Основатели компании Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся, а Wildberries объединяется с Russ
Реструктуризация гигантского маркетплейса Wildberries, о которой стало известно некоторое время назад, обернулась большим скандалом. Компания, которой владели Татьяна и Владислав Бакальчук, сливается с рекламным оператором Russ. 23 июля в этот процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "рейдерским захватом". Он опубликовал интервью с Владиславом: тот сказал, что жена ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы.
Подробнее о том, что происходит с Wildberries, при чем тут Кадыров и что об этом всем говорит сама Татьяна Бакальчук, – в материале amic.ru.
Что за интервью о Wildberries опубликовал Рамзан Кадыров?
23 июля Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост
, посвященный ситуации вокруг Wildberries. Публикацию он сопроводил трехминутным роликом, в котором общается с сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Предпринимателя он назвал другом, с которым знаком уже более десяти лет.
"Как оказалось, еще с марта этого года у Бакальчук серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича, Татьяну, рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", – написал Кадыров.Он подчеркнул, что оборот компании Russ в разы меньше, чем у Wildberries, а организации даже не совпадают по характерам бизнеса. Кадыров сделал вывод, что "налицо откровенный и наглый рейдерский захват".
"Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", – добавил глава Чечни.
Что о ситуации с Wildberries рассказал Владислав Бакальчук?
Примерно то же самое, что в своем посте написал Рамзан Кадыров. Видео начинается с фразы главы Чечни: "Слышал, у тебя проблемы". В ответ на это Владислав Бакальчук описывает свое видение ситуации.
"Не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Такой там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor", – говорит предприниматель.
А Wildberries действительно объединяется с другой компанией?
Да, об этом стало известно некоторое время назад. 4 июля 2024 года была создана компания "РВБ", а ее совладельцами стали ООО "Вайлдбериз" (65%) и ООО "Стинн" (35%), весомый пакет в которой принадлежит Russ Outdoor.
Ожидалось, что компанию возглавит руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук. Но в итоге гендиректором "РВБ" стал Роберт Мирзоян, глава Russ Outdoor.
Как пишет Forbes
, Владислав Бакальчук покинул компанию Wildberries еще в июне. А РБК
отмечает, что сделку согласовывали на уровне правительства и получили одобрение. Куратором нового проекта назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина.
После новостей о слиянии Татьяна Бакальчук постаралась успокоить общественность, назвав объединение позитивным моментом.
"Призываю всех не верить слухам и домыслам, которые всегда возникают вокруг важного события. Вся достоверная информация публикуется в наших официальных каналах", – написала предприниматель.
Почему активами Wildberries распоряжается Татьяна Бакальчук, а не ее муж?
Все дело в том, что 99% акций ООО "Вайлдбериз" принадлежит именно Татьяне Бакальчук. Что касается Владислава, ему принадлежит лишь 1%.
Татьяна отмечала, что компанию 20 лет назад создала она, а муж "не принимает участия в управлении компанией".
Как Кадыров намерен бороться со слиянием Wildberries?
Рамзан Кадыров, убежденный в том, что это рейдерский захват, назвал подобные действия "нечеловеческим подходом". Он заявил, что приложит все усилия, чтобы не только защитить бизнес, но и вернуть Татьяну Бакальчук "в семью".
"Сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", – написал глава Чечни. Разобраться в ситуации он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.
"Мы доведем все до конца!" – написал Делимханов в своем Telegram-канале.
А это действительно рейдерский захват?
Татьяна Бакальчук заверила, что нет. После поста Кадырова она опубликовала собственное видеообращение
.
"Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю", – заявила Бакальчук.Она подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries полностью одобрена. И добавила, что для нее "большая загадка", кто и с какой целью раздувает историю о рейдерском захвате.
Что о ситуации вокруг Wildberries рассказала Татьяна Бакальчук?
Татьяна Бакальчук опубликовала фото с презентации новой объединенной компании всем топ-менеджерам. На кадре видно: там присутствовал и сам Владислав Бакальчук. По ее словам, сделка была согласована и с ее мужем в том числе.
Также она отметила, что это не "захват", а развод. Таким образом, она анонсировала начало бракоразводного процесса."Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека", – подчеркнула Бакальчук.
Что за компания Russ, с которой сливается Wildberries?
Russ Outdoor – один из лидеров российского рынка наружной рекламы. Компания стала крупной, активно скупая столичные и региональные активы в этой отрасли.
Выручка компании за прошлый год составила 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль – 4,9 миллиарда рублей. Это действительно в разы меньше, чем у Wildberries.
Зачем Wildberries объединяется с компанией, которая в разы меньше по капитализации?
Подробно о сделке написал РБК
.
По задумке новая компания станет аналогом таких гигантов, как американский Amazon и китайский Alibaba. Помимо наружной рекламы и маркетплейса, организация также собирается заняться созданием новой платежной системы, которая помогла бы рассчитываться в рублях по всему миру в обход SWIFT.
14:38:46 24-07-2024
1% конечно тоже много, но что это по сравнению с половиной совместно нажитого имущества за долгие годы брака, терять их ой как не хочется.
14:58:42 24-07-2024
Как перевести на русский "Russ Outdoor"?
15:21:56 24-07-2024
При чем тут Кадыров?
15:36:43 24-07-2024
Рейдерский захват.
Кадыров.
😆