В Курской области ввели ЧС федерального уровня. Зачем это сделали и что это значит?
Обстановку в регионе официально объявили чрезвычайной ситуацией федерального масштаба
09 августа 2024, 17:15, ИА Амител
Техника в Курской области / Фото: Минобороны России
В Курской области официально объявили чрезвычайную ситуацию федерального характера. Такое решение приняли на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению, сообщило МЧС России.
О том, почему обстановку в регионе сочли ЧС федерального характера и что это значит для Курской области, - в материале amic.ru.
1
Что такое режим ЧС?
В России под чрезвычайной ситуацией понимают обстановку, сложившуюся на территории из-за аварии, катастрофы, стихийного или другого бедствия. Важный критерий - опасность сложившейся ситуации: ЧС объявляют, если она может повлечь или уже повлекла человеческие жертвы, вред здоровью, окружающей среде или имуществу людей.
Введение режима ЧС регулирует закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", изданный в 1994 году. В более поздних документах прописано несколько уровней режима ЧС: локальный, муниципальный, межмуниципальный, региональный, межрегиональный и федеральный.
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А что особенного в режиме ЧС федерального уровня?
По российским законам, ЧС федерального характера объявляют в случае, если в ходе аварии или катастрофы:
- пострадало более 500 человек;
- были нарушены условия жизнедеятельности более тысячи человек;
- сумма материального ущерба превышает пять миллионов МРОТ;
- зона ЧС выходит за пределы более чем двух субъектов РФ.
Как пишет "Коммерсант", за последние два дня из Курской области эвакуировали уже более 3 тысяч человек. Так что основания для объявления ЧС федерального масштаба есть.
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Как действуют власти и спасательные службы во время федерального ЧС?
Ликвидацией ЧС федерального масштаба занимаются силы и средства органов власти всех регионов, которые оказались в зоне бедствия. Также к работе привлекают силы и средства гражданской обороны.
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Что режим ЧС федерального характера означает для Курской области?
Режим ЧС дает властям право вводить некоторые ограничения:
- ограничивать доступ в зону чрезвычайной ситуации;
- приостанавливать деятельность организаций, которые оказались в зоне ЧС.
Вводятся и требования к местным жителям. Во время ЧС они обязаны иметь при себе удостоверение личности и предъявлять его по требованию властей. При необходимости люди должны немедленно эвакуироваться из опасной зоны.
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Когда в России ранее объявляли ЧС федерального характера?
На самом деле, это не редкость.
Так, ЧС федерального масштаба объявляли в 2019-м из-за наводнения в Иркутской области. В этом году такой режим вводили в ряде регионов России из-за майских заморозков, а также в Омской и Оренбургской областях из-за паводка.
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Что происходит в Курской области?
С утра 6 августа там идут столкновения российских военных с боевиками ВСУ.
Как сообщили 9 августа в Минобороны РФ, в течение суток подразделения группировки "Север" неоднократно пресекали попытки рейдовых действий подразделений противника проникнуть вглубь российской территории.
По данным ведомства, за время боевых действий Украина потеряла до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении Минобороны. Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 9 августа сообщил, что обстановка в регионе по-прежнему сложная.
Помощь в эвакуации населения оказывают и многие другие субъекты РФ. В ближайшее время в Курске планируют организовать гуманитарный склад, который будет принимать помощь из других регионов.
Владимир Путин уже заявил, что пострадавшие от украинских боевиков жители области получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Оценивать другой ущерб президент поручил индивидуально - тщательно изучать каждый конкретный случай.
Эвакуация жителей из опасных участков продолжается.
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