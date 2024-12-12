НОВОСТИПолитика

Песков: российская армия обязательно ответит на удары ВСУ по Таганрогу

Ответ последует тогда, когда это будет признано целесообразным

12 декабря 2024, 23:00, ИА Амител

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия ответит на удар ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что ответ последует лишь тогда, когда это решение признают целесообразным.

"Но он последует обязательно", – заключил Песков.

Утром 11 декабря ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по военному аэродрому в Ростовской области.

Российские военные смогли сбить две ракеты и перехватить еще четыре с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Однако падение осколков привело к пострадавшим среди личного состава.

Ранее, 19 ноября, аналогичные обстрелы из Курской и Брянской областей привели к испытаниям ракетной системы "Орешник".

Политика Армия Дмитрий Песков оружие спецоперация

Комментарии 21

Avatar Picture
Гость

00:28:56 13-12-2024

Око за око ?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

07:01:43 13-12-2024

и какие развалины теперь будем бомбить

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:43 13-12-2024

гость (07:01:43 13-12-2024) и какие развалины теперь будем бомбить... Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Как ты относишься к стране, чей паспорт у тебя сейчас на руках? Что тобою движет, когда ты такую пОгань пишешь?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:02:41 13-12-2024

Гость (07:35:43 13-12-2024) Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Ка... А ты кто? Почему оскорбляешь человека не имея на то ни прав, ни оснований? НОДовец по жизни?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:42 13-12-2024

Гость (08:02:41 13-12-2024) А ты кто? Почему оскорбляешь человека не имея на то ни прав,...

как оскорбили тебя?каким словом?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:05 13-12-2024

Гость (07:35:43 13-12-2024) Мне просто интересно - ты кто? Где и кем ты воспитывался? Ка... пОгань пишешь --- я тоже немного заподозрил пробандеровца, но не прям пОгонь. Он, как и никто другой, за три года ни разу не увидел никаких развали зданий органов киевской государственной власти, будь они хоть пустыми, хоть полными. Они даже пустые производили бы впечатление. Но таких развалин за три года не появилось. Поэтому он логично спрашивает, по каким тогда развалинам будут бить в очередной раз. И какое впечатление это произведет, увидит ли их кто-то

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:43 13-12-2024

Гость (10:27:05 13-12-2024) пОгань пишешь --- я тоже немного заподозрил пробандеровца, н... Если бы были развалены, то у нас была бы другая власть. Как говорится хочется, но колется.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:18 13-12-2024

Успешная армия не отвечает, а владеет инициативой.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:21 13-12-2024

Гость (10:17:18 13-12-2024) Успешная армия не отвечает, а владеет инициативой. ... Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-это точно!Придет время-будет ответка...Обязательно!Вспомни историю-никто не смог победить Россию!Никто и никогда!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:48:41 13-12-2024

Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... булки не расслабляем.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:54:36 13-12-2024

Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Приятный патриотизм, но пафоса бы сбавить. Россия проигрывала, такое бывало. В том числе, и даже чаше всего, из-за ошибок приниающих решения

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:08 13-12-2024

Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская война или вы не знаете, что Россия в них проиграла, а ведь по историческим меркам это буквально вчера было. Там тоже ура-патриоты кричали "шапками закидаем", да вот закидать не получилось. Потому что, кроме уверенности в победе, нужно было снабжением армии нормально заниматься, а там воровство было космических масштабов. Шлиман то свою Трою раскапывал на деньги, которых он украл на снабжении армии в русско-турецкую войну и он там такой не один был, не лучше ситуация была в русско-японскую. Сколько сейчас насчитали сворованных денег в МО, 11 триллионов? А ведь это не просто деньги, это оружие, экипировка, оборудование, недопоставленное в армию, то, что могло уменьшить человеческие потери и помочь продвижению войск вперед. То то наши лидеры упорно сейчас на переговоры напрашиваются, наверное потому, что инициативу держат в руках, ага.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:18:34 13-12-2024

Гость (11:07:08 13-12-2024) Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская войн... Так, а что далеко ходить, Афган, например. Было же, Прощайте горы, вам видней, Какую цену здесь платили, Врага какого не добили, Каких оставили друзей. И было же, а мы вас туда не посылали. Ну было же

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:02 13-12-2024

Гость (10:39:21 13-12-2024) Российская армия владеет инициативой...Европа поссыкивает-эт... Новая Россия с 1991 года, а были царская Россия, СССР с другими мышцами. По большому счету уроки истории никогда не изучают.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

14:05:14 13-12-2024

Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и чем должна бить российская армия, вот без вас никак не обойдется.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:41 13-12-2024

ППШариков (14:05:14 13-12-2024) Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и че... Людям выдали информацию, люди её обсуждают. Что в этом плохого? А вот диванные стратеги - это те, которые много обещают, а не делают. Или делают прямо противоположные вещи.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

16:16:20 13-12-2024

Гость (15:53:41 13-12-2024) Людям выдали информацию, люди её обсуждают. Что в этом плохо... Да пусть обсуждают, всезнаек, владеющих "всей полнотой информации" и глаголющих истину в последней инстанции не люблю

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:26:40 13-12-2024

ППШариков (14:05:14 13-12-2024) Блин, стратеги диванные, почти каждый знает когда, куда и че... а чем еще заняться бывшим вирусологам?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

09:30:36 16-12-2024

Элен без ребят (16:26:40 13-12-2024) а чем еще заняться бывшим вирусологам? ... Следует жить,
шить сарафаны и легкие платья из ситца.
— Вы полагаете, все это будет носиться?
— Я полагаю, что все это следует шить.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:10:47 13-12-2024

Никто и никогда? Русско-турецкая война, русско-японская война или вы не знаете, что Россия в них проиграла, а ведь по историческим меркам это буквально вчера было. Там тоже ура-патриоты кричали "шапками закидаем", да вот закидать не получилось.

Ты деятель не английские учебники истории читай а российские архивы пошерсти. Как японскому императору карты минных полей Порт Артура сдали и транспорты с боеприпасом идущие в ПортАртур вместо снарядов сено загрузили и листовки положили СДАВАЙТЕСЬ. Предатели в Петербурге столице между прочим. И как перед Цусимой снаряды в воде вымочили залив трюмы
Все это было. И генерал власов в 1943 году немцам полки сдавал. Но победы и в русско японской и в турецкой обороне Севастополя были все же за русским солдатом. Это факт
Что касается сегодняшних США то воевать на украине они в любом случае заканчивают.
У них проблема возникла похлеще покушения на Трампа - студенты бомбисты террористы на манхэттэне. А я давно говорил: демократы сверхбогачи плюющие на мир и считающие его за рабов получат своего Бакунина с револьвером. А потом получат Керенского, Ленина и Сталина и гражданскую мясорубку во всей красе

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

09:45:14 16-12-2024

-"где четко сказано, что ответ последует", – сказал Песков." На ответ последует ответ и так до тех пор, кто будет хохотать последним.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров