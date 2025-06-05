Юноша утонул в реке Власихе в пригороде Барнаула
Тело обнаружили в районе первой дамбы
05 июня 2025, 13:21, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Юноша утонул в реке Власихе в Барнауле, сообщает МЧС Алтайского края в своем Telegram-канале.
Тело парня нашли утром 5 июня в селе Власиха в районе первой дамбы. Поиски вели спасатели, водолазы и полицейские.
"Обстоятельства происшествия предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов", – указали в ведомстве.
Ранее в барнаульском поселке Ильича мужчина выпал из лодки и утонул в Оби.
13:40:02 05-06-2025
пьют, ныряют и тонут. вода ледяная - сразу инфаркт
14:05:35 05-06-2025
Гость (13:40:02 05-06-2025) пьют, ныряют и тонут. вода ледяная - сразу инфаркт ... На крещение в январе приди и скажи людям у проруби
23:36:30 05-06-2025
Гость (14:05:35 05-06-2025) На крещение в январе приди и скажи людям у проруби ... и говорят. и все равно лезут и с инфарктами разъезжаются