В Крыму запретили мигрантам работать в торговле и иных сферах на полгода

Аксенов считает, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны недопустимо

15 апреля 2024, 23:29, ИА Амител

Трудовые мигранты / Фото: unsplash.com

Глава Крыма Сергей Аксенов на полгода запретил иностранцам работать в ряде отраслей экономики на основании патентов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

В перечне 35 видов экономической деятельности. В списке – производство пищевых продуктов, сбор и утилизация отходов, оптовая и розничная торговля (за исключением продажи автомобилей и мотоциклов), растениеводство, животноводство и иное.

"Считаю, что бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории республики и страны в целом недопустимо", – добавил Аксенов.Глава полуострова добавил, что правоохранители в Крыму выявили свыше 500 человек, которые нарушили миграционное законодательство. Почти 100 из них работали нелегально.

Напомним, что ранее схожий законопроект приняли в Новосибирской области. Там им запретили работать по патентам в такси, а также в алкогольных и табачных магазинах.