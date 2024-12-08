В Кремле опровергли данные Трампа о потерях России и Украины
Песков: потери украинской армии кратно превышают российские
08 декабря 2024, 19:50, ИА Амител
Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приведенные Дональдом Трампом данные о потерях России в конфликте с Украиной не соответствуют действительности. Его слова передает ТАСС.
Песков отметил, что данные Трампа отражают позицию Украины.
"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то, очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", – заявил Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что потери Украины значительно превышают потери российской армии.
20:03:18 08-12-2024
Как обычно, все врут. По этому правды мы ни кому не скажем
08:14:57 09-12-2024
Гость (20:03:18 08-12-2024) Как обычно, все врут. По этому правды мы ни кому не скажем... Гость, а ты кому веришь?
08:36:58 09-12-2024
Гость (08:14:57 09-12-2024) Гость, а ты кому веришь?... фактам и статистике
08:59:25 09-12-2024
гость (08:36:58 09-12-2024) фактам и статистике... гость, а ты мамонт по вере. Сходи на свой погост и посмотри, а затем спроси статистику.
10:31:10 09-12-2024
Гость (08:59:25 09-12-2024) гость, а ты мамонт по вере. Сходи на свой погост и посмотри,... вот видите,сами понимаете ответ но все равно задаете глупые вопросы
11:41:39 09-12-2024
гость (08:36:58 09-12-2024) фактам и статистике... Где ж ты сейчас возьмешь достоверную статистику? Все покрыто туманом... Во всех конфликтах всегда каждая сторона приуменьшет свои потери и приувеличивает вражеские.
Учитывая, что по второй мировой войне еще не все данные рассекречены, мы никогда не узнаем более-менее точные цифры. Да и нюансов много. Если человек в зоне боевых действийй умирает от пневмонии, инфаркта или инсульта, куда его считать? Чисто по возрасту и от болезней каждый день умирает один из 50 тысяч. Если служит 1 млн человек, то 20 смертей в день по естественным причинам легко набирается. Как и в мирных городах. Человек смертен, зачастую внезапно смертен.
13:44:02 09-12-2024
Гость (11:41:39 09-12-2024) Где ж ты сейчас возьмешь достоверную статистику? Все покрыто... Есть ресурсы, которые собирают потери поименно - по публикациям в СМИ. Есть методики, позволяющие экстраполировать эти данные и прикинуть общее количество потерь. Есть депутаты, которые периодически что-то да озвучивают. Им, конечно, потом говорят, что не надо так делать, но цифры-то уже озвучены.
08:59:22 09-12-2024
Гость (08:14:57 09-12-2024) Гость, а ты кому веришь?... А есть варианты?
Две страны называют цифры которые похожи на реальные. А наша говорит вы всё врёте, всё не так, и засекречивает данные на 100 лет.
Кому здесь верить?
13:09:23 09-12-2024
Гость (08:59:22 09-12-2024) А есть варианты?Две страны называют цифры которые похожи... Ну а ничего что две страны из одного лагеря и данные у них по одной методичке?
21:21:47 08-12-2024
Соотношение потерь атакующей и обороняющейся стороны все знают с уроков НВП и службе в армии.
Пусть Песков скажет потери РФ, он же не обманет, он честный. А мы сами прикинем потери Украины, без Трампа...
00:18:53 09-12-2024
Пендосы со своими технологиями знают все, что думают вельможи, а статистика для них не секрет. Если говорит Песков, то пендосы правы.
08:57:10 09-12-2024
Гость (00:18:53 09-12-2024) Пендосы со своими технологиями знают все, что думают вельмож... Да вообще большой тайны нет в этом, кто хочет узнать, давно это сделал. Это кстати одна из причин устаревания оборудования Гугла.
09:32:58 09-12-2024
если брать погибших граждан украины с обоих сторон конфликта начиная с 2013 года то число погибших около 8 миллионов граждан. Еще около 10 миллионов убежали с украины в другие страны. Число раненых, искалеченных, потерявших рассудок, понесших психотравму из за гибели родственников и издевательств укрофашистов около 20 миллионов. Первая цифра бралась по общему числу захоронений на сегодняшний день с 2013 года. Вторая цифра бралась по числу пересечений украинской границы на выезд только легальных и последняя цифра это из затрат обоих сторон на медикаменты, лечение, итд итп
09:58:22 09-12-2024
холмс (09:32:58 09-12-2024) если брать погибших граждан украины с обоих сторон конфликта... И три гражданина РФ?
09:42:39 09-12-2024
Все верно Песков сказал. Потери рассматривать надо не сразу в целом а в динамике по этапам войны. На каких то этапах мы несли чувствительные потери на каких то укронатобандиты. смотреть надо динамику боев а это сегодня артиллерия. На сегодня потери украины это 100 их бойцов к 1 нашему
И число погибших укронатобандитов будет больше и больше до тех пор пока они массово не сложат оружие и не начнется безоговорочная капитуляция украины. Но говорить о отдельных потерях их и наших по числу - это пока невозможно. Это будет возможно только после установления мира и то далеко не сразу
10:37:58 09-12-2024
холмс (09:42:39 09-12-2024) Все верно Песков сказал. Потери рассматривать надо не сразу ... а что,какие то трудности с подсчетами,вроде всех брали через военкоматы,численность находящихся на службе так же имеется в МО,как и безвозвратных потерь,в чем проблемы,или вы думаете что к окончанию СВО погибшие воскреснут и уменьшится количество потерь?
10:53:59 09-12-2024
гость (10:37:58 09-12-2024) а что,какие то трудности с подсчетами,вроде всех брали через... это только с Российской стороны правдоподобная цифра будет а с украинской вы не найдете вообще данных нормальных -военкоматы в статистике отражают не всех а потери вообще не отражают. Да будет вам известно что на фронтах на украинской стороне линий фронта работают парно бригады одна изымает органы у еще живых раненых а другая кремирует тут же трупы. Чтобы не шли в статистику. Поначалу до 2023 на украине еще отображали правдиво поступивших на службу но журналисты сопоставили число пропавших без вести и поступивших и вывели погибших цифру с тех пор они вообще и не отражают поступивших и не отражают пропавших. Либо уничтожают досье на пропавших. То есть взяли насильно бусифицировали, отправили в учебку и потом с передовой труп не забирали - такого вообще бойца и не было в природе его даже кремировать не надо
11:37:02 09-12-2024
холмс (10:53:59 09-12-2024) это только с Российской стороны правдоподобная цифра будет а... Мил человек, вот после "изымают органы" дальше ваш бред можно даже не читать. Идите, просветитесь, как и в каких условиях берут органы для трансплантации и сколько они хранятся. Можете еще о гистосовместимости почитать.
18:19:08 09-12-2024
холмс (10:53:59 09-12-2024) это только с Российской стороны правдоподобная цифра будет а... уважаемый,мы вообще то живем в России и нам глубоко фиолетово сколько погибло иностранных граждан,нас как то беспокоит количество населения своей страны и желательно живых
11:44:36 09-12-2024
холмс (09:42:39 09-12-2024) Все верно Песков сказал. Потери рассматривать надо не сразу ... "На сегодня потери украины это 100 их бойцов к 1 нашему" - накидываете сознательно? Для бурления комментов?
12:17:24 09-12-2024
Песков никогда не врёт, это все знают. Наверное, поэтому какой год запрещают шествие бессмертного полка, что бы эти несколько потретов люди не увидели.
13:53:30 09-12-2024
Владимир Владимирович, на встрече с инвалидами СВО, сказал, что сейчас двести сорок компаний - заводов, изготовляют протезы, задействованы тысячи человек, но это мало будем расширятся.... Есть инвалиды, есть убитые.
13:41:30 09-12-2024
ежу понятно, что правду не скажет ни наша сторона ни сторона просроченного, ни его хозяева.
Правду может быть, узнают наши прапраправнуки, изучая историю, если к тому времени рассекретят.
Наивно полагать, что все эти отчеты правдивы.
Вспомните чернобль, по ТВ говорили, ничего не произошло и жертв нет...досихпор раскрываются все новые факты, потихоньку рассекречиваются, а времени то сколько прошло...так и сейчас, ничего не изменилось, есть информация закрытая, есть открытая, а есть для прессы, для управления народом.
10:50:02 12-12-2024
Потери "не соответствуют действительности", превышают "кратно", "значительно превышают". У пресс-секретаря все точно.