В Крыму перекрыли трассу "Таврида" из-за пожара на полигоне

Организована временная схема объезда

19 июля 2023, 12:49, ИА Амител

Трасса "Таврида" / Фото: сайт правительства Республики Крым / rk.gov.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о перекрытии трассы "Таврида" из-за пожара на полигоне в Кировском районе.

Его советник Олег Крючков также уточнил, что шоссе перекрыто с 118-го по 130-й километр.

По словам Аксенова, временная схема объезда устроена следующим образом:

"При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы "Таврида" на старую дорогу. Выезд на "Тавриду" за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении", – пояснил руководитель республики в телеграм-канале.

Также он рассказал, что из прилегающей к полигону зоны в Кировском районе планируется временная эвакуация более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов. Развернут оперативный штаб, на месте работают профильные службы.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, сколько денег потребуется на восстановление Крымского моста.