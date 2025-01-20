В Китае казнили въехавшего в толпу и убившего 35 человек мужчину

Причиной поступка стало "общее разочарование в жизни" на фоне развода и раздела имущества

20 января 2025, 18:00, ИА Амител

Пуля / Фото: unsplash.com / Jay Rembert

Суд в КНР привел в исполнение смертный приговор в отношении мужчины, который в ноябре 2024 года совершил наезд на группу людей в городе Чжухае. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Напомним, мужчина врезался в людей, которые занимались физическими упражнениями в спортивном центре. Погибли 35 человек, еще 43 получили различные травмы.

"Народный суд средней ступени города Чжухая в провинции Гуандун 20 января привел в исполнение смертный приговор в отношении Фань Вэйцю, в соответствии с постановлением Верховного народного суда", – говорится в публикации.

Во время суда стало известно, что мужчина переживал после развода с супругой и раздела имущества, которое он считал несправедливым. Кроме того, чувствовал "общее разочарование в жизни". На этом фоне он принял решение врезаться в толпу, чтобы выплеснуть свою агрессию.