В Крыму поезд сошёл с рельсов после взрыва на железной дороге
Инцидент произошёл в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь — Севастополь приостановлено
18 мая 2023, 13:52, ИА Амител
Фото: t.me/tvcrimea24
В Симферопольском районе Крыма произошёл взрыв на железной дороге. Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате происшествия с путей сошли пять вагонов с зерном.
Инцидент случился в 08:20 утра. Сейчас движение на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Эту информацию подтвердил советник главы республики Олег Крючков в своём Telegram-канале.
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём канале также подтвердил сход поезда с рельсов. Он подчеркнул, что для пассажиров будет организован трансфер автобусами.
14:02:36 18-05-2023
Точно всё идёт по плану ?
15:25:45 18-05-2023
А наши по железным дорогам не бьют