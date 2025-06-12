В Кремле ответили на вопрос о блокировке Telegram
Накануне глава совета Фонда развития цифровой экономики заявил, что все россияне перейдут на отечественный мессенджер "принудительно быстро или спокойно медленно"
12 июня 2025, 22:40, ИА Амител
В России не планируется блокировка мессенджера Telegram, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков изданию Life.
"Мне неизвестно о наличии таких планов вообще ничего", – сказал Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера. Накануне глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире "Соловьев Live" заявил, что "рано или поздно" все россияне перейдут на отечественный мессенджер Max и это произойдет "принудительно быстро или спокойно медленно".
10 июня Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о создании национального мессенджера. Приложение должно вобрать в себя функционал отечественных цифровых сервисов – государственных, финансовых, коммерческих.
03:19:24 13-06-2025
Ума не хватит
06:45:23 13-06-2025
Заблочат... Обязательно заблочат
09:54:40 14-06-2025
Гость (06:45:23 13-06-2025) Заблочат... Обязательно заблочат...
Радости-то будет вчерашним селюкам, а нынче горожанам, обладателям кухонь-студий на выселках!