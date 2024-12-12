Песков: российская армия обязательно ответит на удары ВСУ по Таганрогу

Ответ последует тогда, когда это будет признано целесообразным

12 декабря 2024, 23:00, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия ответит на удар ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что ответ последует лишь тогда, когда это решение признают целесообразным.

"Но он последует обязательно", – заключил Песков.

Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области.

Российские военные смогли сбить две ракеты и перехватить еще четыре с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако падение осколков привело к пострадавшим среди личного состава.

Ранее, 19 ноября, аналогичные обстрелы из Курской и Брянской областей привели к испытаниям ракетной системы "Орешник".