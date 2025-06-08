В Красноярском крае на берегу озера обнаружили тело младенца в пакете

Правоохранители ищут мать новорожденного

08 июня 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Березовском районе Красноярского края на берегу озера обнаружили тело младенца, завернутое в пакет, сообщили в региональном СК.

"В дневное время 6 июня 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении рядом с берегом на озере в районе села Зыково Березовского района тела новорожденного ребенка женского пола, завернутого в полотенце и пакет", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка").

Правоохранители устанавливают личность матери, выясняются обстоятельства происшествия. Назначены судебно-медицинская экспертиза. Специалисты выяснят точную причину смерти младенца и был ли он мертворожденным.