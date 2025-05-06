НОВОСТИПроисшествия

В Курской области эвакуируют жителей приграничного поселка Глушково

Ситуация в приграничье ухудшилась из-за участившихся атак украинских дронов

06 мая 2025, 08:50, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Курской области объявили эвакуацию райцентра Глушковского района из-за сложной обстановки. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на главу населенного пункта Василия Худякова.

"В связи с осложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие "Барса", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Худяков добавил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка.

Также глава Глушковского района Павел Золотарев в Telegram-канале оперштаба региона сообщил, что за последние сутки атаки вражеских дронов участились. Есть случаи ранений и гибели людей, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

"В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", – приводит слова Павла Золотарева телеграм-канал.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 5 мая сообщал об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В результате удара ранения получила 61-летняя женщина.

Кроме того, 4 мая стало известно о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Ее предотвратили бойцы спецназа "Ахмат".

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Стремление украинских войск проникнуть на территорию РФ предотвратил спецназ "Ахмат"
НОВОСТИПроисшествия
Россия Курская область

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

09:30:27 06-05-2025

из-за участившихся атак украинских дронов --- а в Сумской или Харьковской областях ничего не участилось, никого не эвакуируют?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
564645

09:49:37 06-05-2025

Так вот же только Главный сказал что курску волость освободили, награды раздали, отметили празднично.
Что, опять? А где буферная зона, о необходимости создания которой Главный говорил еще в прошлом году?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

10:19:41 06-05-2025

Прифронтовая зона..."но они самовольно вернулись назад"

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров