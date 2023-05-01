Опору ЛЭП подорвали в Ленинградской области, на второй нашли взрывное устройство
На месте работают сотрудники ФСБ и прокуратуры, специалисты обследуют другие опоры
01 мая 2023, 14:00, ИА Амител
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал в своём Telegram-канале о подрыве опоры ЛЭП неизвестными.
Инцидент произошёл ночью 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района.
"Подорвана опора линии электропередачи, на второй обнаружен неизвестный предмет", – рассказал глава региона.
Угроза подрыва второй опоры ЛЭП ликвидирована – взрывотехники разминировали заряд.
На месте работают сотрудники ФСБ и прокуратуры. Специалисты обследуют другие опоры повреждённой линии.
Дрозденко обратился к жителям области с просьбой сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных лицах и предметах.
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16:14:17 01-05-2023
Че нельзя из местных нанять сторожей и закрепить за ними каждую опору хотя бы ЛЭП??????
10:21:59 02-05-2023
Ну вот и докатилась ната со своими не угрозами, а реальными диверсиями.