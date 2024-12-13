В Кремле подтвердили, что удар по энергообъектам Украины стал ответом на атаку ВСУ
ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры Украины
13 декабря 2024, 18:45, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные нанесли удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку ВСУ на военный аэродром в Таганроге. Об этом сообщает ТАСС.
"В том числе", – ответил Песков на соответствующий вопрос.
По словам Пескова, удары были частью ответных мер на ракетный обстрел, который 11 декабря с использованием американских ракет ATACMS нанесли украинские военные.
Минобороны РФ сообщило, что высокоточные удары по украинской топливной и энергетической инфраструктуре достигли своей цели – все объекты поражены.
В результате атаки на Таганрог пострадали военнослужащие.
19:25:33 13-12-2024
Так им не обязательно отчитываться. С чего это военную тайну решили приоткрыть?
20:10:43 13-12-2024
Минобороны РФ сообщило, что высокоточные удары по украинской топливной и энергетической инфраструктуре достигли своей цели – все объекты поражены. ---- где-то мы это уже слышали
06:41:59 14-12-2024
Гость (20:10:43 13-12-2024) Минобороны РФ сообщило, что высокоточные удары по украинской... Да вы вообще можете питаться с любой инфопомойки начиная от Бибиси заканчивая Унианом. Кто знает вашу щепетильность? Может вы речи Зеленского на завтрак слушаете…
09:13:41 14-12-2024
Гость (20:10:43 13-12-2024) Минобороны РФ сообщило, что высокоточные удары по украинской... Это в вашей бандеровской прессе пишут что всё ракеты сбили. Банкой с огурцами... Вот там вы и слышали.
11:21:18 14-12-2024
Это очень хорошо.
Молодцы ВКС и разведка - молодцы. Здорово сработали.
Только вбомбить в каменный век эту страну - проститутку с её пархатым, просроченным клоуном и кострюлеголовым населением нужно было года полтора назад.
Но лучше поздно чем никогда.
00:04:52 16-12-2024
даже не стесняются: они нам по военным объектам, а мы им по гражданской инфраструктуре. Так то это военное преступление по всем мерилам