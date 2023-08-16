В конфликте вокруг барнаульской мусорки появилась версия второй стороны
По словам молодого человека, один из подростков начал грубить его матери
16 августа 2023, 15:01, ИА Амител
Барнаулец рассказал вторую версию конфликта, возникшего из-за мусорки на проспекте Энергетиков, 10. Пост разместили в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, девушки из компании адекватно восприняли просьбу не выкидывать большую бумагу в урну, потому что рядом есть мусорный бак. При этом парень, который был с ними, стал грубить женщине на черном автомобиле, которая требовала достать подарочную упаковку.
Молодой человек уточнил, что замечание сделала его мать, а после грубых высказываний подростка он сам вышел и попросил детей покинуть двор.
Также автор сообщения заявил, что в его сторону были оскорбления на расовой почве.
Ранее жительница Барнаула в соцсетях рассказала, что на группу детей накричали из-за того, что они выбросили подарочную упаковку в урну возле подъезда.
15:04:33 16-08-2023
лучше не стало. пусть придумает еще вариант
15:34:27 16-08-2023
на расовой почве? Негр, что ли?
15:40:33 16-08-2023
Не не негр, типа соседние выходцы с гор.
16:05:51 16-08-2023
Гость (15:40:33 16-08-2023) Не не негр, типа соседние выходцы с гор.... А выходцы с гор - это раса?
15:55:04 16-08-2023
Смотря какая упаковка. Если коробка, то это сразу полная урна. Некоторые и пакеты с мусором туда кидают. Так что дельное замечание.
16:14:02 16-08-2023
не переживайте, скоро и негры будут... целыми аулами у нас тут проживать...!
16:35:29 16-08-2023
Гость (16:14:02 16-08-2023) не переживайте, скоро и негры будут... целыми аулами у нас т... Будут песни и пляски под бубны вокруг костра каждую ночь! Вот тогда заживем!
07:51:49 17-08-2023
Гость (16:35:29 16-08-2023) Будут песни и пляски под бубны вокруг костра каждую ночь! Во... Жрать нас будут, мы жирные все, вкусные
16:16:40 16-08-2023
Ё-маё! главное она её в мусорку выкинула!!! А кому нужны дополнительные опции данного действия - закрепите это в законе, или создайте условия через ТСЖ, что бы логичным были исполнения ваших хотелок!!!
18:59:57 16-08-2023
Вчера только писали про алькаиду. И вот вам снова "понаехали"
07:34:41 17-08-2023
Когда начинают заводить песни про оскорбления на «расовой почве» я сразу чувствую неприкрытую ложь. Обычно ущемленными себя считают именно те «многонациональные специалисты», которые сами вести себя не умеют. Лично я полностью поддерживаю сторону девочки, а не хабалки из автомобиля.
09:56:41 17-08-2023
Гость (07:34:41 17-08-2023) Когда начинают заводить песни про оскорбления на «расовой по... Чтобы кого-то поддерживать, надо быть очевидцем события. А такэто лишь версии сторон...