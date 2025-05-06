В Курской области эвакуируют жителей приграничного поселка Глушково

Ситуация в приграничье ухудшилась из-за участившихся атак украинских дронов

06 мая 2025, 08:50, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В Курской области объявили эвакуацию райцентра Глушковского района из-за сложной обстановки. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на главу населенного пункта Василия Худякова.

"В связи с осложнившейся обстановкой в поселке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться. Эту работу будут проводить военнослужащие "Барса", – написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Худяков добавил, что по вопросам эвакуации следует обращаться в администрацию поселка.

Также глава Глушковского района Павел Золотарев в Telegram-канале оперштаба региона сообщил, что за последние сутки атаки вражеских дронов участились. Есть случаи ранений и гибели людей, а также повреждения гражданской инфраструктуры.

"В этой связи власти оказывают помощь в перемещении жителей в более безопасные районы Курской области. В течение дня работают сотрудники "Барс-Курск" и АНО "Патриот". Жителей Званного, Глушково и других населенных пунктов близ границы ранее уже временно перемещали, но они самовольно вернулись назад. Сейчас добровольцы проводят подомовой обход, чтобы помочь выехать тем, кто этого захочет", – приводит слова Павла Золотарева телеграм-канал.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 5 мая сообщал об атаке украинского беспилотника на жилой дом в деревне Лещиновке Глушковского района. В результате удара ранения получила 61-летняя женщина.

Кроме того, 4 мая стало известно о попытке ВСУ прорваться в Курскую область. Ее предотвратили бойцы спецназа "Ахмат".