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Что известно о "рейдерском захвате" Wildberries, о котором заявил Рамзан Кадыров?

Основатели компании Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся, а Wildberries объединяется с Russ

24 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров / Фото: telegram.org/RKadyrov_95
Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров / Фото: telegram.org/RKadyrov_95

Реструктуризация гигантского маркетплейса Wildberries, о которой стало известно некоторое время назад, обернулась большим скандалом. Компания, которой владели Татьяна и Владислав Бакальчук, сливается с рекламным оператором Russ. 23 июля в этот процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "рейдерским захватом". Он опубликовал интервью с Владиславом: тот сказал, что жена ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы.

Подробнее о том, что происходит с Wildberries, при чем тут Кадыров и что об этом всем говорит сама Татьяна Бакальчук, – в материале amic.ru.

1

Что за интервью о Wildberries опубликовал Рамзан Кадыров?

23 июля Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный ситуации вокруг Wildberries. Публикацию он сопроводил трехминутным роликом, в котором общается с сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Предпринимателя он назвал другом, с которым знаком уже более десяти лет.
"Как оказалось, еще с марта этого года у Бакальчук серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича, Татьяну, рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", – написал Кадыров.Он подчеркнул, что оборот компании Russ в разы меньше, чем у Wildberries, а организации даже не совпадают по характерам бизнеса. Кадыров сделал вывод, что "налицо откровенный и наглый рейдерский захват".
"Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", – добавил глава Чечни.
2

Что о ситуации с Wildberries рассказал Владислав Бакальчук?

Примерно то же самое, что в своем посте написал Рамзан Кадыров. Видео начинается с фразы главы Чечни: "Слышал, у тебя проблемы". В ответ на это Владислав Бакальчук описывает свое видение ситуации.
"Не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Такой там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor", – говорит предприниматель.
3

А Wildberries действительно объединяется с другой компанией?

Да, об этом стало известно некоторое время назад. 4 июля 2024 года была создана компания "РВБ", а ее совладельцами стали ООО "Вайлдбериз" (65%) и ООО "Стинн" (35%), весомый пакет в которой принадлежит Russ Outdoor.
Ожидалось, что компанию возглавит руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук. Но в итоге гендиректором "РВБ" стал Роберт Мирзоян, глава Russ Outdoor. 
Как пишет Forbes, Владислав Бакальчук покинул компанию Wildberries еще в июне. А РБК отмечает, что сделку согласовывали на уровне правительства и получили одобрение. Куратором нового проекта назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина.

После новостей о слиянии Татьяна Бакальчук постаралась успокоить общественность, назвав объединение позитивным моментом.

"Призываю всех не верить слухам и домыслам, которые всегда возникают вокруг важного события. Вся достоверная информация публикуется в наших официальных каналах", – написала предприниматель.

4

Почему активами Wildberries распоряжается Татьяна Бакальчук, а не ее муж?

Все дело в том, что 99% акций ООО "Вайлдбериз" принадлежит именно Татьяне Бакальчук. Что касается Владислава, ему принадлежит лишь 1%.
Татьяна отмечала, что компанию 20 лет назад создала она, а муж "не принимает участия в управлении компанией".
5

Как Кадыров намерен бороться со слиянием Wildberries?

Рамзан Кадыров, убежденный в том, что это рейдерский захват, назвал подобные действия "нечеловеческим подходом". Он заявил, что приложит все усилия, чтобы не только защитить бизнес, но и вернуть Татьяну Бакальчук "в семью".
"Сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", – написал глава Чечни. Разобраться в ситуации он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову.
"Мы доведем все до конца!" – написал Делимханов в своем Telegram-канале.
6

А это действительно рейдерский захват?

Татьяна Бакальчук заверила, что нет. После поста Кадырова она опубликовала собственное видеообращение.
"Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю", – заявила Бакальчук.Она подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries полностью одобрена. И добавила, что для нее "большая загадка", кто и с какой целью раздувает историю о рейдерском захвате.
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Что о ситуации вокруг Wildberries рассказала Татьяна Бакальчук?

Татьяна Бакальчук опубликовала фото с презентации новой объединенной компании всем топ-менеджерам. На кадре видно: там присутствовал и сам Владислав Бакальчук. По ее словам, сделка была согласована и с ее мужем в том числе.
Также она отметила, что это не "захват", а развод. Таким образом, она анонсировала начало бракоразводного процесса."Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека", – подчеркнула Бакальчук.
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Что за компания Russ, с которой сливается Wildberries?

Russ Outdoor – один из лидеров российского рынка наружной рекламы. Компания стала крупной, активно скупая столичные и региональные активы в этой отрасли.
Выручка компании за прошлый год составила 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль – 4,9 миллиарда рублей. Это действительно в разы меньше, чем у Wildberries.
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Зачем Wildberries объединяется с компанией, которая в разы меньше по капитализации?

Подробно о сделке написал РБК.
По задумке новая компания станет аналогом таких гигантов, как американский Amazon и китайский Alibaba. Помимо наружной рекламы и маркетплейса, организация также собирается заняться созданием новой платежной системы, которая помогла бы рассчитываться в рублях по всему миру в обход SWIFT.
Пункт выдачи Wildberries в Барнауле / Фото: amic.ru

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Комментарии 4

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Гость

14:38:46 24-07-2024

1% конечно тоже много, но что это по сравнению с половиной совместно нажитого имущества за долгие годы брака, терять их ой как не хочется.

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Гость

14:58:42 24-07-2024

Как перевести на русский "Russ Outdoor"?

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Гость

15:21:56 24-07-2024

При чем тут Кадыров?

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Кхм...

15:36:43 24-07-2024

Рейдерский захват.
Кадыров.
😆

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