Число смертей от коронавируса во всём мире за месяц снизилось на 66%

По последним данным, за весь период от болезни скончалось 6,8 млн человек

02 марта 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: amic.ru

Число смертей от COVID-19 в мире за месяц снизилось на 66%, заболеваемость упала на 76%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"Во всём мире за последние 28 дней (с 30 января по 26 февраля 2023 года) было зарегистрировано более 4,8 млн новых случаев и более 39 тысяч смертей, что на 76% и 66% меньше, соответственно, по сравнению с предыдущими 28 днями", – рассказали в ВОЗ.

По последним данным статистического сайта Worldometer, за весь период в мире выявили 680,1 млн случаев заражения коронавирусом и 6,8 млн смертей.

Больше всего летальных исходов зарегистрировали в США (1,1 млн), Бразилии (699 тысяч) и Индии (530 тысяч). Россия по этому показателю на четвёртой строке – 396 тысяч.