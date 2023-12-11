Ждать ли всплеска подростковой преступности после "Слова пацана" – психолог УФСИН

Компьютерные "стрелялки" для юной психики гораздо опаснее, уверен психолог УФСИН

11 декабря 2023, 08:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Сериал "Слово пацана" о подростковых бандах Казани конца 80-х годов рвет все кинорейтинги. Шумиха, которую вызвал новый проект режиссера Жоры Крыжовникова, напугала некоторых представителей власти и общественности: зазвучали призывы запретить фильм, так как якобы он служит плохим примером для молодежи. Однако даже правоохранители, которые борются с подростковой преступностью, не видят в "Слове пацана" опасности. Так, старший психолог СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, старший лейтенант Станислав Сутормин не сомневается, что нездоровый ажиотаж к сериалу спадет вскоре после его окончания. Вместе с экспертом amic.ru попытался разобраться, почему преступная тема актуальна во все времена, есть ли романтика в бандитской жизни и как смотреть "Слово пацана", чтобы получить не только порцию острых впечатлений, но и полезный опыт.

Блатная советская энциклопедия

"Слово пацана" – это далеко не первое "слово" на бандитскую тему в отечественном кинематографе. В 80-х годах советские зрители прилипали к телевизорам с первыми кадрами "Места встречи изменить нельзя" о послевоенной Москве, в которой орудовала банда "Черная кошка". Тогда же бешеной популярностью пользовался итальянский сериал "Спрут" о борьбе с сицилийской мафией и коррупцией. Лихие перестроченные годы породили целую серию подобных проектов: два "Брата", "Бригада", "Бумер".

"Наблюдать за жизнью бандитов – людей, которые в отличие от законопослушных граждан легко нарушают границы дозволенного, живут весело, на широкую ногу – всегда волнительно, ведь запретный плод, как известно, сладок. Но зрители прекрасно понимают, что такая жизнь неизбежно наказуема, поэтому для них происходящее на экране – не пример для подражания, а источник развлечения. Пощекотать нервы сценами массовых драк, жестоких убийств, всевозможного насилия приятно, прежде всего, потому, что для вас лично это безопасно", – считает Станислав Сутормин.

В этом смысле для молодежи куда опаснее компьютерные игры, основанные на любом виде насилия, уверен эксперт:

"Во время просмотра фильма зритель пассивен. Компьютерный игрок же активно вовлечен в действие, он управляет персонажем, который без его воли будет просто графической картинкой на экране. Именно игрок решает, куда пойдет его герой, кого и каким оружием будет убивать. Если психика слабая, неуравновешенная, регулярные "упражнения" вполне могут закрепить подобное поведение и в жизни".

Станислав Сутормин не склонен связывать подростковые преступления (например, недавнее убийство 15-летнего школьника в Иркутске) с подражанием бандитским фильмам. По его словам, ни разу после выхода на экраны культовых сериалов статистически не было зафиксировано всплеска преступности.

Благодатной почвой для криминала служит социально-экономическая обстановка в стране. Во времена перестройки большинство людей оказались лишенными средств к существованию, что и спровоцировало криминализацию общества. Это сделали не бандитские фильмы (например, та же "Бригада"), скорее, в них, как в зеркале, нашла отражение новая жизненная реальность. Сегодня запросы на жизнь совершенно иные: успешны не парни с улицы, которые отнимают вещи у прохожих, а различные блогеры, люди, сумевшие реализоваться в той или иной сфере и ведущие публичный образ жизни.

"То, что привлекало молодежь 80-х и 90-х, уже не мотивирует. Поэтому "Слово пацана" – это больше исторический фильм, своеобразная энциклопедия советской жизни, великолепно иллюстрирующая эпоху криминальных зачатков уходящего СССР и их развития в новой России", – считает Станислав Сутормин.

В толпе не страшно

В сериале звучат строчки из песни группы "Мираж": "Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю". Психологам же мотивация подростковых группировок вполне понятна.

"Проще совершать правонарушения в толпе, когда чувствуешь поддержку своей "стаи". Принадлежность к группе усиливает чувство вседозволенности и дает ощущение защищенности. Это подтверждается результатами анализа многочисленных биографий реальных членов ОПГ", – говорит Станислав Сутормин.

Подростковый возраст вообще самый благодатный для группировок: собственное "я" уже сформировалось, но психологически человек еще не всегда готов заявить о нем во всеуслышание. Одобрение действий единомышленниками добавляет смелости и решительности, поэтому подростки и любят сбиваться в стайки.

Понятия и романтика

Не видит психолог и романтизации "пацанской темы" в сериале. По мнению Станислава Сутормина, герои фильма очевидно деградируют по мере развития сюжета.

Так, Андрей (Пальто) из приличного парня, который успевал в школе, хорошо знал английский язык, учился в музыкалке, становится гопником, доводит мать до психушки. И уже сейчас есть ощущение, что в конце фильма его или посадят, или убьют. Кстати, в одной из серий создатели раскрывают итог жизни ряда "универсамовских" персонажей – то есть, скорее всего, "хэппи-энда" не будет.

Марат унижает слабых и откровенно пресмыкается перед сильными и авторитетными личностями. И его искренние чувства к Айгуль тоже под вопросом. Ведь он понял, что на самом деле произошло с девочкой в банде у Желтого. Но вместо того чтобы встать на ее защиту, сделал вид, будто ничего не было, и ей посоветовал вести себя так же, потому что по "пацанским законам" ему так выгодней. И кто знает, как в подобной ситуации он сам бы поступил с девушкой из группировки Желтого. Очень даже вероятно, что так же, как поступили с Айгуль.

Вова Адидас совсем не романтично убивает человека, чтобы отомстить за личное унижение и скрыть следы своей слабости – по "пацанским понятиям". Кощей, с одной стороны, прививает "пацанские правила" членам группировки, а с другой – сам же их нарушает (например, запрет на употребление алкоголя). В ответ на обвинение в бездействии в ситуации с убитым Ералашем он говорит, что за Адидаса горой бы встал, а эта "скорлупа" не стоит того, чтобы лишний раз на рожон лезть.

"В фильме много зацепок, благодаря которым в пух и прах разносится вся "бандитская романтика". И блестящая актерская игра только способствует этому. Возможно, в этом, а вовсе не в романтизации криминальной среды (в чем фильм активно обвиняют) и состоит режиссерский замысел, и дальнейшие события нам это продемонстрируют", – рассуждает Станислав Сутормин.

Хороший плохой пример

Нет смысла запрещать смотреть этот непростой фильм детям младше 18 лет, считает психолог. Запрет мотивирует еще больше, а дети цифрового поколения найдут способ посмотреть любое запрещенное видео, причем родители об этом даже не узнают. Гораздо правильнее смотреть сериал вместе с детьми, комментируя и обсуждая наиболее яркие или спорные его моменты, советует Сутормин.

"Когда вышел сериал "Бригада", я учился в начальной школе. Мне не запрещали его смотреть. Те моральные установки и правила, которые родители прививали ранее, служили отличным ограничителем, чтобы не переносить увиденное на экране в жизнь. Я четко понимал, что поступки героев лихие, бесстрашные, но – неправильные", – вспоминает Станислав Сутормин.

Эксперт считает, что криминальную тему нужно преподносить в определенном ключе, показывая персонажа, который хоть и оказался частью преступного мира, но сумел сохранить в себе Человека. В таком случае аморальные поступки героев смогут служить отличным примером того, как делать не надо. "Прекрасным образцом такой режиссерской работы можно считать фильм "Калина красная", – говорит психолог алтайского УФСИН.

Что касается сериала "Слово пацана", он хоть и гремит сейчас отовсюду, но его эхо не будет долгим. "Пошумят и так же легко забудут", – уверен правоохранитель.