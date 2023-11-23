В Барнауле последний из 50 поврежденных ураганом светофоров починят до конца недели

Речь идет о пешеходном светофоре напротив КДМ

23 ноября 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле во время урагана 19 ноября перестал работать пешеходный светофор в районе КДМ на проспекте Строителей. Как рассказали в мэрии нашему агентству, поврежденный объект отремонтируют до конца недели.

"Бригады МБУ "Барнаулгорсвет" продолжают восстанавливать работу светофоров. На сегодняшний день из 50 поврежденных во время урагана в неисправном состоянии находится всего один объект – на пешеходном переходе по проспекту Строителей в районе КДМ. Отремонтировать его планируют до конца недели", – рассказали в горадминистрации.

Ранее сообщили, что 24 ноября в Барнауле без тепла и горячей воды останутся десятки домов в Южном и Лебяжьем. Специалисты будут чинить теплосеть, которая была повреждена упавшим при урагане деревом.

Накануне губернатор Виктор Томенко рассказал, что при урагане в Алтайском крае пострадали 16 человек и одна женщина погибла.