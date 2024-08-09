Обстановку в регионе официально объявили чрезвычайной ситуацией федерального масштаба

09 августа 2024, 17:15, ИА Амител

Техника в Курской области / Фото: Минобороны России

В Курской области официально объявили чрезвычайную ситуацию федерального характера. Такое решение приняли на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению, сообщило МЧС России.

О том, почему обстановку в регионе сочли ЧС федерального характера и что это значит для Курской области, - в материале amic.ru.

1 Что такое режим ЧС? В России под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку, сложившуюся на территории из-за аварии, катастрофы, стихийного или другого бедствия. Важный критерий - опасность сложившейся ситуации: ЧС объявляют, если она может повлечь или уже повлекла человеческие жертвы, вред здоровью, окружающей среде или имуществу людей. Введение режима ЧС регулирует закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", изданный в 1994 году. В более поздних документах прописано несколько уровней режима ЧС: локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный и федеральный.

2 А что особенного в режиме ЧС федерального уровня? По российским законам, ЧС федерального характера объявляют в случае, если в ходе аварии или катастрофы: пострадало более 500 человек;

были нарушены условия жизнедеятельности более тысячи человек;

сумма материального ущерба превышает пять миллионов МРОТ;

зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ. Как пишет "Коммерсант" , за последние два дня из Курской области эвакуировали уже более 3 тысяч человек. Так что основания для объявления ЧС федерального масштаба есть.

3 Как действуют власти и спасательные службы во время федерального ЧС? Ликвидацией ЧС федерального масштаба занимаются силы и средства органов власти всех регионов, которые оказались в зоне бедствия. Также к работе привлекают силы и средства гражданской обороны.

4 Что режим ЧС федерального характера означает для Курской области? Режим ЧС дает властям право вводить некоторые ограничения: ограничивать доступ в зону чрезвычайной ситуации;

приостанавливать деятельность организаций, которые оказались в зоне ЧС. Вводятся и требования к местным жителям. Во время ЧС они обязаны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию властей. При необходимости люди должны немедленно эвакуироваться из опасной зоны.

5 Когда в России ранее объявляли ЧС федерального характера? На самом деле, это не редкость. Так, ЧС федерального масштаба объявляли в 2019-м из-за наводнения в Иркутской области. В этом году такой режим вводили в ряде регионов России из-за майских заморозков, а также в Омской и Оренбургской областях из-за паводка.