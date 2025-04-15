Женщина погибла в результате атаки БПЛА на Курск
Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги
15 апреля 2025, 08:55, ИА Амител
В результате массированной атаки украинских беспилотников на Курск погибла мирная жительница, еще девять человек пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
Также известно, что в нескольких домах начались пожары. Кроме того, атаке подвергся и гараж скорой помощи.
"Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина", – сказано в публикации.
Еще девять человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Их госпитализировали.
Ранее стало известно, что беспилотник врезался в жилой дом в Курске. Со слов жителей города, в небе раздалось не менее двух десятков взрывов, сработали системы ПВО.
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