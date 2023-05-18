В Крыму поезд сошёл с рельсов после взрыва на железной дороге

Инцидент произошёл в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено

18 мая 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: t.me/tvcrimea24

В Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате происшествия с путей сошли пять вагонов с зерном.

Инцидент случился в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Эту информацию подтвердил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём канале также подтвердил сход поезда с рельсов. Он подчеркнул, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.