В круге вечности. Как связаны Алтай и Рерих, и почему нужно увидеть картины художника

Над барнаульским музеем развевается Знамя Мира – то самое, которое придумал Рерих

07 июня 2024, 12:55, ИА Амител

Философ, художник, писатель, археолог и путешественник – и это все о Николае Рерихе, который, кстати, очень тесно связан с Алтаем. В музее ГМИЛИКА (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая) в Барнауле действует постоянная экспозиция, посвященная этому удивительному человеку. В 2024 году со дня рождения Николая Рериха исполняется 150 лет. А в барнаульский музей "Город" привезли 94 оригинальные картины художника, многие из которых впервые покинули Москву. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru в этот раз побывала сразу в двух музеях. А директор ГМИЛИКА Игорь Коротков рассказал о самых интересных экспонатах, которые нельзя пропустить, как разгадывать произведения Рериха и почему философ считал Алтай средоточием мудрости мира.

Кто в "Переговорке"



Коротков Игорь Алексеевич – директор Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая; заслуженный работник культуры РФ.



Родился в 1965 г. в городе Кемерово, окончил барнаульскую школу № 80.

С 1982 по 1989 год учился на филфаке АГУ.

С 1984-го по 1986-й проходил службу в советской армии.

В 1989-1990 годах был учителем русского языка и литературы в школе № 120.

С 1990-го работал в ГМИЛИКА, с 2008-го возглавляет музей.

03:30 "Это фантастика". О музее ГМИЛИКА и особой экспозиции, которая посвящена Николаю Рериху. Кстати, ГМИЛИКА – один из немногих музеев в России, в котором есть не только картины, но и артефакты, связанные с путешествиями и творчеством известного ученого.

04:30 О том, как связаны Рерих и Алтай.

04:52 "Ему в 13 лет выдали разрешение на проведение раскопок". Кто такой Николай Рерих и чем он знаменит.

07:17 О самых интересных экспонатах, которые нельзя пропустить.

09:02 Почему Рерих называл Алтай Глубинной Азией и считал его средоточием мудрости мира.

10:33 "В круге вечности". О знамени, который придумал Рерих. Что это такое и почему оно настолько важно, что его брали в космос.

13:35 "Единственный человек, который знал 40 восточных языков" и "замечательный художник, женат на самой красивой женщине Индии" – о детях Николая Рериха.

18:10 То самое Знамя Мира, которое вручено Алтайскому краю, сейчас развевается над зданием ГМИЛИКА.

19:37 Перемещаемся в музей "Город", где находятся 94 оригинальные работы Рериха. Многие из них впервые привезли из Москвы. "Не все регионы способны принять такую выставку", – говорит Игорь Коротков.

22:01 О духоподъемной картине "Партизаны", которая была написана в 1942 году.

23:10 "Алтай и Гималаи: два центра равновесия Земли". Экскурсия по выставке.