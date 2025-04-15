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Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Курск

Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги

15 апреля 2025, 08:55, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Также известно, что в нескольких домах начались пожары. Кроме того, атаке подвергся и гараж скорой помощи.

"Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина", – сказано в публикации.

Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Их госпитализировали.

Ранее стало известно, что беспилотник врезался в жилой дом в Курске. Со слов жителей города, в небе раздалось не менее двух десятков взрывов, сработали системы ПВО.

Пожар в многоэтажке после атаки беспилотника в Курске / Фото: Baza

Baza: беспилотник врезался в жилой дом в Курске

По предварительным данным, в ходе атаки пострадали два человека
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия Россия Беспилотники

Комментарии 2

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Гость

09:22:39 15-04-2025

Ну и где договоренности в действии? Вроде бы на одни и те же грабли наступать с десяток раз, не уважать свою страну и жителей

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Гость

18:15:42 15-04-2025

у нас в школах из регионов за Уралом выросло число запросов, люди на Алтай уезжают

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