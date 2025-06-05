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Юноша утонул в реке Власихе в пригороде Барнаула

Тело обнаружили в районе первой дамбы

05 июня 2025, 13:21, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Юноша утонул в реке Власихе в Барнауле, сообщает МЧС Алтайского края в своем Telegram-канале.

Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.

"Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов", – указали в ведомстве.

Ранее в барнаульском поселке Ильича мужчина выпал из лодки и утонул в Оби.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

13:40:02 05-06-2025

пьют, ныряют и тонут. вода ледяная - сразу инфаркт

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Гость

14:05:35 05-06-2025

Гость (13:40:02 05-06-2025) пьют, ныряют и тонут. вода ледяная - сразу инфаркт ... На крещение в январе приди и скажи людям у проруби

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Гость

23:36:30 05-06-2025

Гость (14:05:35 05-06-2025) На крещение в январе приди и скажи людям у проруби ... и говорят. и все равно лезут и с инфарктами разъезжаются

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