В конфликте вокруг барнаульской мусорки появилась версия второй стороны

По словам молодого человека, один из подростков начал грубить его матери

16 августа 2023, 15:01, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Барнаулец рассказал вторую версию конфликта, возникшего из-за мусорки на проспекте Энергетиков, 10. Пост разместили в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, девушки из компании адекватно восприняли просьбу не выкидывать большую бумагу в урну, потому что рядом есть мусорный бак. При этом парень, который был с ними, стал грубить женщине на черном автомобиле, которая требовала достать подарочную упаковку.

Молодой человек уточнил, что замечание сделала его мать, а после грубых высказываний подростка он сам вышел и попросил детей покинуть двор.

Также автор сообщения заявил, что в его сторону были оскорбления на расовой почве.

Ранее жительница Барнаула в соцсетях рассказала, что на группу детей накричали из-за того, что они выбросили подарочную упаковку в урну возле подъезда.