Для летального исхода человеку достаточно одной миллионной грамма токсина

20 июня 2024, 15:42, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

История с массовым заболеванием ботулизмом прогремела на всю страну. Более сотни человек попали в больницы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Десятки из них – в реанимации на аппаратах ИВЛ. Причину уже установили – консервированная фасоль, которую ели все заболевшие. Сотрудники компании, производившей продукцию, уже задержаны.

Инфекционисты подчеркивают – случай вопиющий. Но в то же время объяснимый – ботулизм действительно очень быстро может довести человека до критического состояния. А если не оказать помощь, то и привести к смерти.

О том, что это за заболевание, из-за чего оно возникает и какие у него симптомы, – в материале amic.ru.

1 Ботулизм – что это за заболевание? Это острое инфекционное заболевание. Чаще всего – тяжелая форма пищевого токсикоза. Заболевание приводит к параличу мышц, а на поздних стадиях перестает работать дыхательная система, из-за чего пациент может погибнуть. Ботулизм возникает из-за попадания в организм токсина, вырабатываемого бактериями Clostridium botulinum. Этот токсин и блокирует передачу сигналов от нервной системы к мышцам, вызывая тяжелые симптомы. Впервые наука столкнулась с этой болезнью в XVIII веке. В 1793 году немецкий врач Юстинус Кернер подробно ее описал после ряда отравлений кровяной колбасой. Симптомы пострадавших были очень похожи, многие из них скончались. Специалист предположил, что до такого состояния их довел некий "колбасный яд". Поскольку колбаса по латыни звучит как botulus, болезнь он назвал "ботулизм". Еще тогда он описал, что этот яд блокирует сигналы нервной системы и нарушает ряд важных жизненных процессов. Сами бактерии выделили спустя почти век. Бельгийский микробиолог Эмиль ван Эрменгем назвал их бациллами ботулизма.

2 Откуда берутся бактерии ботулизма? Клостридии (Clostridium botulinum) размножаются в почве или в иле возле озер и прудов. Кроме того, их можно обнаружить в гниющих останках растений и животных, а также в личинках мух и червей. Особенность бактерии в том, что она очень живучая, поскольку может находиться в двух состояниях. Когда условия становятся неблагоприятными, клостридия образует внутри клеток споры. Они очень долго могут находиться в таком состоянии и "прорастают", когда условия вновь становятся подходящими. Другими словами, споры могут выдерживать длительное кипячение, замораживание, высушивание и многие другие "испытания". В этом состоянии яд они не производят. Но как только условия становятся благоприятными, бактерии "оживают" и вновь производят токсин.

3 Как передается ботулизм? Самый распространенный способ – пищевой, как это было как раз в случае с десятками отравившихся в Москве. Клостридии могут быть в консервах, копченой или вяленой рыбе и колбасе, ветчине и других продуктах, которые не прошли правильно термическую обработку. Это анаэробные бактерии – им комфортно в безвоздушном пространстве. Поэтому чаще всего их находят именно в вакуумных консервированных продуктах. Первые симптомы наступают через 12-72 часа после того, как человек съел продукт, зараженный бактерией ботулизма.

4 Почему ботулизм настолько смертельный? Как мы уже писали, самая большая опасность развития ботулизма – в параличе дыхательных мышц. Если пациенту с ботулизмом не оказать помощь вовремя, он может просто задохнуться.

5 Какие симптомы у ботулизма? Первые симптомы схожи с теми, которые возникают при обычном пищевом отравлении. Это усталость, слабость и головокружение, рвота, запор, диарея, вздутие живота. Чуть позже присоединяются "туманное" зрение, сухость во рту, трудности с глотанием и речью. Когда ботулотоксин начинает более глубоко воздействовать на нервную систему, возникают самые страшные симптомы. Это вялый нисходящий паралич (нарушения движений при этом симметричные и развиваются сверху вниз). На этой стадии часто возникает и дыхательная недостаточность, поскольку мышцы дыхания тоже перестают работать. Смертность от ботулизма составляет 5-10%.

6 Можно ли заразиться ботулизмом от больного человека? Нет. От человека к человеку ботулизм не передается. Есть еще контактный способ передачи. Например, если почва с бактериями попадет в глубокую рану. Но он распространен реже. Также существует лекарственный ботулизм. Дело в том, что ботулотоксин в слабых дозировках используют в косметической медицине (тот самый ботокс). В ряде случаев процедура может привести к ботулизму, но эти случаи, как правило, протекают легко.

7 Как вылечить ботулизм? Для больных ботулизмом обязателен постельный режим. Пациентам проводят промывание желудка, а также выводят токсины при помощи назогастрального зонда. Тех, у кого начинается дыхательная недостаточность, подключают к аппарату ИВЛ, пока дыхательные функции не восстановятся. Основное лечение при ботулизме – введение специальной сыворотки, которая нейтрализует свободные токсины в организме.