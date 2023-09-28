В комплекте выгоднее: смартфоны Samsung, Infinix и Tecno можно купить по спеццене

На популярные модели смартфонов в билайне действует акционное предложение

28 сентября 2023, 09:40, ИА Амител erid: LatgC8c55

Смартфон / Фото: билайн

Оператор связи билайн снова запускает акцию "3 в 1: Комплект выгоднее смартфона". Так популярные модели брендов Samsung*, Infinix* и Tecno* стали доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Выгода от покупки такого комплекта составит до 15,5 тыс. руб., то есть его приобретение выходит даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

Кто может принять участие в акции?

Как новые, так и действующие клиенты билайна.

При покупке комплекта сотрудники оператора предложат оформить SIM-карту*, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, то бонус придет сразу на ваш номер.

На какие смартфоны распространяется предложение?

Участвуют более 40 моделей смартфонов от Samsung, Infinix и Tecno.

Полный список устройств доступен по ссылке.

Среди дополнительных услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены специальные пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана и дополнительную гарантию, а также подписки на сервис "билайн тв".

Одной из самых выдающихся моделей, представленных в этой акции, является Samsung Galaxy A14* с объемом памяти 128 Gb*.

Он доступен в трех цветах:

черном;

светло-зеленом;

серебристом.

А также оснащен сверхчетким 6,6-дюймовым FHD*+ экраном, который станет идеальным пространством для просмотра любимых фильмов, игр и ярких воспоминаний. А ультраширокоугольная основная камера 50 Мп с полным спектром цветопередачи и специальная камера для макросъемки поможет запечатлеть грандиозные пейзажи и крошечные объекты.

Сколько стоит Samsung Galaxy A14 по акции?

Стоимость комплекта с Samsung Galaxy A14 ­– 16 990 руб. Это на 3,5 тыс. руб. выгоднее, чем покупка этого же смартфона в дни, когда специальное предложение не действует.

Воспользоваться им можно до 16 октября 2023 года. Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.

Сделайте свой выбор, получите выгоду от покупки и наслаждайтесь новым смартфоном вместе с билайн.

*Samsung ("Самсунг"); Infinix ("Инфиникс"); Tecno ("Текно"); SIM-карта ("СИМ-карта"); Galaxy A14 ("Гэлакси Эй14"); GB ("ДжиБи"); FHD ("ЭфЭйчДи").

www.beeline.ru

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