Юноша утонул в реке Власихе в пригороде Барнаула

Тело обнаружили в районе первой дамбы

05 июня 2025, 13:21, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Юноша утонул в реке Власихе в Барнауле, сообщает МЧС Алтайского края в своем Telegram-канале.

Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.

"Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов", – указали в ведомстве.

Ранее в барнаульском поселке Ильича мужчина выпал из лодки и утонул в Оби.