавал характер своего поступка. Но за 2 месяца провести следствие и казнить, ну не знаю. Хотя будь в этой группе мой родственник, наверняка бы привествовал.
11:10:42 21-01-2025
Пузырек (20:36:44 20-01-2025) Наверняка была экспертиза на голову, и я не уверен, что чело... а я уверен что сознавал. И специально давил
06:04:36 21-01-2025
В Китае казнили --- ну это экономически же более рационально, чем содержать его всю жизнь. У нас не всех законопослушных пенсов могут содержать, а маньяков содержат. Лучше вместо маньяка какому-нибудь законопослушному нищему пенсу добавить. Или родственникам жертв выплатить
10:25:52 21-01-2025
Гость (06:04:36 21-01-2025) В Китае казнили --- ну это экономически же более рационально... Вы просто не в курсе того, сколько тратиться денег на одного заключенного в год. Учитывая что в РФ около 40 млн пенсионеров и 0,5 млн заключенных, прибавка к пенсии будет выглядеть как издевательство. А если из этих 0,5 млн оставить только пожизненно осужденных, так вообще смех. Так что нет тут никакой рациональной экономической составляющей, сплошной политический популизм. И вообще, вы действительно хотите вернуть смертную казнь в РФ при сегодняшенем состоянии правовой системы? Серьезно? Не страшно? Все хотят Сталина для кого-то, но никто не думает что Сталин будет и для них.
10:55:10 21-01-2025
Гость (10:25:52 21-01-2025) Вы просто не в курсе того, сколько тратиться денег на одного... Добавлю, что эти заключенные в большинстве своем работают, работают за копейки, а их реальный заработок идет в бюджет. Ну или в карман Кума.
09:20:03 21-01-2025
Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали например массовые убийства в Третьем Рейхе всех неугодных. Сколько не убивай, а преступники, геи, наркоманы всё равно будут. А если кто думает что содержание заключенных обходится дорого, то для этого сначала изучат мат. часть о том сколько тратиться денег на одного заключенного. Если любители считать деньги озаботились рациональностью и экономической выгодой, то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах как прощения долгов нашим вечно голозадым африканским и кубинским "партнерам" и траты на СВО. Рядом с этими суммами вы в микроскоп не разглядите то что тратится на содержание пожизненно заключенных.
09:25:05 21-01-2025
Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... а вот не соглашусь.
10:53:35 21-01-2025
Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах как прощения долгов нашим вечно голозадым африканским и кубинским "партнерам" и траты на СВО. Рядом с этими суммами вы в микроскоп не разглядите то что тратится на содержание пожизненно заключенных.
**************************************
про геополитику не слышали не? не будет этих трат, не останется ни пенсионеров, ни заключенных, ни тебя, умник
11:03:44 21-01-2025
Гость (10:53:35 21-01-2025) то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах к... Конспирологические теории не рассматриваются.
16:59:29 21-01-2025
Гость (10:53:35 21-01-2025) то этим надо озаботиться в первую очередь в таких вопросах к... Швейцария не прощает. А пенсионеры ЖИВУТ.
11:10:15 21-01-2025
Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... Как это не дорого, вообще то дорого содержание заключенного. Раскладку питания посмотрите, прежде чем такое писать. У заключенного в рационе питания мясо и рыба будет почаще, чем у законопослушного пенсионера или бюджетника. А ведь еще надо содержать охрану, здания СИЗО и колонии, включая коммуналку. Так что это далеко не копейки, особенно по сравнению с стоимостью проживания обыкновенного гражданина.
12:06:56 21-01-2025
Гость (11:10:15 21-01-2025) Как это не дорого, вообще то дорого содержание заключенного.... Все данные по затратам на одного заключенного в год в РФ есть в доступе. Ознакомьтесь сначала с ними, прежде чем писать ерунду.
11:14:08 21-01-2025
Гость (09:20:03 21-01-2025) Казни преступников ничего не решают. Так же как не решали на... агитируешь? небось служишь бандеровцам да?
11:54:08 21-01-2025
Гость (11:14:08 21-01-2025) агитируешь? небось служишь бандеровцам да?... А ты я смотрю любишь людоедов? Смотри, а то сожрут.
10:57:51 21-01-2025
Человек, разрушивший семьи и унесший жизни десятков людей, должен сам застрелиться. Да нельзя с этим жить.
11:05:19 21-01-2025
Гость (10:57:51 21-01-2025) Человек, разрушивший семьи и унесший жизни десятков людей, ... Вы не поверите с чем можно жить и не тужить.