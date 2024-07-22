В Кремле прокомментировали выход Джо Байдена из президентской гонки
По словам Дмитрия Пескова, приоритет России — достижение целей СВО
22 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Вид на Кремль / Фото: unsplash.com
Для России предпочтительнее предсказуемый кандидат в президенты США в лице Джо Байдена, но до выборов еще четыре месяца, многое может поменяться. Об этом Shot заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нужно набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше", – сказал он.
Также представитель Кремля отметил, что для России в приоритете – достижение целей специальной военной операции, а не выборы в США.
Американцы будут выбирать нового главу государства 5 ноября.
Нынешний президент Джо Байден объявил, что не будет добиваться переизбрания, но останется на посту до конца срока.
08:15:09 22-07-2024
Байден вышел из гонки, но страной будет управлять удаленно. С трубками,катетарами, клистерами и пластырями.Свободу и демократию надо защищать в любом виде, не сбиваясь с курса.
08:42:31 22-07-2024
Для России предпочтительнее предсказуемый кандидат в президенты США в лице Джо Байдена --- Блин, мы на его рассчитывали. Ну хоть Зеленский остался
09:55:21 22-07-2024
Гость (08:42:31 22-07-2024) Для России предпочтительнее предсказуемый кандидат в президе...
Про зеленского в Кремле тоже говорили,что им без разницы....
09:21:09 22-07-2024
Если Байден выбыл, значит остаётся один кандидат? Прямо как у нас теперь у них будет, выборы без выбора, один вариант?