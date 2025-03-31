В Красноярске полиция заинтересовалась девушкой, загоравшей голой на балконе
Местные жители обвинили женщину в разврате
31 марта 2025, 13:00, ИА Амител
Девушка загорает на балконе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
В Красноярске полиция проверяет информацию о девушке, загоравшей голой на балконе многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.
"Проводится проверка", – прокомментировали в региональном МВД, уточнив, что информации в полицию не поступало и материал зарегистрирован по инициативе ведомства.
Ранее в местных соцсетях опубликовали фотографии голой девушки на балконе. Как уточняет Telegram-канал Shot, инцидент произошел в ЖК "Полтавский", где жительница, не выходя из дома, открыла в нудистской форме сезон загара. Местные жители обвинили горожанку в разврате, подчеркнув, что из соседних домов ее могли увидеть дети.
13:07:09 31-03-2025
прославилась, ибо ЗОЖ!
только бы не надуло ветером...
13:22:52 31-03-2025
Musik (13:07:09 31-03-2025) прославилась, ибо ЗОЖ!только бы не надуло ветером...... зззожжжь - это в котелке так свистит
19:24:20 31-03-2025
Musik (13:07:09 31-03-2025) прославилась, ибо ЗОЖ!только бы не надуло ветером...... Мне кажется она ультрафиолетом лечилась.
13:11:22 31-03-2025
теперь не только полиция ей заинтересовалась...!
общественность вся, мужского населения...!
подробнее можно, пожалуйста!?
13:12:43 31-03-2025
Так зачем же строить такие дома и балконы, где соседи всё видят?
13:13:32 31-03-2025
Мужиков садят, так и её лет на десять закрыть
13:17:15 31-03-2025
Ну а где фото? Как оценить всю прелесть разврата? Друг интересуется
21:05:35 31-03-2025
Гость (13:17:15 31-03-2025) Ну а где фото? Как оценить всю прелесть разврата? Друг интер...
Кто ищет - тот всегда найдёт. Все уже заценили.
13:19:31 31-03-2025
вообще то голой загорающей девушкой должны мужики интересоваться а не полиция.....и это личное дело девушки в каком виде ей загорать ....не нравится-не смотрите...
13:31:39 31-03-2025
..... (13:19:31 31-03-2025) вообще то голой загорающей девушкой должны мужики интересова... там же мужики работают.
теперь будут проводить многокраьтный опознания, экспетизы...
все должно быть основательно и обосновано.
17:53:08 31-03-2025
..... (13:19:31 31-03-2025) вообще то голой загорающей девушкой должны мужики интересова... В полиции все мужики.
13:21:28 31-03-2025
что из соседних домов ее могли увидеть дети - АНЕКДОТ: В администрацию пришла жалоба: «Напротив моего окна - женская баня, это мне мешает!» Приехала комиссия, смотрят в окно:
- Ничего такого не видно, что бы могло вам мешать…
- А вы на шкаф залезьте!
13:24:00 31-03-2025
Гость (13:21:28 31-03-2025) что из соседних домов ее могли увидеть дети - АНЕКДОТ: В адм... анекдот не полный.
Член комиссии залез на шкаф и в попытке разглядеть, свалился с него. На что заявитель сказал. Вот и я так каждый день падаю...
13:22:05 31-03-2025
А где фото, подтверждающие? Хотя, загорала и загорала. Вот делов то.
13:42:07 31-03-2025
Гость (13:22:05 31-03-2025) А где фото, подтверждающие? Хотя, загорала и загорала. Вот д... Двойные стандарты получается, недавно посадили мужиков которые дома без трусов были
13:34:35 31-03-2025
Интересно, что сейчас стало трудно увидеть фото, раньше было попроще, а сейчас Роскомнадзор справляется
13:36:35 31-03-2025
Я очень сомневаюсь что она девушка.
13:45:38 31-03-2025
Значит у себя дома ни без трусов, ни без плавок ходить/лежать не получится?
13:45:41 31-03-2025
С такими жалобщиками скоро в ванной в закрытом купальнике только можно будет мыться.
14:11:22 31-03-2025
Иванна (13:45:41 31-03-2025) С такими жалобщиками скоро в ванной в закрытом купальнике то... Точно.
Скажут, я, мол, камеру по вентиляции спустил, чтобы террористические угрозы в нашем доме предотвращать, и такое увидел!..
14:01:51 31-03-2025
Бабки зло! Завистницы!
14:08:33 31-03-2025
"В Красноярске полиция заинтересовалась девушкой, загоравшей голой на балконе"
Нормальная полиция. Я бы тоже заинтересовался.
🤣
Анекдот:
Студент жалуется в деканат, что ему мешают заниматься девушки в общежитии напротив. Мол, голые по комнатам гуляют. Приходит команда с представителями из деканата.
- Так кто вам тут мешает, ничего же не видно!
- А вы возьмите бинокль и залезьте на шифонер!..
14:22:59 31-03-2025
Это злые жирные бабёшки, с короткими ногами нажаловались.
16:26:30 31-03-2025
Ой какие нежные, да ваши дети подобное в интернете тайком смотрят.
Зависть что ли гложет к этой девушке, и вообще вас могут по судам затаскать за сделанное фото.
И девушка будет права, так как согласия не давала, она в своем доме что хочет то и делает, а если вас вот так заснять, к примеру срущих в унитазе, и выложить это добро в интернет, вы больше всех начнете верещать.
Кто-то писал что мужика посадили за то что голым у себя дома ходил, вопрос а зачем вы подглядываете за людьми? Вуайеристы? так у вас проблема сбились сексуальные установки подглядывание за людьми как и фотографирование их голыми это извращение, а в случае с девушкой так еще незаконное изготовление фотографий эротического содержания.
А на нудистских пляжах так вообще все голые, попробуйте там пожаловаться так вас засмеют.
16:59:17 31-03-2025
Балкон является частью квартиры, а в квартире я имею полное право находится в любом виде.
21:07:05 31-03-2025
Гость (16:59:17 31-03-2025) Балкон является частью квартиры, а в квартире я имею полное ...
У тебя дети есть?
20:25:44 31-03-2025
У мужа магазин биноклей * А я в чём мама родила * Ему с балкона улучшаю * Дела
18:10:25 01-04-2025
Эту новость надо прогнать по всем СМИ - и сделать это модой!!!
А то идешь по Ленинскому - вот ни одной загорающей нудистки, балконы без дела простаивают.