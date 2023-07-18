Хуснуллин рассказал, сколько средств потребуется на восстановление Крымского моста

При этом объем средств на восстановление в будущем может вырасти

18 июля 2023, 23:27, ИА Амител

Фото: ТАСС

На восстановление Крымского моста потребуется от 1 до 1,3 млрд рублей. Как сообщает ТАСС, такую оценку дал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

При этом объем средств на восстановление в будущем может вырасти. Это обуславливается использованием систем с увеличенным количеством металлических элементов.

Напомним, что новый теракт произошел ранним утром 17 июля. В результате происшествия погибли двое взрослых, пострадал один ребенок – он в реанимации. Хуснуллин отправился на место происшествия по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее вице-премьер заявлял, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируется запустить 15 сентября, по второй – в ноябре. При этом частично движение могут возобновить к концу суток – до полуночи намерены завершить укрепление поврежденной опоры моста и запустить движение в тестовом режиме. Если все удастся, то там наладят реверсивное движение.