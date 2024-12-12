Песков: российская армия обязательно ответит на удары ВСУ по Таганрогу
Ответ последует тогда, когда это будет признано целесообразным
12 декабря 2024, 23:00, ИА Амител
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия ответит на удар ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует", – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что ответ последует лишь тогда, когда это решение признают целесообразным.
"Но он последует обязательно", – заключил Песков.
Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области.
Российские военные смогли сбить две ракеты и перехватить еще четыре с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако падение осколков привело к пострадавшим среди личного состава.
Ранее, 19 ноября, аналогичные обстрелы из Курской и Брянской областей привели к испытаниям ракетной системы "Орешник".
00:28:56 13-12-2024
Око за око ?
07:01:43 13-12-2024
и какие развалины теперь будем бомбить
07:35:43 13-12-2024
гость (07:01:43 13-12-2024) и какие развалины теперь будем бомбить... Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Как ты относишься к стране, чей паспорт у тебя сейчас на руках? Что тобою движет, когда ты такую пОгань пишешь?
08:02:41 13-12-2024
Гость (07:35:43 13-12-2024) Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Ка... А ты кто? Почему оскорбляешь человека не имея на то ни прав, ни оснований? НОДовец по жизни?
09:01:42 13-12-2024
Гость (08:02:41 13-12-2024) А ты кто? Почему оскорбляешь человека не имея на то ни прав,...
как оскорбили тебя?каким словом?
10:27:05 13-12-2024
Гость (07:35:43 13-12-2024) Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Ка... пОгань пишешь --- я тоже немного заподозрил пробандеровца, но не прям пОгонь. Он, как и никто другой, за три года ни разу не увидел никаких развали зданий органов киевской государственной власти, будь они хоть пустыми, хоть полными. Они даже пустые производили бы впечатление. Но таких развалин за три года не появилось. Поэтому он логично спрашивает, по каким тогда развалинам будут бить в очередной раз. И какое впечатление это произведет, увидит ли их кто-то
11:40:43 13-12-2024
Гость (10:27:05 13-12-2024) пОгань пишешь --- я тоже немного заподозрил пробандеровца, н... Если бы были развалены, то у нас была бы другая власть. Как говорится хочется, но колется.
10:17:18 13-12-2024
Успешная армия не отвечает, а владеет инициативой.
10:39:21 13-12-2024
Гость (10:17:18 13-12-2024) Успешная армия не отвечает, а владеет инициативой. ... Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-это точно!Придет время-будет ответка...Обязательно!Вспомни историю-никто не смог победить Россию!Никто и никогда!
10:48:41 13-12-2024
Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... булки не расслабляем.
10:54:36 13-12-2024
Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Приятный патриотизм, но пафоса бы сбавить. Россия проигрывала, такое бывало. В том числе, и даже чаше всего, из-за ошибок приниающих решения
11:07:08 13-12-2024
Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская война или вы не знаете, что Россия в них проиграла, а ведь по историческим меркам это буквально вчера было. Там тоже ура-патриоты кричали "шапками закидаем", да вот закидать не получилось. Потому что, кроме уверенности в победе, нужно было снабжением армии нормально заниматься, а там воровство было космических масштабов. Шлиман то свою Трою раскапывал на деньги, которых он украл на снабжении армии в русско-турецкую войну и он там такой не один был, не лучше ситуация была в русско-японскую. Сколько сейчас насчитали сворованных денег в МО, 11 триллионов? А ведь это не просто деньги, это оружие, экипировка, оборудование, недопоставленное в армию, то, что могло уменьшить человеческие потери и помочь продвижению войск вперед. То то наши лидеры упорно сейчас на переговоры напрашиваются, наверное потому, что инициативу держат в руках, ага.
11:18:34 13-12-2024
Гость (11:07:08 13-12-2024) Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская войн... Так, а что далеко ходить, Афган, например. Было же, Прощайте горы, вам видней, Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. И было же, а мы вас туда не посылали. Ну было же
16:14:02 13-12-2024
Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Новая Россия с 1991 года, а были царская Россия, СССР с другими мышцами. По большому счету уроки истории никогда не изучают.
14:05:14 13-12-2024
Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и чем должна бить российская армия, вот без вас никак не обойдется.
15:53:41 13-12-2024
ППШариков (14:05:14 13-12-2024) Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и че... Людям выдали информацию, люди её обсуждают. Что в этом плохого? А вот диванные стратеги - это те, которые много обещают, а не делают. Или делают прямо противоположные вещи.
16:16:20 13-12-2024
Гость (15:53:41 13-12-2024) Людям выдали информацию, люди её обсуждают. Что в этом плохо... Да пусть обсуждают, всезнаек, владеющих "всей полнотой информации" и глаголющих истину в последней инстанции не люблю
16:26:40 13-12-2024
ППШариков (14:05:14 13-12-2024) Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и че... а чем еще заняться бывшим вирусологам?
09:30:36 16-12-2024
Элен без ребят (16:26:40 13-12-2024) а чем еще заняться бывшим вирусологам? ... Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.
16:10:47 13-12-2024
Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская война или вы не знаете, что Россия в них проиграла, а ведь по историческим меркам это буквально вчера было. Там тоже ура-патриоты кричали "шапками закидаем", да вот закидать не получилось.
Ты деятель не английские учебники истории читай а российские архивы пошерсти. Как японскому императору карты минных полей Порт Артура сдали и транспорты с боеприпасом идущие в ПортАртур вместо снарядов сено загрузили и листовки положили СДАВАЙТЕСЬ. Предатели в Петербурге столице между прочим. И как перед Цусимой снаряды в воде вымочили залив трюмы
Все это было. И генерал власов в 1943 году немцам полки сдавал. Но победы и в русско японской и в турецкой обороне Севастополя были все же за русским солдатом. Это факт
Что касается сегодняшних США то воевать на украине они в любом случае заканчивают.
У них проблема возникла похлеще покушения на Трампа - студенты бомбисты террористы на манхэттэне. А я давно говорил: демократы сверхбогачи плюющие на мир и считающие его за рабов получат своего Бакунина с револьвером. А потом получат Керенского, Ленина и Сталина и гражданскую мясорубку во всей красе
09:45:14 16-12-2024
-"где четко сказано, что ответ последует", – сказал Песков." На ответ последует ответ и так до тех пор, кто будет хохотать последним.