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В Крыму поезд сошёл с рельсов после взрыва на железной дороге

Инцидент произошёл в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено

18 мая 2023, 13:52, ИА Амител

Фото: t.me/tvcrimea24
Фото: t.me/tvcrimea24

В Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате происшествия с путей сошли пять вагонов с зерном. 

Инцидент случился в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Эту информацию подтвердил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём канале также подтвердил сход поезда с рельсов. Он подчеркнул, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.

Комментарии 2

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Гость

14:02:36 18-05-2023

Точно всё идёт по плану ?

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Гость

15:25:45 18-05-2023

А наши по железным дорогам не бьют

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