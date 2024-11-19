В Кремле назвали основу диалога с Украиной

По словам Пескова, Трамп должен продемонстрировать готовность прислушаться к озабоченностям РФ

19 ноября 2024, 19:30, ИА Амител

Кремль / Фото: unsplash.com / Michael Parulava

Если избранный президент США Дональд Трамп продемонстрирует готовность прислушаться к озабоченностям России и понять причины начала спецоперации, то это может создать основу для мирного диалога. Как сообщает "360", об этом заявил официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков.

"Если он попробует способствовать достижению мира, если покажет готовность прислушаться к нашим озабоченностям, понять причины, почему Россия так действует, тогда может быть создана основа для достижения мира", – подчеркнул он.

Он также обратил внимание, что и Трамп перед выборами регулярно говорил о необходимости добиться мира и прекратить конфликт.