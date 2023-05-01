Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области, на второй нашли взрывное устройство

На месте работают сотрудники ФСБ и прокуратуры, специалисты обследуют другие опоры

01 мая 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своём Telegram-канале о подрыве опоры ЛЭП неизвестными.

Инцидент произошёл ночью 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района.

"Подорвана опора линии электропередачи, на второй обнаружен неизвестный предмет", – рассказал глава региона.

Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована – взрывотехники разминировали заряд.

На месте работают сотрудники ФСБ и прокуратуры. Специалисты обследуют другие опоры повреждённой линии.

Дрозденко обратился к жителям области с просьбой сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах и предметах.

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