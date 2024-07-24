Основатели компании Татьяна и Владислав Бакальчук разводятся, а Wildberries объединяется с Russ

24 июля 2024, 14:00, ИА Амител

Владислав Бакальчук и Рамзан Кадыров / Фото: telegram.org/RKadyrov_95

Реструктуризация гигантского маркетплейса Wildberries, о которой стало известно некоторое время назад, обернулась большим скандалом. Компания, которой владели Татьяна и Владислав Бакальчук, сливается с рекламным оператором Russ. 23 июля в этот процесс вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "рейдерским захватом". Он опубликовал интервью с Владиславом: тот сказал, что жена ушла из дома и связалась с "непонятной компанией", которая уводит активы.

Подробнее о том, что происходит с Wildberries, при чем тут Кадыров и что об этом всем говорит сама Татьяна Бакальчук, – в материале amic.ru.

1 Что за интервью о Wildberries опубликовал Рамзан Кадыров? 23 июля Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост , посвященный ситуации вокруг Wildberries. Публикацию он сопроводил трехминутным роликом, в котором общается с сооснователем компании Владиславом Бакальчуком. Предпринимателя он назвал другом, с которым знаком уже более десяти лет. "Как оказалось, еще с марта этого года у Бакальчук серьезные проблемы как внутри семьи, так и с основанным семейным бизнесом. Жену Владислава Сергеевича, Татьяну, рейдеры оградили от мужа и семерых детей. Супруги не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее. Активы компании Wildberries, на создание которой Владислав и Татьяна потратили 21 год упорного труда, с начала июля путем юридических махинаций спешно переходят в чужие руки через компанию Russ Outdoor", – написал Кадыров. Он подчеркнул, что оборот компании Russ в разы меньше, чем у Wildberries, а организации даже не совпадают по характерам бизнеса. Кадыров сделал вывод, что "налицо откровенный и наглый рейдерский захват". "Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев", – добавил глава Чечни.

2 Что о ситуации с Wildberries рассказал Владислав Бакальчук? Примерно то же самое, что в своем посте написал Рамзан Кадыров. Видео начинается с фразы главы Чечни: "Слышал, у тебя проблемы". В ответ на это Владислав Бакальчук описывает свое видение ситуации. "Не очень дела. Жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, уводит активы. Причем компания в 100 раз меньше, а в совместном предприятии доли примерно одинаковые. Такой там Леван Мирзоян, компания Russ Outdoor", – говорит предприниматель.

3 А Wildberries действительно объединяется с другой компанией? Да, об этом стало известно некоторое время назад. 4 июля 2024 года была создана компания "РВБ", а ее совладельцами стали ООО "Вайлдбериз" (65%) и ООО "Стинн" (35%), весомый пакет в которой принадлежит Russ Outdoor. Ожидалось, что компанию возглавит руководитель Wildberries Татьяна Бакальчук. Но в итоге гендиректором "РВБ" стал Роберт Мирзоян, глава Russ Outdoor. Как пишет Forbes , Владислав Бакальчук покинул компанию Wildberries еще в июне. А РБК отмечает, что сделку согласовывали на уровне правительства и получили одобрение. Куратором нового проекта назначили замглавы администрации президента Максима Орешкина. После новостей о слиянии Татьяна Бакальчук постаралась успокоить общественность, назвав объединение позитивным моментом. "Призываю всех не верить слухам и домыслам, которые всегда возникают вокруг важного события. Вся достоверная информация публикуется в наших официальных каналах", – написала предприниматель.

4 Почему активами Wildberries распоряжается Татьяна Бакальчук, а не ее муж? Все дело в том, что 99% акций ООО "Вайлдбериз" принадлежит именно Татьяне Бакальчук. Что касается Владислава, ему принадлежит лишь 1%. Татьяна отмечала, что компанию 20 лет назад создала она, а муж "не принимает участия в управлении компанией".

5 Как Кадыров намерен бороться со слиянием Wildberries? Рамзан Кадыров, убежденный в том, что это рейдерский захват, назвал подобные действия "нечеловеческим подходом". Он заявил, что приложит все усилия, чтобы не только защитить бизнес, но и вернуть Татьяну Бакальчук "в семью". "Сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес", – написал глава Чечни. Разобраться в ситуации он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову. "Мы доведем все до конца!" – написал Делимханов в своем Telegram-канале.

6 А это действительно рейдерский захват? Татьяна Бакальчук заверила, что нет. После поста Кадырова она опубликовала собственное видеообращение "Как вы видите, я не являюсь заложницей, как кавказская пленница. Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю", – заявила Бакальчук. Она подчеркнула, что сделка по реструктуризации Wildberries полностью одобрена. И добавила, что для нее "большая загадка", кто и с какой целью раздувает историю о рейдерском захвате.

7 Что о ситуации вокруг Wildberries рассказала Татьяна Бакальчук? Татьяна Бакальчук опубликовала фото с презентации новой объединенной компании всем топ-менеджерам. На кадре видно: там присутствовал и сам Владислав Бакальчук. По ее словам, сделка была согласована и с ее мужем в том числе. Также она отметила, что это не "захват", а развод. Таким образом, она анонсировала начало бракоразводного процесса. "Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил предать огласке наши с ним семейные трудности. Я считаю, что личная жизнь каждого человека – это личное дело этого конкретного человека", – подчеркнула Бакальчук.

8 Что за компания Russ, с которой сливается Wildberries? Russ Outdoor – один из лидеров российского рынка наружной рекламы. Компания стала крупной, активно скупая столичные и региональные активы в этой отрасли. Выручка компании за прошлый год составила 27,9 миллиарда рублей, чистая прибыль – 4,9 миллиарда рублей. Это действительно в разы меньше, чем у Wildberries.