В клубнике на российских прилавках обнаружили превышение антибиотиков

В Россельхознадзоре пояснили, что препараты используют, чтобы увеличить срок хранения для транспортировки

20 апреля 2023, 10:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россельхознадзор выявил многократное превышение уровня тетрациклина в клубнике на российских прилавках. Об этом сообщают "Известия".

Замруководителя ведомства Антон Кармазин пояснил, что этот препарат используют для того, чтобы увеличить срок хранения товара при транспортировке. Допустимые нормы содержания таких препаратов в законодательстве не регламентируются.

Всего же за три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тысячи случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.