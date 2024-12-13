В Кремле подтвердили, что удар по энергообъектам Украины стал ответом на атаку ВСУ

ВС РФ нанесли удары по важным объектам инфраструктуры Украины

13 декабря 2024, 18:45, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные нанесли удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины в ответ на атаку ВСУ на военный аэродром в Таганроге. Об этом сообщает ТАСС.

"В том числе", – ответил Песков на соответствующий вопрос.

По словам Пескова, удары были частью ответных мер на ракетный обстрел, который 11 декабря с использованием американских ракет ATACMS нанесли украинские военные.

Минобороны РФ сообщило, что высокоточные удары по украинской топливной и энергетической инфраструктуре достигли своей цели – все объекты поражены.

В результате атаки на Таганрог пострадали военнослужащие.