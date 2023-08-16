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В конфликте вокруг барнаульской мусорки появилась версия второй стороны

По словам молодого человека, один из подростков начал грубить его матери

16 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец рассказал вторую версию конфликта, возникшего из-за мусорки на проспекте Энергетиков, 10. Пост разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, девушки из компании адекватно восприняли просьбу не выкидывать большую бумагу в урну, потому что рядом есть мусорный бак. При этом парень, который был с ними, стал грубить женщине на черном автомобиле, которая требовала достать подарочную упаковку. 

Молодой человек уточнил, что замечание сделала его мать, а после грубых высказываний подростка он сам вышел и попросил детей покинуть двор.

Также автор сообщения заявил, что в его сторону были оскорбления на расовой почве. 

Ранее жительница Барнаула в соцсетях рассказала, что на группу детей накричали из-за того, что они выбросили подарочную упаковку в урну возле подъезда. 

Барнаул мусор

Комментарии 12

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гость

15:04:33 16-08-2023

лучше не стало. пусть придумает еще вариант

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Гость

15:34:27 16-08-2023

на расовой почве? Негр, что ли?

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Гость

15:40:33 16-08-2023

Не не негр, типа соседние выходцы с гор.

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Гость

16:05:51 16-08-2023

Гость (15:40:33 16-08-2023) Не не негр, типа соседние выходцы с гор.... А выходцы с гор - это раса?

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Гость

15:55:04 16-08-2023

Смотря какая упаковка. Если коробка, то это сразу полная урна. Некоторые и пакеты с мусором туда кидают. Так что дельное замечание.

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Гость

16:14:02 16-08-2023

не переживайте, скоро и негры будут... целыми аулами у нас тут проживать...!

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Гость

16:35:29 16-08-2023

Гость (16:14:02 16-08-2023) не переживайте, скоро и негры будут... целыми аулами у нас т... Будут песни и пляски под бубны вокруг костра каждую ночь! Вот тогда заживем!

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Гость

07:51:49 17-08-2023

Гость (16:35:29 16-08-2023) Будут песни и пляски под бубны вокруг костра каждую ночь! Во... Жрать нас будут, мы жирные все, вкусные

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Гость

16:16:40 16-08-2023

Ё-маё! главное она её в мусорку выкинула!!! А кому нужны дополнительные опции данного действия - закрепите это в законе, или создайте условия через ТСЖ, что бы логичным были исполнения ваших хотелок!!!

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Гость

18:59:57 16-08-2023

Вчера только писали про алькаиду. И вот вам снова "понаехали"

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Гость

07:34:41 17-08-2023

Когда начинают заводить песни про оскорбления на «расовой почве» я сразу чувствую неприкрытую ложь. Обычно ущемленными себя считают именно те «многонациональные специалисты», которые сами вести себя не умеют. Лично я полностью поддерживаю сторону девочки, а не хабалки из автомобиля.

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Гость

09:56:41 17-08-2023

Гость (07:34:41 17-08-2023) Когда начинают заводить песни про оскорбления на «расовой по... Чтобы кого-то поддерживать, надо быть очевидцем события. А такэто лишь версии сторон...

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