Ждать ли всплеска подростковой преступности после "Слова пацана" – психолог УФСИН
Компьютерные "стрелялки" для юной психики гораздо опаснее, уверен психолог УФСИН
11 декабря 2023, 08:00, ИА Амител
Сериал "Слово пацана" о подростковых бандах Казани конца 80-х годов рвет все кинорейтинги. Шумиха, которую вызвал новый проект режиссера Жоры Крыжовникова, напугала некоторых представителей власти и общественности: зазвучали призывы запретить фильм, так как якобы он служит плохим примером для молодежи. Однако даже правоохранители, которые борются с подростковой преступностью, не видят в "Слове пацана" опасности. Так, старший психолог СИЗО-1 УФСИН России по Алтайскому краю, старший лейтенант Станислав Сутормин не сомневается, что нездоровый ажиотаж к сериалу спадет вскоре после его окончания. Вместе с экспертом amic.ru попытался разобраться, почему преступная тема актуальна во все времена, есть ли романтика в бандитской жизни и как смотреть "Слово пацана", чтобы получить не только порцию острых впечатлений, но и полезный опыт.
Блатная советская энциклопедия
"Слово пацана" – это далеко не первое "слово" на бандитскую тему в отечественном кинематографе. В 80-х годах советские зрители прилипали к телевизорам с первыми кадрами "Места встречи изменить нельзя" о послевоенной Москве, в которой орудовала банда "Черная кошка". Тогда же бешеной популярностью пользовался итальянский сериал "Спрут" о борьбе с сицилийской мафией и коррупцией. Лихие перестроченные годы породили целую серию подобных проектов: два "Брата", "Бригада", "Бумер".
"Наблюдать за жизнью бандитов – людей, которые в отличие от законопослушных граждан легко нарушают границы дозволенного, живут весело, на широкую ногу – всегда волнительно, ведь запретный плод, как известно, сладок. Но зрители прекрасно понимают, что такая жизнь неизбежно наказуема, поэтому для них происходящее на экране – не пример для подражания, а источник развлечения. Пощекотать нервы сценами массовых драк, жестоких убийств, всевозможного насилия приятно, прежде всего, потому, что для вас лично это безопасно", – считает Станислав Сутормин.
В этом смысле для молодежи куда опаснее компьютерные игры, основанные на любом виде насилия, уверен эксперт:
"Во время просмотра фильма зритель пассивен. Компьютерный игрок же активно вовлечен в действие, он управляет персонажем, который без его воли будет просто графической картинкой на экране. Именно игрок решает, куда пойдет его герой, кого и каким оружием будет убивать. Если психика слабая, неуравновешенная, регулярные "упражнения" вполне могут закрепить подобное поведение и в жизни".
Станислав Сутормин не склонен связывать подростковые преступления (например, недавнее убийство 15-летнего школьника в Иркутске) с подражанием бандитским фильмам. По его словам, ни разу после выхода на экраны культовых сериалов статистически не было зафиксировано всплеска преступности.
Благодатной почвой для криминала служит социально-экономическая обстановка в стране. Во времена перестройки большинство людей оказались лишенными средств к существованию, что и спровоцировало криминализацию общества. Это сделали не бандитские фильмы (например, та же "Бригада"), скорее, в них, как в зеркале, нашла отражение новая жизненная реальность. Сегодня запросы на жизнь совершенно иные: успешны не парни с улицы, которые отнимают вещи у прохожих, а различные блогеры, люди, сумевшие реализоваться в той или иной сфере и ведущие публичный образ жизни.
"То, что привлекало молодежь 80-х и 90-х, уже не мотивирует. Поэтому "Слово пацана" – это больше исторический фильм, своеобразная энциклопедия советской жизни, великолепно иллюстрирующая эпоху криминальных зачатков уходящего СССР и их развития в новой России", – считает Станислав Сутормин.
В толпе не страшно
В сериале звучат строчки из песни группы "Мираж": "Снова к друзьям я своим убегаю, что меня тянет туда, я не знаю". Психологам же мотивация подростковых группировок вполне понятна.
"Проще совершать правонарушения в толпе, когда чувствуешь поддержку своей "стаи". Принадлежность к группе усиливает чувство вседозволенности и дает ощущение защищенности. Это подтверждается результатами анализа многочисленных биографий реальных членов ОПГ", – говорит Станислав Сутормин.
Подростковый возраст вообще самый благодатный для группировок: собственное "я" уже сформировалось, но психологически человек еще не всегда готов заявить о нем во всеуслышание. Одобрение действий единомышленниками добавляет смелости и решительности, поэтому подростки и любят сбиваться в стайки.
Понятия и романтика
Не видит психолог и романтизации "пацанской темы" в сериале. По мнению Станислава Сутормина, герои фильма очевидно деградируют по мере развития сюжета.
Так, Андрей (Пальто) из приличного парня, который успевал в школе, хорошо знал английский язык, учился в музыкалке, становится гопником, доводит мать до психушки. И уже сейчас есть ощущение, что в конце фильма его или посадят, или убьют. Кстати, в одной из серий создатели раскрывают итог жизни ряда "универсамовских" персонажей – то есть, скорее всего, "хэппи-энда" не будет.
Марат унижает слабых и откровенно пресмыкается перед сильными и авторитетными личностями. И его искренние чувства к Айгуль тоже под вопросом. Ведь он понял, что на самом деле произошло с девочкой в банде у Желтого. Но вместо того чтобы встать на ее защиту, сделал вид, будто ничего не было, и ей посоветовал вести себя так же, потому что по "пацанским законам" ему так выгодней. И кто знает, как в подобной ситуации он сам бы поступил с девушкой из группировки Желтого. Очень даже вероятно, что так же, как поступили с Айгуль.
Вова Адидас совсем не романтично убивает человека, чтобы отомстить за личное унижение и скрыть следы своей слабости – по "пацанским понятиям". Кощей, с одной стороны, прививает "пацанские правила" членам группировки, а с другой – сам же их нарушает (например, запрет на употребление алкоголя). В ответ на обвинение в бездействии в ситуации с убитым Ералашем он говорит, что за Адидаса горой бы встал, а эта "скорлупа" не стоит того, чтобы лишний раз на рожон лезть.
"В фильме много зацепок, благодаря которым в пух и прах разносится вся "бандитская романтика". И блестящая актерская игра только способствует этому. Возможно, в этом, а вовсе не в романтизации криминальной среды (в чем фильм активно обвиняют) и состоит режиссерский замысел, и дальнейшие события нам это продемонстрируют", – рассуждает Станислав Сутормин.
Хороший плохой пример
Нет смысла запрещать смотреть этот непростой фильм детям младше 18 лет, считает психолог. Запрет мотивирует еще больше, а дети цифрового поколения найдут способ посмотреть любое запрещенное видео, причем родители об этом даже не узнают. Гораздо правильнее смотреть сериал вместе с детьми, комментируя и обсуждая наиболее яркие или спорные его моменты, советует Сутормин.
"Когда вышел сериал "Бригада", я учился в начальной школе. Мне не запрещали его смотреть. Те моральные установки и правила, которые родители прививали ранее, служили отличным ограничителем, чтобы не переносить увиденное на экране в жизнь. Я четко понимал, что поступки героев лихие, бесстрашные, но – неправильные", – вспоминает Станислав Сутормин.
Эксперт считает, что криминальную тему нужно преподносить в определенном ключе, показывая персонажа, который хоть и оказался частью преступного мира, но сумел сохранить в себе Человека. В таком случае аморальные поступки героев смогут служить отличным примером того, как делать не надо. "Прекрасным образцом такой режиссерской работы можно считать фильм "Калина красная", – говорит психолог алтайского УФСИН.
Что касается сериала "Слово пацана", он хоть и гремит сейчас отовсюду, но его эхо не будет долгим. "Пошумят и так же легко забудут", – уверен правоохранитель.
08:46:19 11-12-2023
Дети, как губки - все в себя впитывают. Если с ранних лет пропитать их г..ном, потом всю жизнь вонять будет. Странно, что "психолог" этого не понимает. Хороший специалист, очевидно...
09:05:54 11-12-2023
А почему бы не снять фильмы про колхозы например, как жили и трудились сельские жители, или про рабочих заводов и фабрик , это тоже наша история. Или лучше смотреть эти сериалы где режут и убивают?
09:18:23 11-12-2023
Сергей (09:05:54 11-12-2023) А почему бы не снять фильмы про колхозы например, как жили и... так полно таких фильмов снято. вы как с луны свалились
09:25:18 11-12-2023
Гость (09:18:23 11-12-2023) так полно таких фильмов снято. вы как с луны свалились... Когда снято, при СССР?
09:28:19 11-12-2023
Ну у нас тоже в Барнауле так и было (Пруды, Первомайка, Осипуха.....) мы все это видели и пережили, правда не все. Потом плавно все перетекло в 90-ые, когда подростки повзрослели и стали бандюками со своими разборками. Жизненно. Правда у нас было и пострашнее. Особенно, когда банда Кима (ученики школы 54) живьем закопали солдат на Булыгинском кладбише. Дали им лопаты и заставили копать могилы.
12:07:24 11-12-2023
Гость (09:28:19 11-12-2023) Ну у нас тоже в Барнауле так и было (Пруды, Первомайка, Осип... Ну что ты врешь, как сивый мерин? Первомайки никогда не было, Пруды были. Никаких солдат закопанных не было, банды Кима не было, никто могилы себе не копал. Что было? в 1989 году два парня с Осипухи взяли канистру пива, лопату и пошли подправить могилу своего деда на Булыгино. Когда они пили пиво на могилке, к ним подошли две бабы и трое парней, у одного фамилия была Бунеев. Их привлекла канистра с пивом. Во время разговора возник конфликт, так как Осипухинские отслужили в армии, а Прудские были не служившие, но считали себя главными. Во время драки Осипухинские проиграли, а Буней изрубил их лопатой. Изрубленные тела остались лежать на могилке, потому и убийство раскрыли. Бабы придумали версию, что их хотели изнасиловать, а мальчики заступились, пытались передать записку в СИЗО убийцам, со своей версией, но записку опера перехватили. Дали всем парням что то около 10-12 лет, бабам ничего, да, они были с 54 школы, 1971 года рождения.
09:32:51 11-12-2023
""В таком случае аморальные поступки героев смогут служить отличным пример ом того, как делать не надо. "Прекрасным образцом такой режиссерской работы можно считать фильм "Калина красная", – говорит психолог алтайского УФСИН......"" Вы с ум сошли совсем, ставить на одну полку "Калину красную" и это поделие??
09:50:09 11-12-2023
Мимопроходящий (09:32:51 11-12-2023) ""В таком случае аморальные поступки героев смогут служить о... Не надо всерьёз воспринимать слова таких "психологов".
10:00:45 11-12-2023
Впору уже вводить казнь за 95% преступлений по УК, жульё распоясано, а они ему потокают, побои даже декриминализировали...
10:00:49 11-12-2023
Всплеск преступности будет. Только отнюдь не по причине показа какого-нибудь фильма.
10:01:58 11-12-2023
Ооооооо,накинулись. Да все правильно он говорит. Кому надо,тот и без всяких фильмов голову засунет,а если привили правильные ценности, так хоть 100 фильмов таких посмотри,ничего страшного не случиться. Если бы реально всё как губки впитывали,человечество бы не выжило. Гарантом от впитывания служат мозги,в том числе и мозги родителей. Слова пацана отличный фильм,как и Калина красная. Мы с ребенком вместе смотрим и обсуждаем,как психолог и советует. Кстати,много интересного узнала про мировоззрение дочери через этот фильм и эти обсуждения. А напрямую бы спросить,не факт бы,что раскрылась
10:59:07 11-12-2023
Гость (10:01:58 11-12-2023) Ооооооо,накинулись. Да все правильно он говорит. Кому надо,т... таких как вы- единицы! а у остальных дети смотрят самостоятельно и от отсутствия ума и скуки пытаются подражать героям распиаренного сериала.
10:21:34 11-12-2023
Хоть сколько рекламируйте это мыло, но я не буду его смотреть, не интересно, тема заезженная.
10:42:47 11-12-2023
Гость (10:21:34 11-12-2023) Хоть сколько рекламируйте это мыло, но я не буду его смотрет... Правильно, вот я сейчас сижу смотрю 11-ю серию фильма Вечный зов, вот это действительно шедевр!
11:03:16 11-12-2023
Сергей (10:42:47 11-12-2023) Правильно, вот я сейчас сижу смотрю 11-ю серию фильма Вечный... А я тащусь от Михайло Ломоносов...
11:09:51 11-12-2023
Гость (11:03:16 11-12-2023) А я тащусь от Михайло Ломоносов...... Тоже хороший фильм.
12:09:53 11-12-2023
Гость (10:21:34 11-12-2023) Хоть сколько рекламируйте это мыло, но я не буду его смотрет... Мыло у тебя в голове. Смотри Санта Изауру.
12:10:45 11-12-2023
Гость (10:21:34 11-12-2023) Хоть сколько рекламируйте это мыло, но я не буду его смотрет... так не смотрите, никто же не заставляет, а статейку все-таки прочту, да?))
11:27:56 11-12-2023
Нет ну снимать кино больше не о чем. Только о бандитах и ворах. Бригадирах всяких . Давайте ещё про Захарченко снимем.
12:10:31 11-12-2023
Гость (11:27:56 11-12-2023) Нет ну снимать кино больше не о чем. Только о бандитах и вор... о полицаях и других служивых всех сортов гораздо больше
12:12:25 11-12-2023
Гость (11:27:56 11-12-2023) Нет ну снимать кино больше не о чем. Только о бандитах и вор... Давайте ещё про Захарченко снимем. ------Не, лучше про наркомана клоуна Зеленского или про хороших хохлов, что спасают гейропу от русских.
16:43:06 11-12-2023
Гость (11:27:56 11-12-2023) Нет ну снимать кино больше не о чем. Только о бандитах и вор... а давайте, думаю интересно будет откуда 10 млрд
11:44:29 11-12-2023
Фильм о разборках на улице за какие то материальные или стайные интересы в то время когда идет спецоперация где гибнут за Родину молодые ребята от бандеровских и американских пуль ВРЕДЕН и более того это пахнет изменой родине Нужны талантливые постановщики военно патриотических фильмов (сюжетов военных много) а этого в цугундер сочинилу
12:13:48 11-12-2023
умный (11:44:29 11-12-2023) Фильм о разборках на улице за какие то материальные или стай... а ты сам не на СВО до сих пор, потому что умный? сними тогда кино, какое тебе надо сам
17:30:36 11-12-2023
умный (11:44:29 11-12-2023) Фильм о разборках на улице за какие то материальные или стай... А ты записался в добровольцы?
13:20:09 11-12-2023
Ой, а меня умиляет высказывание про стрелялки компьютерные, да да да... "стрелялки" так же как и сериалы фильмы, просто развлечение, но кто то больше впечатлителен, и там не важно, фильм он посмотрел или поиграл, дело не в контенте, а в головах людей.
16:44:45 11-12-2023
"... как смотреть "Слово пацана", чтобы получить не только порцию острых впечатлений, но и полезный опыт." Не надо было растягивать показ на 2 месяца! Прокрутили был эти 8 серий за 2 недели. Тогда пацанва реально бы увидели причину, следствие и что за это бывает. А также раз в неделю, и они надумывают себе героев, потом творят что попало.
17:36:05 11-12-2023
Если просмотр таких сериалов влияет на уровень подростковой преступности, то у меня возникает вопрос, те кто послужили прообразом героев фильма, они в свое время тоже посмотрели "Слово пацана"?
00:10:45 13-12-2023
в телеке одна чернуха .теперь вот и в кино заси----ют мозг подросткам