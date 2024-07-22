В Кремле прокомментировали выход Джо Байдена из президентской гонки

По словам Дмитрия Пескова, приоритет России — достижение целей СВО

22 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на Кремль / Фото: unsplash.com

Для России предпочтительнее предсказуемый кандидат в президенты США в лице Джо Байдена, но до выборов еще четыре месяца, многое может поменяться. Об этом Shot заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше", – сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что для России в приоритете – достижение целей специальной военной операции, а не выборы в США.

Американцы будут выбирать нового главу государства 5 ноября.

Нынешний президент Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания, но останется на посту до конца срока.