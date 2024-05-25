В Краснодаре 12 детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

Сотрудники СК возбудили уголовное дело

25 мая 2024, 16:00, ИА Амител

Рухнувшая кровля / Фото: прокуратура Краснодарского края

В краснодарской школе № 29 утром 25 мая сильный ветер сорвал крышу, и она рухнула на школьников, сообщил губернатор Евгений Наумов.

В результате инцидента пострадали 12 детей. "Несколько человек от помощи отказались, пятеро госпитализированы в детскую краевую больницу, остальные направлены в больницу скорой медицинской помощи. У всех разная степень тяжести, от легкой до средней", – написал он в телеграм-канале.

По его словам, на месте работают 29 спасателей на девяти единицах техники.

В прокуратуре региона отметили, что уже проводят проверку. А в СК Краснодарского края сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.