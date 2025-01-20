В крови скончавшегося пресс-секретаря певца Shaman не нашли запрещенных веществ
Причина смерти пока неизвестна
20 января 2025, 17:00, ИА Амител
Экспертиза не обнаружила запрещенных веществ в крови умершего пресс-секретаря певца Shaman, руководителя пресс-службы "Европейской медиагруппы" Антона Коробкова-Землянского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
"Запрещенных веществ в крови не было", – заявил собеседник агентства.
Напомним, что Коробков-Землянский скончался в ноябре 2024 года в Москве в возрасте 40 лет. СМИ сообщали, что причиной смерти могло стать отравление неустановленным веществом.
Церемония прощания с Коробковым-Землянским прошла в закрытом формате в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Его похоронили на Троекуровском кладбище рядом с военкором Владленом Татарским.
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