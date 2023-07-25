Министр обороны РФ Шойгу посетит Северную Корею
Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов
25 июля 2023, 17:35, ИА Амител
Министр обороны Сергей Шойгу вместе с делегацией Минобороны РФ посетит КНДР по случаю 70-летия победы в Корейской войне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Шойгу прибудет в Северную Корею 25 июля и пробудет в республике два дня. Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что визит поспособствует укреплению военных связей между Россией и КНДР, а также будет еще одним важным этапом в развитии двустороннего сотрудничества.
17:51:31 25-07-2023
Шойгу надо ехать в Барнаул, та же северная страна. Горячей воды так и нет. По графику, отключали с 12 по 24. Говорят, дней 5 назад раскопали яму, поставили ограждение, да так и стоит.
18:07:38 25-07-2023
ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (17:51:31 25-07-2023) Шойгу надо ехать в Барнаул, та же северная страна. Горячей в... Вы в СпортЛото ещё напишите про горячую воду. Все сайты позасрари нытьём своим
21:27:39 25-07-2023
Гость (18:07:38 25-07-2023) Вы в СпортЛото ещё напишите про горячую воду. Все сайты поза... Ты из СГК? Нарочно травите население, чтобы голосовали против ВПТ?
19:18:14 25-07-2023
ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (17:51:31 25-07-2023) Шойгу надо ехать в Барнаул, та же северная страна. Горячей в... И чем он поможет?
18:13:15 25-07-2023
Будет опыт перенимать?
18:16:19 25-07-2023
ГДЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА? (17:51:31 25-07-2023) Шойгу надо ехать в Барнаул, та же северная страна. Горячей в... Мумий Тролль. Делай меня точно Закрой окна, задерни шторы, Чтобы ночью не залезли воры. Радио, телефон, закончился день, Выключай скорей всю эту дребедень. Поют реактивным гулом самолеты, Где-то, может быть, в бой идет пехота, Но мы вдалеке от неведомых драм, Нас быстрей выводит капающий кран. Люди бьются за свои флаги, А нас жалят трамвайные передряги Где-то – да, а чаще – нет, Телевизор выключен, пора гасить свет. Такая ночь, не пей вино, Хоть с тоски или веселья оно. Тоска – на день, а веселье – на час, Кто может знать, что все-таки для нас? Стихи на бульварах, песни в подвалах, Упреки твои, что денег так мало, Любовь для разлуки, брак навсегда, Жаль, что тебе нужна горячая вода.
20:37:10 25-07-2023
По взгляду со стороны победила-то Южная Корея
11:03:36 26-07-2023
Гость (20:37:10 25-07-2023) По взгляду со стороны победила-то Южная Корея... С фига ли это. За Южную воевали штаты и ничего не смогли сделать с Северной, хотя превосходство в технике у южан было колоссальное. Но не смогли, впрочем как и везде дальше, Вьетнам вон например весь зад жирный амерам распинал и выгнал со своей территории, малюсенький Вьетнам поставил в известную позу такую страну как штаты :-)
11:08:22 26-07-2023
Гость (11:03:36 26-07-2023) С фига ли это. За Южную воевали штаты и ничего не смогли сде... Великий знаток истории? А про летчика Ли Си Цына слышал?