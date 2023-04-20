В клубнике на российских прилавках обнаружили превышение антибиотиков
В Россельхознадзоре пояснили, что препараты используют, чтобы увеличить срок хранения для транспортировки
20 апреля 2023, 10:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россельхознадзор выявил многократное превышение уровня тетрациклина в клубнике на российских прилавках. Об этом сообщают "Известия".
Замруководителя ведомства Антон Кармазин пояснил, что этот препарат используют для того, чтобы увеличить срок хранения товара при транспортировке. Допустимые нормы содержания таких препаратов в законодательстве не регламентируются.
Всего же за три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тысячи случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.
10:30:55 20-04-2023
Вот удивили. Хороший вариант приобрести антибиотики без рецепта.)
10:32:58 20-04-2023
Так этож бабки в апреле у себя в теплицах "выращивают" )))
10:38:38 20-04-2023
Нужно законодательно запретить содержание антибитиков в продуктах на российских прилавках Думцы где бы позаботиться о народе, там вас нет. Только квартплату повышать мастера.
10:51:17 20-04-2023
Гость (10:38:38 20-04-2023) Нужно законодательно запретить содержание антибитиков в прод... не будет антибиотиков, будут такие консерванты, что станете умолять вернуть антибиотики. это бизнес, ничего личного. выход простой- не покупать не сезонные продукты. а "витамины" заготавливать в сезон.
11:05:09 20-04-2023
Где там та бабка, что продавала кулубнику вырощенную в собственной теплице? Не пора ли роспотребнадзору проверить эту бабку?