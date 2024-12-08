В Кремле опровергли данные Трампа о потерях России и Украины

Песков: потери украинской армии кратно превышают российские

08 декабря 2024, 19:50, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приведенные Дональдом Трампом данные о потерях России в конфликте с Украиной не соответствуют действительности. Его слова передает ТАСС.

Песков отметил, что данные Трампа отражают позицию Украины.

"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то, очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что потери Украины значительно превышают потери российской армии.