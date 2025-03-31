"В Красноярске полиция заинтересовалась девушкой, загоравшей голой на балконе"

Местные жители обвинили женщину в разврате

31 марта 2025, 13:00, ИА Амител

Девушка загорает на балконе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Красноярске полиция проверяет информацию о девушке, загоравшей голой на балконе многоквартирного дома, сообщает РИА Новости.

"Проводится проверка", – прокомментировали в региональном МВД, уточнив, что информации в полицию не поступало и материал зарегистрирован по инициативе ведомства.

Ранее в местных соцсетях опубликовали фотографии голой девушки на балконе. Как уточняет Telegram-канал Shot, инцидент произошел в ЖК "Полтавский", где жительница, не выходя из дома, открыла в нудистской форме сезон загара. Местные жители обвинили горожанку в разврате, подчеркнув, что из соседних домов ее могли увидеть дети.