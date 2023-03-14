В Кремле заявили, что даже после завершения пандемии за Путиным будут следить

Пресс-секретарь президента сказал, что завершение пандемии не отменяет распространение других болезней

14 марта 2023, 18:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о том, как будут следить за здоровьем главы государства после завершения пандемии. Его слова передаёт РИА Новости.

По словам Пескова, победа над коронавирусом не означает, что остановится и распространение других болезней. Он также добавил, что все аспекты обеспечения безопасности президента исходят из современных реалий.

"Мы видим наши цифры ежедневные, которые публикуются. И дальше для обеспечения безопасности президента будет делаться всё, что необходимо", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66%, заболеваемость упала на 76%.