В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram

Накануне глава совета Фонда развития цифровой экономики заявил, что все россияне перейдут на отечественный мессенджер "принудительно быстро или спокойно медленно"

12 июня 2025, 22:40, ИА Амител

Логотип Telegram / Фото: Dima Solomin / Unsplash

В России не планируется блокировка мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.

"Мне неизвестно о наличии таких планов вообще ничего", – сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера. Накануне глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире "Соловьев Live" заявил, что "рано или поздно" все россияне перейдут на отечественный мессенджер Max и это произойдет "принудительно быстро или спокойно медленно".

10 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Приложение должно вобрать в себя функционал отечественных цифровых сервисов – государственных, финансовых, коммерческих.