Министр обороны РФ Шойгу посетит Северную Корею

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов

25 июля 2023, 17:35, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу вместе с делегацией Минобороны РФ посетит КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Шойгу прибудет в Северную Корею 25 июля и пробудет в республике два дня. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что визит поспособствует укреплению военных связей между Россией и КНДР, а также будет еще одним важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества.